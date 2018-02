Troisième manifestation étudiante à Paris contre la sélection à l’université





















Pour la troisième semaine consécutive, des centaines de lycéens, d'étudiants et d'enseignants se sont rassemblés cet après-midi à Paris pour manifester contre la réforme du baccalauréat et des conditions d'accès à l'université.



https://fr.sputniknews.com/france/201802151035158387-manifestation-paris-etudiants-selection-universite/