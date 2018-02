Le ministre français Gérald Darmanin visé par une enquête pour abus de faiblesse























Le parquet de Paris a ouvert une nouvelle enquête contre le ministre français Gérald Darmanin qui était déjà visé par une enquête pour viol.



Le ministre français de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, 35 ans, fait l'objet d'une nouvelle enquête pour abus de faiblesse ouverte après le dépôt d'une plainte mardi à Paris, annoncent les médias.



Une femme a déposé plainte dans un commissariat de la capitale le 13 février. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire confiée au 1er district de police judiciaire qui a auditionné la plaignante, d'après l'agence AFP qui se réfère à une source judiciaire.



D'après le journal Le Point, la plaignante est domiciliée à Tourcoing, dans le Nord, ville dont Gérald Darmanin a été maire entre 2014 et 2017. Cette femme aurait indiqué avoir fait l'objet de «demandes à caractère sexuel» en échange de l'attribution d'un nouveau logement.



M.Darmanin est déjà l'objet d'une autre enquête pour viol. D'abord classée, elle a été rouverte le 22 janvier dernier à Paris. Lundi, Gérald Darmanin a déjà répondu aux questions des enquêteurs sur des faits présumés de viol datant de 2009 et qu'il a toujours contestés.



Gérard Darmanin occupe le poste de ministre de l'Action et des Comptes publics depuis mai 2017. Il a adhéré au mouvement La République en marche (LREM) d'Emmanuel Macron en novembre dernier, après avoir été exclu des Républicains.



