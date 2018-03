Somme: Commémo à la Com'

Sur cette photo ci dessus il y a un truc important que vous chers lecteurs ne vous aura échappé??? Toute la clique royale d'Angleterre. Ah! Devoir de mémoire à toutes heures, ça devient presque un job à plein temps, bientôt il faudra élire un président bis pour seulement aller déposer des gerbes sur les monuments aux morts de nos enfants mort au champs d'honneur, serrer des paluches d'anciens combattants bons pieds bon œil, pleurer en s'excusant à tour de bras pour "ce que le peuple français à fait " en ces années sombres", accrocher des légions d'honneur comme si il en pleuvait. Et surtout avoir la gueule de circonstance à ces moments là.

Sur la photo, notre petit bonhomme Hollande tire une fiole comme si il venait de se prendre un éclat d'obus dans le derche. Le Cameron à l'air de se faire chier et hâte le pas pour retrouver bobonne ou ses cigares; le Charles lui devient de plus en plus cacochymique et les deux grands farfadets derrière suivent en se demandant qu'est-ce qu'ils glandent là? Y'a aussi les rigollots de la garde répu et leur sabres coupe choux à la noix dressés vers le ciel comme s'ils allaient sodomiser les mouches, quant à leurs bourrins? Disparus de la photo, sont garés chez Findus!

Mais y'a toujours rien qui vous étonne???

Bon, j'vais être magnanime. Z'avez vu le nombre de médailles qu'abor l'Charlie? L'a du en faire des batailles, au polo, navales et autres moins heureuses... On dirait un de ces maréchaux soviétiques défilant sur la place rouge; y'a même les deux grands rouquins qui en ont en bandoulière. Zont fait quoi eux? A part faire le con pour l'un, et pour l'autre engrosser non stop une nana canon?

Revenons à la "commémoration"

Oui, la bataille de la Somme d'ailleurs comme toutes les batailles a été meurtrière. Putain! Le mot bataille devrait suffire à lui même.

" Quatre millions d'hommes ont été successivement impliqués dans la bataille de la Somme, venus du monde entier (Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Inde...). Les pertes totales de la bataille sont estimées à 1 200 000 hommes (tués, blessés, disparus), dont 500 000 dans le camp britannique, autant dans le camp allemand et 200 000 Français." Waouh, c'était bataille open bar, et vas-y que j't'embroche! "Le 1er juillet 1916, il apparaît clairement que l’attaque est un désastre complet pour l’armée britannique : 19 240 hommes (dont près de 1 000 officiers) ont été tués en douze heures" Mamama! y'avait du rosbif la tripe à l'air.

Mais, Mais...

Selon les historiens en cour, ce serait Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht Von Hohenzollern, dit plus simplement Guillaume II le responsable de toute cette saloperie. D'ailleurs, À l'issue de la guerre, il est désigné par les puissances alliées comme le principal responsable du conflit. Le Premier Ministre anglais Lloyd George est encore plus expéditif et réclame de pendre l'empereur.

Donc, sans trop me fouler, sur Wikipedia il est mentionné la parenté du sieur Fredo-Guillaume.

- Sa mère, la Kaiserin Victoria dite impératrice Frédéric, était la fille de la reine Victoria du Royaume-Uni et du prince consort Albert de Saxe-Cobourg-Gotha.

Alors sans remonter aux temps des croisades, notre famille royale britons d'aujourd'hui aurait sang mêlé avec cet ostrogoth de Friedrich-Guillaume II... Qu'a soi-disant organisé tout ce piquenique sanglant. Vous me direz, on ne choisi pas ses cousins mais tout de même; vingt milles soldats britanniques bousillés en 12 heures... Devrait provoquer de la discrétion. Ca fait désordre non, trouvez pas toute cette com. de la commémo ? L'armes à gauche de crocodile, dirais-je. "La famille royale britannique émue lors des commémorations de la Bataille de la Somme" pleurnichent les journaleux suceurs de roues royales. Y'a même la Kate Middleton qui a balancée les trémolos dans la voix " Nous avons perdu la fleur d'une génération. Et dans les années qui ont suivi, c'est comme si, avec eux, avait parfois disparu à jamais une part de l'optimisme vital de la vie britannique. Par bien des aspects, ce jour a été le plus triste de la longue histoire de notre nation" ouin-ouin! Super émouvant mec, j'en aie les bretelle qui tombassent.(entre nous je m'en tape de ses jolis mots, par contre quel "bottom" my dear!

Ce qui est sûr c'est que les fils de lord et autres princes consorts n'étaient pas venus en foule sur le champs de massacre ce 1 juillet 16; mais bon, puisqu'on vous dit qu'on commémore (de rire) alors commémorons tournicotons.

Tout ça c'est du remplissage pour gogos nostalgiques, mais de quoi?

Des millions d'hommes ont été envoyés à la boucherie, ils montaient en rangs serrés face aux mitrailleuses allemandes (qualité prima); et pour finir les quelques uns qui arrivaient à la tranchée devaient embrocher à la baïonnette... Et lorsqu'ils retournaient dans leur tranchée, c'était pour cohabiter avec les rats qui dévoraient les cadavres gonflés, bleuis, puants. Ouais, à l'Ouest rien de nouveau!

Lazare Pontichelli, le dernier poilu qui est mort en 2008 refusait les "honneurs", la légion du même nom, l'enterrement national; Il disait que tout ça avait été un cauchemar et que du haut de ses 110 ans il y pensait toujours, surtout à ceux qui n'étaient jamais revenus.

Tout cette merde à 8 millions de morts, qui prépara la plus grande boucherie encore de 39-45 avec 80 millions: Alors qui dit mieux?

Au cul les commémorations organisées par des pantins d'où on ne voit même plus les fils qui les commande. Au cul vous dis-je!



Georges Zeter/Juillet 2016