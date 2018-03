Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager Tribune libre Sarkophage !

Jean-Louis Bouvarel

https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/03/03/en-souvenir-de-berta-caceres-assassinee-un-3-mars-2016/

Mes ouvrages sont actuellement à l’état de brouillons inachevés, mais le contenu est déjà suffisamment pertinent et instructif.

La réflexion qui suit, se base sur le contenu de « La Terrible Menace Illuminati » dont je suis l’auteur, mais aussi sur une actualité politique qui met de plus en plus en évidence une certaine fascisation, je dirais plutôt ponérisation, de notre société.

Sans faire de pub, mon site a connu en un an près de 10 000 téléchargements de mes deux ouvrages, dont celui cité est la suite d’un autre. C’est peut-être parce que je n’y dis pas que des « co-aneries » et que les sujets abordés sont porteurs et tabous ! Pas mal pour des écrits brouillons et inachevés ! J’en profite pour remercier ici tous ceux qui ont témoigné d’intérêt pour mon travail, cela donne la force de « récidiver » et de l’achever!

Voilà pour les présentations et voici pour mes motivations : j’ai choisi alter info pour m’exprimer et ce pour plusieurs raisons. Le texte qui suit s’adresse en partie directement à notre président, d’autres parties s’adressant au lecteur. J’y exprime un point de vue proche de celui de monsieur tout le monde, vous savez, chez le coiffeur, dans les bars, sur les lieux de travail … des petites discussions qu’on a entre nous, parfois vite fait ! Bref, très en dehors de la pensée unique promulguée par les partis politiques. Cela peut intéresser du monde dès fois.

Il témoigne d’un état d’esprit atypique, un cliché du moment, qui ne ressort pas de la majorité des personnes, mais d’un nombre toujours plus grandissant d’individus qui seront nombreux à se reconnaître dans les propos tenus ici. Je tiens aussi à m’exprimer au nom des pauvres et des marginaux, gentes pestiférées laissés pour compte par les deux grands partis politiques.

Pour ce qui est de la remonté jusqu’à la présidence, Alterinfo a toute la notoriété requise et l’audimat disponible pour, qu’en pleine période préélectorale, l’information parvienne forcément jusqu’à l’intéressé. De reste, l’information est rendue publique de sortes qu’elle profite aussi aux lecteurs d’Alterinfo qui, par ce qu’ils parviennent jusqu’à ce site, semblent désireux d’informations complémentaires, contradictoires, indépendantes et libres.

Je tiens à réagir ici au sujet de la petite phrase de Nicolas Sarkozy sur le « travail qui rend libre ».



« L'expression « Arbeit macht frei » se retrouve dans les cercles de la droite nationaliste allemande, ce qui explique son adoption ultérieure par le NSDAP.

On la trouve déjà dans le système concentrationnaire soviétique : ainsi, dans les années 1920, on peut voir à l'entrée de l'un des camps des Iles Solovki une inscription disant « Par le travail, la liberté ! »1. Cette inscription, comme beaucoup d'éléments du goulag2, fait partie des nombreuses similitudes entre les systèmes concentrationnaires soviétique et nazi.… Ce slogan fut repris par les nazis dans les années 1930.

C'est le général SS Theodor Eicke qui ordonna l'apposition de la phrase à l'entrée des camps de concentration et des camps d'extermination, notamment Auschwitz, Dachau, Gross-Rosen, Sachsenhausen, et à la prison de la Gestapo de Theresienstadt en République tchèque. Avant cela, cette phrase avait été utilisée par la société allemande IG Farben au-dessus du fronton de ses usines … ».

Fin de l’extrait



Auschwitz





KZ Groß-Rosen + détail (détail rajouté non présent dans l’extrait)





Une des portes de Dachau



Comprenez que nous faisons cas ici d’un symbole fort qui peut fâcher !



Vous pourrez visionner des copies de la vidéo ou notre président narre sa glorieuse déclaration ici :

et là :



Plusieurs sites

http://www.egaliteetreconciliation.fr/Nicolas-Sarkozy-Le-travail-rend-libre-10632.html ,

« C’est une surprenante nouvelle erreur que viennent de commettre les communicants de Nicolas Sarkozy.

Lors du meeting du candidat UMP à Lille jeudi dernier axé sur la “valeur travail”, une phrase n’est pas passée inaperçue auprès de nombreux internautes.

Nicolas Sarkozy, en déclarant qu’ “il ne faut pas opposer le travail à la vie, parce que le travail c’est le moyen d’être libre !“, a tout simplement repris une des devises du national-socialisme : “le travail rend libre” (“Arbeit macht frei”).

Une expression qui ornait l’entrée des camps de concentration notamment Auschwitz, Dachau, Gross-Rosen, Sachsenhausen ». (Fin de l’article).

Alterinfo allant jusqu’à produire la photo suivante ou apparemment, il « indique sa taille réelle sans ses talonnettes ». Heureusement, ce jour là, il n’avait pas mal au dos (il n’a pas crié « aïe » en levant le bras). Mais trêve d’humour à deux centimes, le sujet ne prête pas à rire.







Perso, je ne pense pas qu’il s’agisse d’une « erreur ». C’est un marquage volontaire à l’adresse de ceux qui affectionnent ce genre de pensées. On parle ici de technique indirecte de séduction



Il est probable qu’Alterinfo ne le pense pas non plus, mais, procès après procès, ce site a appris à communiquer plus prudemment ! Pour autant, leur article finit par un courageux « YA vol mein commandante », expression qui ne laisse planer aucun doute sur leur interprétation de la chose ! Et bien assez osé pour mettre monsieur Sarkozy en « Furher » !



Je ne peux pas vous prouver, d’un simple claquement de doigt, que notre président représente et sert une pensée fasciste. Ce n’est pas faute d’avoir beaucoup écrit sur lui dans cette « Terrible Menace Illuminati ». Et le lien fut fait avec le socialisme fabien, les banques (internationales) et l’industrie, les trois mamelles des nazis. Le lien fut fait aussi avec la CIA au point que notre président se flatte de son surnom « Sarko l’américain ». Quand on l’étudie assez, il apparait alors plus trotskyste que capitaliste libéral avec un petit coté bankster et culotté.



C’est donc bien du fascisme qu’on parle ici, du moins de ceux qui l’ont financé et idéologiquement aidé à s’établir et se développer. On peut désormais parler d’un nouveau visage du nazisme, qui réalise par la finance, ce que les armes n’ont pas su faire. Le but est de rendre l’Humanité esclave de ceux qui se proclament élite.



Attendez-vous de croupir dans un camp de concentration pour pouvoir vous poser cette question et enfin ouvrir les yeux ? Je pense qu’il faut mieux se la poser avant.



Nous devons faire face à deux ennemis : 1) les Illuminati et 2) tous ceux qui ne font rien contre eux, qui ignorent même jusqu’à leur existence, ou la connaissent mais ne s’y opposent pas. Les premiers se combattent en les dénonçant dans leurs actions, les seconds, en les convainquant de l’existence des premiers et surtout, de leur impact négatif.



Force est de constater que les Illuminati ont peut-être raison sur un point : « … les humains sont des imbéciles facilement influençables, manipulables à souhait … » ! Dans le domaine des citations, celles-ci sont très connues : « Plus le mensonge est gros, mieux il passe » (Hitler). « Répétez un mensonge suffisamment longtemps et ce mensonge deviendra vérité » (Goebbels). Je ne reprends pas ces réflexions pour insulter, mais pour vexer, afin de tenter un « électrochoc », une prise de conscience ! Ces individus connaissent à fond notre psychologie de base, mais cela ne peut fonctionner que si nous restons dans l’ignorance totale de ce qu’ils nous font ! C’est la Vérité qui nous rendra libres et non pas le travail !



Alors attendez-vous que l’UMP s’indigne, houspille et critique tous ceux qui, comme moi, font le lien entre la petite phrase du président et le slogan des camps de concentration. Mais reconnaissez que même monsieur Le Pen, célèbre auteur d’affirmations des plus cyniques, n’avait pas osé la faire, celle-là !



En disant : « je n’affirme pas, je ne peux pas prouver, mais je soupçonne fortement … », j’exerce là le premier devoir et droit des citoyens de communiquer ses idées … et ses interrogations… et de les assumer ! Je synthétise ici mon point de vue précédant de sorte qu’il n’y ait aucune ambigüité :



« Monsieur Nicolas Sarkozy, par la petite phrase dont il est question ici et en sus de plein d’autres choses à lui reprocher, semble être le représentant d’une classe politique qu’il convient certainement de nommer « Libérale fasciste », la pire forme de capitalisme qui puisse exister ».





Désolé, Alterinfo, je suis plus gonflé que vous ! Je n’ai pas pu résister !



Avant tout je précise que ce dont je viens de débattre, s’affiche sous la bannière de la Vérité. Il n’est donc pas ici question de courage, mais de Devoir !



J’ai le RSA et il n’est pas saisissable, alors passer en tribunal, d’autant plus pour une cause dont je ne suis pas peu fier, ne me fera pas boiter ! Même la prison pourrait me distraire : on va voir ce que penseront la plupart de mes codétenus, lorsque je leur prouverai qu’ils ont été enfermés par des criminels pronazis à la solde d’élites psychopathes !



Sommes-nous vraiment dans le pays de la Liberté d’Expression ? La suite donnée à cet article pourra élucider cette question !



Il faut prendre conscience que le pouvoir a déclaré la guerre, non pas contre la pauvreté, mais contre les pauvres et à ceux qui dénoncent cet état de fait ! Remarquez encore, que c’est là un principe très étasunien que monsieur Sarkozy et consorts cautionnent et adaptent à notre pays. Ils ont déclaré la guerre aux drogués, puis aux jeunes, puis aux automobilistes, puis aux pauvres, aux marginaux, aux teuffeurs, au gens du voyage, aux roumains, aux musulmans … vous ne comprenez pas la nature de ces gens ? Cela ne va pas s’arrêter là ! Ces malades vont nous monter ensuite les uns contre les autres jusqu’au parfait contrôle de tous les individus. Conditions idéales pour imposer doucement une société fasciste.



Quand le pouvoir se fait pathocrate !



Travailler est une évidence, mais pour soi même ! Pas pour quelques fumiers qui vont gagner des millions sur le dos de pauvres gens exploités. Et qui transforment notre société en un lieu hybride entre le goulag, la cour des miracles, le meilleur des mondes, Matrix et l’asile d’aliénés.



Enfin, criminaliser madame et monsieur « tout le monde » et la vie du quotidien, n’est pas un principe moralement acceptable. Vous qui vous positionnez souvent en donneur de leçons, savez-vous au moins ce qu’est la morale, monsieur mon président. Parce que, pour ma part, je vous soupçonne d’être psychopathe. Cette maladie pour laquelle vous ne seriez pas responsable (elle est génétique) développe pour principaux symptômes, une psychologie basée sur l’immoralité, le mensonge, l’absence totale de compassion envers autrui, un fort charisme destructeur et dominant. A noter aussi un mimétisme analytique remarquable qui feint le comportement d’individus non atteints par la maladie. Les psychopathes ne ressentent aucune compassion, mais savent la feindre. Et ils jouent même beaucoup là-dessus pour arriver à s’infiltrer au milieu de leurs proies ! C’est un fait surprenant que la science médicale a beaucoup de mal à s’expliquer, mais qui est largement admis.



Monsieur le président, je viens de vous décrire, du moins, c’est ainsi que vous perçoivent un nombre toujours plus grandissant de mes compatriotes.



Le psychopathe est un prédateur : il se fixe des buts à atteindre et balaye sans vergogne tous ceux qui lui barrent la route. Pour lui, tous les moyens sont bons, pourvu la victoire. Après, il y a des degrés, la comparaison au fascisme est peut-être (un peu) excessive à votre égard, monsieur le président. Celle de gangster au col blanc me paraitrait plus adaptée. Mais, si vous êtes psychopathe, dans votre raisonnement, c’est forcément vous qui avez raison et par voie de conséquence, moi qui ai tord !



Monsieur notre président, je vais vous rappeler un principe :



« Tous les individus ont le droit de trouver leur place dans la société » !



Les malades, les retardés, les anéantis, les désabusés, les alcooliques, les déprimés, les marginaux … rentrent aussi dans ce cadre. C’est lâche de faire la guerre à ces gens qui ne sont pas en état de se défendre et de s’organiser ! C’est indigne de faire croire que ces personnes « se la coulent douce » et sont des parasites. Pour finir, la prison, la rue ou l’exclusion ne sont pas des « places » dans le sens de la définition politique du terme. Cela ne peut et ne doit pas devenir des fins en soit. Voici comment pense une personne non psychopathe ! Faites passer ces infos dans votre entourage !



Vous profitez d’une crise financière qui rend la vie difficile même à ceux qui travaillent, afin de les remonter contre ceux qui leur « paraissent » oisifs ! La méthode est un classique utilisé par toutes les dictatures de la planète. Ne vous plaignez pas si l’on se pose la question de savoir si vous n’êtes pas « un peu nazi sur les bords » !



Il est temps que vous partiez, monsieur, ne commettez pas l’erreur de briguer un second mandat. Votre égo mènerait la nation à la guerre civile ! Mais cela ne sert à rien de vous le dire : vous vous en foutez ! Si je l’ai fais, c’est juste pour être en paix avec ma conscience, vous savez, cette « petite chose dans la tête » que vous n’avez pas !



Si par aventure, je me retrouve en tribunal pour le « crime » d’avoir sali publiquement notre président, veuillez bien prendre note que ce sera juste pour l’image qui le produit en Hitler, et certainement pas pour aucune des affirmations que j’ai tenu ici ! Et comble des combles, notre président prouvera ainsi l’inverse de ce qu’il a déclaré : c’est par le travail (j’ai quand même bossé sur ce texte) qu’on finit en prison (qu’on perd sa liberté).



Merci à tous de votre attention.



Réalisé à Grenoble le 23 mars 2012, pour valoir ce que de droit !



Jean-Louis Bouvarel

Encyclocanna

Autoédition « Remettre les pendules à l’heure » - publication Web

http://issuu.com/encyclocanna



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pour info : voici une réaction que j’ai publiée sur le site de TF1 suivant :



http://videos.tf1.fr/infos/2012/gueant-merah-est-mort-apres-avoir-saute-par-la-fenetre-7085414.html



Ce texte n’est jamais paru sur les écrans (censure). Pourtant je le trouve modéré. En voici la teneur :



Hé ! Sauter du RDC n'a jamais tué personne ! Y'a pas un peu d'intox et de mélodrame ici ? Et puis, pour sa capture, les gaz, c'est pour les chiens ? Et puis, je suis désolé mais ... y'a pas mal de choses qui clochent dans cette histoire ! Ce n'est pas net ! Mais alors pas du tout !



Et surtout, ce qui me coince le plus, c'est que tout cela se passe à quelques jours des élections. On voudrait que Sarkozy reste à son poste qu'on ne ferait pas mieux ! Je suis prêt à développer si certains mettent en doute le bien fondé de mes interrogations.



Y'aurait comme qui dirait une volonté de dresser les communautés les unes contre les autres que cela ne m'étonnerais guère ! Théorie du complot, quand tu nous tiens ....! Cela pue la guerre civile ici et le coup d'état dictatorial habilement et tranquillement mené par l'entremise de cette manipulation !





Écoutez, je crois que le plus sage est que nous exigions une enquête indépendante ! Car voici comment on nous perçoit de l'étranger :



Le ministre chinois des Affaires étrangères, Yang Jiechi, a annoncé mercredi dans un communiqué que l’attaque envers le présumé tueur est une manipulation politique visant à renforcer la victimisation d’Israël. (Collez entièrement ce texte dans Google et voyez combien de pays traitent de cette information ... sauf le notre). Ce n’est pas que je crois les chinois, mais bon, cela fait tâche dans notre CV et confirme des thèses antisémites !

Autre thème :

Regard étranger :

http://videos.tf1.fr/infos/2012/l-assaut-contre-merah-suivi-en-direct-dans-le-monde-entier-7086101.html



Etc. …



Je n’ose même pas vous rapporter ce que les russes ont dit sur nous et ils se proposent d'envoyer des observateurs pendant notre élection sous-entendant qu'elle serait bidonnée !



Pour en revenir à nos moutons, c'est à dire à nous, y'a même pas d’enquête bouclée que les médias ont déjà jugé Merah. Et ils savaient tout sur lui. Ce n’est pas comme cela qu'on fait d'habitude en France et, on le voulait vivant ... pour qu'il parle ! Et notre "président", le corps du supposé terroriste n'était pas encore tiède, qu'il nous déclare vouloir censurer le net ... La belle aubaine. On y est pour quoi nous, et les filtres, ça sert à quoi, faire joli ?



Désolé mes compatriotes, mais on vient de nous servir un remake du 11 Septembre version française, c'est à dire un téléfilm avec un petit budget ! Ceux qui n’y verront rien doivent aller chez Afflelou, la seconde paire étant gratuite !



Notre police a maintenant intérêt à prouver ses affirmations, sinon cela risque de très, très, très ... mal aller !



Ah, une dernière chose, c'est vrai que c'est public ici, j'en profite pour passer un message perso : a tout les fachos qui profitent de l'occase pour déverser leur bille xénophobe : honte à vous ! Et je m'adresse aux fachos des deux camps ! Votre sombre magouille ne marchera pas ! Et c'est l'unité nationale qui va vous botter le postérieur !



Cette élection risque d'être celle du rejet de la classe politique. Exigeons une enquête neutre s'il vous plait !



Ecoutez Sarko and Co : nous sommes des moutons, OK ! Mais nous ne sommes pas des moutons stupides !



JLB

La ponérisation telle que définie par A. Lobaczewsky. Tapez dans Google ou voir dans mon « Dictionnaire commun aux deux tomes » (

Alain Soral . Même la mouvance FN en est outrée, c’est vous dire !

Vers la fin de la vidéo que je cite, il déclare : « c’est par le travail qu’on devient libre », expression qui convient le mieux à la traduction de “Arbeit macht frei”

Que le mot « socialisme » ici présent ne vous trompe pas. Le nazisme s’appelait « national socialisme », ne l’oubliez pas !

Lisez « La Terrible Menace Illuminati » et découvrez que ce terme générique, issu de la frange populaire, ne veut rien dire. Il désigne bien une classe d’individus très malsains, mais ce n’est pas leur vrai nom.

En prison, on vous coupe net le RSA.





