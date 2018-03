Un Français sur deux "révolté" par la situation économique et sociale de la France

Près d'un Français sur deux soit 48% se dit "révolté" par la situation économique et sociale de la France, d'après un sondage Ifop.

L'étude, commandée par l'association d'économistes "Manifeste pour un débat sur le libre-échange", montre le désarroi des sondés : ils sont 30% à se dire "résignés", tandis que seuls 13% sont confiants.



La question de l'ouverture des frontières fait particulièrement réagir les sondés : "84% des personnes interrogées estiment ainsi qu'en matière économique, l'ouverture importante des frontières de la France et de l'Europe aux marchandises des pays comme la Chine ou l'Inde et l'ouverture de ces pays aux produits français, a des conséquences négatives sur les emplois en France contre 7 % qui y voient des conséquences positives."



Ils estiment que cette ouverture des frontières est une bonne chose pour les multinationales (54%), ou pour les pays en voie de développement (50%). Mais ce pourcentage plonge à 13% quand il s'agit des salariés français, et à 18% des PME françaises.



Cette enquête laisse apparaître une profonde inquiétude pour l'avenir avec 75% des personnes interrogées qui estiment ainsi que sur les 10 prochaines années "l'ouverture réciproque de nos frontières et de celles de la Chine et de l'Inde aura des conséquences négatives sur l'emploi en France".



64% des personnes interrogées jugent par ailleurs que la question du protectionnisme devra avoir du poids dans la campagne pour la présidentielle de 2012.