Un Prince saoudien menotté et maintenu à terre par la police US (vidéo)

Loin de la rigoriste terre de sa puissante lignée familiale, le sentiment d’être intouchable et au-dessus des lois continue d’habiter l’un des nombreux héritiers de la dynastie des Al Saoud, qui pour avoir un titre princier ne se comporte pas moins comme un vulgaire petit provocateur de la jet-set du Golfe, totalement converti au mode de vie occidental et à ses signes extérieurs de richesse.



Le Prince Sultan ben Khalid ben Sultan Al Saoud a appris à ses dépens ce qu’il en coûte de mépriser impunément la police américaine, ou comment la verbalisation de sa rutilante et ostentatoire Ferrari rouge l’a mis à terre, et même plus bas que terre.



La vidéo ne dit pas si la précieuse immunité diplomatique et les liens privilégiés qu’entretient l’Arabie saoudite avec les Etats-Unis l’ont lavé de cette insolence digne d’un sale gosse de riches, mais on peut aisément le subodorer…