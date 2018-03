Valeurs russes vs valeurs occidentales, ce que l'Occident devrait essayer de ne pas oublier

Toute le monde en Occident a entendu parler de la Saint-Valentin. Il s'agirait, supposément, du jour de "l'amour". Toutefois, le terme "amour" a été utilisé et abusé dans une multitude de buts, au point que ce serait presque devenu une bien difficile tâche que de le définir avec une certaine précision. Toutefois, Hollywood, nos médias orwelliens, et la manière dont les gens tentent de fêter ce jour, nous donnent des indications, sur la définition moderne de ce qu'est "amour".

Peu importe ce que signifiait la Saint-Valentin dans les vieux jours, aujourd'hui, c'est une fête qui sert à promouvoir "l'amour", qui peut être acheté au moyen de cadeaux chers (ce que les vendeurs "aiment" aussi), un amour qui est nettoyé de toute notion de sacrifice, d’engagement, de fidélité ou de mariage. Avec d'autres mots, "l'amour", le jour de la Saint Valentin, signifie le pur plaisir, un foire à l'empoigne, l'absence de culpabilité pour le lubrique et le vice. Ou au moins, c'est ce que l'élite occidentale s'essaient de promouvoir, avec quelques succès.

Malgré le fait que beaucoup d'occidentaux n'ont jusque maintenant pas entendu parler de cela, la Russie vient juste de célébrer le 8 juillet, pour la huitième année consécutive, le Jour de la Famille, de l'Amour et de la Fidélité . La forme moderne de la célébration de cette journée a été introduite en 2008 grâce à l'initiative des citoyens de Mourom ( Mourom est une ville de l'oblast de Vladimir, en Russie) avec le support de Madame Svetlana Medvedeva (l'épouse de Dimitri Medvedev), une telle célébration a eu lieu durant des siècles en Russie, de l'époque ou la Russie était encore connue sous le nom de Rus de Kiev, jusqu'à la révolution bolchévique et son putsch communiste.



Il ne s'agit pas d'une coïncidence, que d'avoir choisi le 8 juillet comme date de célébration, ce jour est celui où dans le calendrier orthodoxe, sont commémorés St. Pierre et Fevronia de Mourom, qui restent considérés comme les Saints-Patrons de l'Amour, du Mariage et de la Fidélité. L'histoire de leur vie nous montre un incroyablement haut et divinement instauré, respect des liens du mariage, de la fidélité jusqu'à la mort et de bonne volonté au sacrifice, dépassant toutes préoccupations terrestres de possession de biens matériels, même d'un empire ou du pouvoir, pour le bien-être de l'autre. Le message le plus radical ici, nous montre que seul l'existence de la fidélité, du mariage et de la famille peuvent fournir les conditions nécessaires au fleurissement de l'amour. Ceci contraste on ne peut plus grandement avec les rebellions occidentales contre toutes les normes et restrictions.

Depuis l'introduction en 2008, du Jour de la Famille, de l'Amour et de la Fidélité, ce dernier est devenu toujours plus populaire et est désormais célébré à travers toute la Russie. De plus, la célébration du 8 juillet a attiré l'attention de certaines célébrités de l'Eglise et du monde politique, dans d'autres pays traditionnellement orthodoxes. Même si les célébrations dans d'autres pays ont été plus informelles, cette année, ce jour fut fêté de manière officielle en Serbie , ceci pour la première fois. Après avoir célébré la Liturgie Divine, le Patriarche Serbe a présenté la Médaille Serbe de l'Eglise pour "l'Amour et la Fidélité" pour des couples ayant vécu plus de 25 ans dans les liens du mariage, qui sont de ce fait devenu des modèles pour la famille traditionnelle orthodoxe. La célébration est désormais fêtée à travers tout le monde orthodoxe, en Europe et en Amérique du Nord.

Peu importe ce que les critiques diront du Jour de la Famille, de l'Amour et de la Fidélité , deux choses sont certaines: en dehors de désormais être fêtée chaque année [dans le monde orthodoxe], cela sert aussi de rappel à l'Occident qui a abandonné ces valeurs il y a déjà bien longtemps.

