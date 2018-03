UN FILM sur la décroissance ...

# TRANS-EUROPA MEDIAS / DVD / LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE HUMAINAgence TEM/ Trans-Europa MédiasPablo Girault, Thierry KrugerEd. Montparnasse« Lorsque l’Homme se résigne à ne plus être à la mesure de son monde, il se dépossède de toute mesure »- Jacques Ellul« C'est quoi un docutopique ? Un documentaire traitant de l'Utopie, qui veut dire "un lieu qui n'existe pas". C'est un mot inventé par un philosophe anglais du XVIème siècle, aussi chancelier du roi, donc ministre, et qui à cause de cela, à perdu la tête ! En 2012 est sorti en salle un film réalisé par un prof de philo qui a ouvert la voie à ce sous-genre que nous voulons concrétiser : filmer ce qui n'existe pas pour la plupart d'entre nous, public dit "occidental". »- Thierry Kruger# Un « docutopique » sur la société postmodernepar les auteurs de Sous les pavés, la terre !À travers l’art et les outils primitifs, nous découvrons les prémices de l’humanité.Puis le film, à l’instar de notre société moderne, opère un basculement :l’agriculture et son évolution, la révolution industrielle et la nouvelle ère techno-scientiste. Derrière la technique et les machines nous entrevoyons le travail, notamment le salariat intimement lié à la (sur)consommation.Quelle est la place du travail ?L’argent est-il encore un moyen ?Le consumérisme est-il indissociable de notre monde ?L’écologie sincère peut-elle faire le poids face au greenwashing?AU GÉNÉRIQUE/Avec la participation de :Raoul Vaneigem, écrivain, philosophe, révolutionnairePaul Ariès, politologue, écrivain, intellectuel de référence du courant de la Décroissance et de l’écologie politiqueHélios Azoulay, compositeurPeter Moore, activiste québécoisPeter Owen Jones, pasteur anglican et producteurAlain Deneault, docteur en PhilosophieMarc Luyckx Ghisi, prospectiviste, conseiller européen,Éric Pétetin, dit L’Indien, activiste françaisNaïm Bornaz, rappeur décroissantEnric Duran, dit Le Robin des banques, activiste espagnolFrançois Jarrige, chercheur en Histoire contemporaineNoël Godin, dit L’Entarteur, activiste belgeEmir Kusturica, cinéaste, acteur et musicienBéta Simon, chanteur de reggae ivoirienMarc Dufumier, ingénieur agronomeJean-Didier Vincent, neuropsychiatre et neurobiologisteQUE NOUS DIT THIERRY KRUGER ? /Interview pour ‘Feminin Bio’ (2013) :Extraits :« Ce docutopique, c'est de la philo grand public, maintes questions que l'on pose et auxquelles il nous faudra trouver les réponses. Le message c'est : réfléchissons ensemble, discutons et voyons ce que nous voulons vraiment. Pour nous, nos enfants, nos proches, dans dix ans, vingt ans, voire cent ans. C'est de faire qu'on se cause à nouveau, aille vers l'autre, cesse de manger tout crû l'information pré-mâchée et stéréotypée.Ce film porte à la réflexion parmi des dizaines d'autres... Soyons optimiste, parmi les centaines d'autres, fictions ou documentaires qui sortent chaque année partout sur la planète. C'est une petite pierre à faire parler. Vous la jetez en l'air et quand elle retombe les gens font "oooh" parce qu'elle a changé de couleur ! Elle a pris la couleur de leur espérance. »« Il s'agit de vivre avec "moins de biens et plus de liens", de produire moins de trucs inutiles, mais plus de trucs vraiment utiles, nouveaux, bienfaisants. C'est trouver et retrouver tout ce qui marche dans tous les domaines de la vie, tant dans l'alimentation, le transport, l'habitat, les relations sociales, de couples, de genres et entre générations, les relations entre le politique et les citoyens, la foi en un dieu ou en l'homme et le Monde.Je pourrais vous démontrer que "croissance" ça n'a rien à voir avec "emploi" si on ne se pose pas la question : qu’est-ce que l’on fait croître ? Les écoles, les maternités, les hôpitaux, les bibliothèques, les objets solides et qui durent, les maisons pas chères et qui produisent leur propre énergie, la nourriture sans pesticides ni antibiotiques ? Ou est-ce que l'on veut vraiment plus de prisons, d'armes, d'argent pour les gens déjà riches, de pollution, de déchets, de cancers, augmenter le coût de la vie avec les carburants ou les modes de productions de l'électricité... »« Il s'agit d'une question vitale, préserver la nature et la nature humaine pour les générations futures. Cela suppose de refonder une démocratie véritable, et d'avoir de vrais rapports avec ses voisins, ses gosses, bref, faire partie d'une vraie société qui décide où elle veut aller. »LES BANDES-ANNONCES DU FILM :TEM / 22 janvier 2014 /____________________TEM / Trans-Europa Médias* TEM Website :* TEM Blog / Revue de Presse :* TEM Profil Facebook :* TEM Page Facebook :