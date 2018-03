Tunisie : le régime de Ben Ali au bord de la rupture

Nous apprenons, à l’instant, par des sources sûres, que la famille et la belle famille du président tunisien est en train de plier bagage, dans la précipitation et la panique.

Ils se dispersent aux quatre coins de la planète, Canada, USA, Italie, France, pays du Golfe, partout où ils ont stocké les milliards de dollars qu’ils ont volé au peuple tunisien, et qu’ils seront forcés, bientôt de restituer, parce que le peuple tunisien les pourchassera, où qu’ils se terreront.

Ils vivent des moments d’amertume, ils pleurent, et se trainent dans les aéroports du monde, où ils sont toisés comme des bêtes curieuses.

Qui l’eut cru, il y a seulement quelques semaines ?

Ah… ILs croyaient que le peuple tunisien, parce qu’il était indulgent et bon enfant, était à leurs pieds, qu’il ne réagirait jamais à leur morgue et à leur arrogance ! Ils se prenaient pour des seigneurs dans un pays d’esclaves.

Que n’ont-ils fait endurer aux hommes et aux femmes libres de cee pays qui ont osé lever la tête! N’est-ce pas pas Tawfik Ben Brik, n’est-ce pas Sihem Benseddrine, n’est-ce pas, vous tous, dignes représentants de ce peuple aimable et magnanime, qui avez été foulés aux pieds de vils bourreaux. Mais tant va la cruche à l’eau…

Où sont-ils aujourd’hui, ces beau-parents enflés de leurs suffisance, ces goitreux, ces dindons parvenus, ces gens qui ne peuvent regarder leurs propres compatriotes qu’en affichant une grimace de mépris, alors que les plus méprisable étaient eux-mêmes, ces voleurs, ces trafiquants, ces corrupteurs, ces corrompus…

Le Tunisien qu’ils ont opprimé, pressuré, humilié, épouvanté, et ravalé au rang d’esclave, croyaient-ils, est inifiniment plus noble qu’eux et tout leur argent sale, que leurs résidences somptueuses dont ils ne profiteront plus, que leurs cours de chiyatines, que leurs armées de flics, zélés à brandir la matraque, à torturer leurs propres frères, pour servir leurs maîtres. Pauvres flics qui vont découvrir le déshonneur d’avoir servi des monstres, contre leurs propres frères. Mais ils seront pardonnés. Livrés à leur seule conscience. Parce que le Tunisien est compatissant.

La vie est plus forte que la mort, et l’honneur que l’indignité!

Le peuple tunisien a longtemps accepté l’inacceptable, parce qu’il avait peur pour son pays, pour sa quiétude, pour la douce nonchalance qui édulcore les ocres de la terre, et adoucit ces bleus vifs de la mer qui font bondir le coeur de joie.

Mais, point trop n’en faut!

Parce que les hommes de rien ne connaissent pas les limites à ne pas dépasser.

Et en voulant tout avoir, ils viennent de tout perdre.

Le jour est venu où le peuple Tunisien a aspiré à une vie plus digne.

Il a suffi de cela. et de cela seulement. Ainsi qu’il était clamé dans leur hymne, le plus bel hymne du monde.

Et le souffle de vie, les espérances d’une vie meilleure, d’une vie plus digne, a fait voler en éclats un régime que nous croyions indéboulonnable.

L’inquiétude, l’humiliation, la peur des lendemains, l’amertume, et les regards qui brûlent les coeurs, sont devenus les lots de ceux qui les dispensaient sans compter. A leur tour aujourd’hui d’apprendre ce qu’est le fiel et le poison.

Ce n’est plus qu’une questions de jours, peut-être d’heures: LA TUNISIE EST LIBRE, LIBRE, LIBRE!

VIVE LA TUNISIE!

QUE VIVENT NOS COMPATRIOTES TUNISIENS, HEUREUX, ET LIBERES. Libérez les youyous stridents qui déchirent le plomb! Redressez votre taille, jeunes Tunisiens qui venez de remporter une victoire pour vos propres aînés! Allez en paix, désormais, au pays du jasmin, et que l’amour inonde vos coeurs bénis!

ET VIVEMENT LA LIBERATION POUR LEURS FRERES ALGERIENS, MAROCAINS, LYBIENS, MAURITANIENS.

QUE VIENNE L’HEURE DE LA DELIVRANCE ET DE LA DIGNITE!



D.Benchenouf