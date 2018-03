[justice_pour_wissam] Un préfet atypique à la tête de la préfecture du Puy-De-Dôme

Jacques Billant est un préfet atypique.Il est arrivé depuis quelques mois dans le Puy-De-Dôme et pourtant en peu de temps il se met des collectivités locales à dos et ne fait pas respecter la légalité républicaine dont il devrait être le garant en interdisant une commémoration d'une municipalité en raison d'un appel à une contre-manifestation violente plutôt que d’interdire la contre-manifestation :Il participe à la manipulation de l'opinion publique :Et plagie des discours.Voici un discours du 6 février 2016 :Voici des parties plagiées le 6 février 2018 :En mauvais copieur, le préfet égratigne mêmes les sources. La phrase " Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme." est à l'origine de Sébastien Castellion :Mais il semble que répéter dans une phrase sur deux, peu importe l'endroit et le contexte "présence sur le terrain" et "mettre hors état de nuire" suffirait à faire illusion aujourd'hui.