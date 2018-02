Le plan de paix US pour le Proche-Orient bientôt prêt, dit Tillerson























Les travaux sur le nouveau plan des Etats-Unis pour la paix au Proche-Orient sont bien avancés, a déclaré mercredi le secrétaire d'état américain Rex Tillerson lors d'une visite en Jordanie.



"(Le plan) est en cours d'élaboration depuis plusieurs mois. J'y ai contribué, j'ai identifié les zones où nous devons encore aller plus loin", a-t-il dit ajoutant que c'était au président Donald Trump de choisir le bon moment pour l'annoncer mais que les travaux étaient "bien avancés".



Par ailleurs, les Etats-Unis ont prolongé leur aide financière à la Jordanie de cinq ans en signant un protocole d'accord à hauteur de 6,4 milliards de dollars (5,2 milliards d'euros). "Cet engagement souligne le rôle de pivot de la Jordanie pour encourager et garantir la stabilité de région et soutenir les objectifs des Etats-Unis comme la guerre contre le groupe Etat islamique, la coopération anti-terroriste et le développement économique", a fait savoir le département d'Etat dans un communiqué.



La décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'Etat hébreu en décembre a été vivement dénoncée par le royaume hachémite, qui est le gardien des lieux saints musulmans de la ville.



Washington avait menacé de suspendre les aides financières aux Etats qui soutenaient la résolution de l'Onu condamnant la décision de Trump sur Jérusalem. La Jordanie a soutenu cette résolution.



https://www.lorientlejour.com/article/1100016/le-plan-de-paix-us-pour-le-proche-orient-bientot-pret-dit-tillerson.html

Retour à la liste des brèves