Sarko le OUF

La Stratégie de Sarkosy et de son équipe de bras cassés, aujourd'hui, est

bien double, tirer des bénéfices financiers de la gréve en ayant anticipé

des actions boursières sur des évènement qu'ils ont eux mêmes déclenché.

Pousser le mouvement jusqu'à la radicalisation en l'intervention

militaire,(prendre le controle des points économiques stratégiques, dans les

gares et les cités) aller au conflit physique et jusqu'à mort d'homme,

c'est un objectif qu'il atteindra de toutes façons, comme disent les

militaires"y a pas à tortiller du cul pour chier droit"'.

Ce qui permettra : de détourner l'attention des évènement qui suivront.

(car Nicolas Sarkozy, est un serial politicard qui il fait ses coups tordus

toujours selon le même schéma (trois coups dans le dos, un coup sur la tête

et puis panier, pas plus ni moins)

C'est en partant de cette considération que je peux énoncer sans sourciller

qu'après, et seulement après la grève et l'échec probable des mouvements

de gauche(ou la fausse victoire des syndicats), après avoir généré de la

colère et une grande frustration parmi les travailleurs qu'il va diriger cette

colère vers 1°) des musulmans avec des attentats en France liés à AQMI, ou

2°) avec des problème liés à la Corse, ou 3°) avec les Africains

Francophones.

Si je retrace la ligne logique qui guide l'ensemble des intérêts qu'il

administre, (y compris ceux de son frère, et d'autre amis des casinos et des

jeux en ligne, qui l'ont beaucoup soutenu, puis Lagardère et l'industrie

militaire qui n'ont toujours rien compris au film). Le fait que l'anguille

Kouchner ait rentré sa tête dans son cou au point disparaitre de la ligne

d'horizon, qu'Alliot Marie soit sur les dents et trépigne d'impatience de

fracasser de l'étudiant et du travailleur en colère.

L'instabilité de la France est par conséquent un objectif qui fait parti de

leurs plans, on ne pourra y échapper car de cela dépend aussi des intérêts

américains anglais et israéliens qui cherche la division et la partition de la

France et de l'Europe. Et pour vous donner un peu le niveau de crédulité de

certains mouvements politiques, c'est seulement maintenant alors que l'affaire

de l'Otan est pliée depuis près d'un quinquennat que ces ignares de

gaullistes se réveille pour crier haro sur le Sarkosysme.