vive la crise !!!!

Le président de la République organise une 'garden party' au Manhattan Center Studio pour 4.000 Français installés aux Etats-Unis pour une facture, selon plusieurs sources, de 400.000 euros pour le budget réception, et de 2 millions d’euros en tout", a affirmé le député dans un communiqué.



2 millions d'euros pour 4000 personnes. Cela fait 500 euros par tête.



Une réception à 2 millions pour Sarkozy?

25/09/2009 | Mise à jour : 20:02 | Ajouter à ma sélection Le député PS Hervé Féron a demandé des "explications" sur les dépenses "à visées électoralistes" engagées par Nicolas Sarkozy lors de son déplacement à New York pour l'assemblée générale annuelle des Nations unies.



"Faire payer sa campagne pour les futures élections par l'Etat face à ses échecs politiques semble donc être le nouveau cheval de bataille de Nicolas Sarkozy", a-t-il ajouté. "Je demande des explications sur cette dépense au ministre des Affaires étrangères par une question écrite. A l'heure où le gouvernement brade les services publics, l'éducation, La Poste, utiliser ainsi les deniers de l'Etat à des visées purement électoralistes est inadmissible", a déclaré le député de Meurthe-et-Moselle.



M. Féron a précisé qu'il se trouvait "en voyage d'études à New York pour l'Assemblée nationale, en même temps que le président de la République".



Le site Bakchich.info précise qu'on comptait "'pas moins de vingt-deux cuisiniers et cent quarante serveurs"' et que Patrick de Carolis, patron de France Télévision, faisait partie des invités. .



en résumé Sarko a couté 4,5 Milliards à la France



Par sa décision totalement incroyable de 2004 de faire vendre par la France non moins de 19% de ses réserves d'Or Sarkozy a fait perdre à la France plus de 4,4 Milliards d'Euros !



En effet, jusqu'en 2004, la France disposait de réserves d'Or de 3.025 tonnes. (Elle détenait alors les 3è plus importantes réserves d'Or au monde), après les USA et l'Allemagne.



À son retour de Washington, en 2004, et alors qu'il était depuis peu de temps ministre des finances (mais il pensait à des trucs "en se rasant"), Sarkosy avait annoncé benoitement (après avoir rencontré notamment Alan

Greenspan) que :

"La France va vendre une partie de ses réserves d'Or pour acheter des devises, plus rentables"...



Et ainsi fut fait, en dépit de l'évidence (déjà à l'époque !) du fait que :

1) Les prix de l'Or allaient commencer une ascension importante

2) La valeur du US Dollar ne pourrait que commencer une baisse inéluctable de sa valeur par rapport à l'Euro.



Démonstration :

Sachant qu'il y a 32,151 onces dans un Kilo, et donc 32.151 onces dans une tonne d'Or, Sur la base des cours moyens de l'Or en Euros pour chacune des années depuis 2004, les ventes et le produit de ces ventes d'Or de la France ont été de :



Année Tonnes Cours€ Millions Euros

2004 : 40 330,65 425

2005 : 159 358,75 1.834

2006 : 106 496,40 1.692

2007 : 117 509,44 1.916

2008 : 111 594,99 2.213

2009 : 41 681,69 899

----------------------------------

Totaux: 574 - 8.889



Les ventes "Sarko" des 574 tonnes d'Or de la France (18,45 millions

d'onces) ont donc "rapporté" 8.889.000.000 (8,89 Milliards d'Euros)



Cependant (ce que ne vous disent jamais les journaleux, qui de toutes façons ne savent, ni ne comprennent rien à l'Or), la valeur actuelle de ces 574 tonnes d'Or vendues par Sarkozy serait de :

574 x 32.151 x 675 = 12.457.000.000 (12,46 Milliards d'Euros)



Perte sèche pour la France à cause des ventes d'Or de Sarkozy :

12,457 - 8,889 = 3,568 Milliards d'Euros !!!



Et ceci ne tient pas compte de la perte supplémentaire subie par la France (nous, les payeurs d'impôts) due à la dévaluation des "devises" (comprendre US Dollars pour plaire à ses maîtres de

Washington) achetées avec le produit des ventes d'Or...

(voir décision de 2004 ci-dessus)



Cette perte complémentaire sur "les devises" peut être aisément estimée, puisque les taux annuels moyens du EURUSD ont été de :

Année EURUSD

2004 : 1,25

2005 : 1,25

2006 : 1,30

2007 : 1,38

2008 : 1,48

2009 : 1,36



soit une moyenne de 1,3358 USD pour 1 Euro pour la période et que les cours actuels sont proches de 1,48 Dollars pour un Euro...



... et que 8,889 Milliards d'Euros "investis" en US Dollar ont "rapporté" 11,874 Milliards de US Dollars... qui ne valent plus aujourd'hui que :

11,874 / 1,48 = 8,023 Milliards d'Euros...



soit une perte de change supplémentaire de plus 860 Millions d'Euros,

(8,889 - 8,023) pour un total de perte de :

Pertes sur l'Or : 3,57 Milliards

Pertes de Change: 0,86 Milliards

Total des pertes: 4,434 Milliards d'Euros !!!



Alors, il est-il pas bon, notre Président ???



Soyez gentils, et envoyez ces infos à tous les "conservateurs" (riches) que vous connaissez, afin qu'ils sachent combien cet individu, pour qui ils ont probablement voté, coûte à la France (Pour ce seul aspect méconnu de la plupart des gens)



Et on ne peut même pas se consoler en se disant que les Socialistes auraient fait pire :

Mitterrand n'a jamais vendu ou fait vendre la moindre once d'Or des réserves de la France...