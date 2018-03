Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager Diplomatie et relation internationale Russie-Grèce: au delà du mythe de Troie,la défense russe (1ere partie)

La Chine frappera de toutes ses forces en cas de guerre en péninsule coréenne Président de la Russie Vladimir Poutine:

Nos entretiens avec le Premier ministre de la Grèce Alexis Tsipras ont eu lieu dans une atmosphère d'affaire parfaite et conviviale.

Nous avons discuté en détail les principaux aspects de notre coopération bilatérale et les questions internationales et régionales actuelles. Nous avons accordé une attention particulière à la question de l'expansion de notre coopération commerciale et économique.

Notre chiffre d'affaire du commerce bilatéral est à 4,2 milliards de dollars l'an dernier - une diminution de 40 pour cent. Les sanctions anti-russes, les mesures d'intervention de la Russie, et la baisse des prix du pétrole ont tous contribué à ce résultat. Mais nous sommes convenus à faire des efforts pour mettre notre commerce sur la trajectoire de la croissance. Nous espérons que la commission intergouvernementale russo-grecque en vigueur renouvellera ses activités et facilitera ce travail, et mettre en œuvre le Plan d'action conjoint pour 2015-2016, que nous avons approuvé aujourd'hui. Nous sommes convenus d'accorder plus d'attention à la coopération d'investissement. Les chiffres dans ce domaine sont encore très modestes pour l'instant.

M. Tsipras et moi avons discuté de notre coopération dans le secteur de l'énergie. La Russie est le plus grand exportateur de ressources énergétiques sur le marché grec et satisfait les deux tiers de la demande de gaz naturel de la Grèce.

, Nous avons également discuté naturellement des perspectives pour la réalisation du projet des grandes infrastructures que nous avons surnommé flux turque. Ce projet touche le transport du gaz naturel russe via la Turquie dans les Balkans et peut-être en Italie et en Europe centrale. Cette nouvelle route couvrirai les besoins en ressources d'énergie des Européens et permettrai à la Grèce de devenir l'un des centres de distribution d'énergie principale du continent, qui attirerai des investissements substantiels dans l'économie grecque et créera de nouveaux emplois. En fin de compte, bien sûr, ceci reste une question de nos organisations économiques et la décision souveraine du gouvernement grec.

Nos pays ont aussi de bonnes bases dans la coopération industrielle. Les entreprises russes fournissent des machines de puissance, le transport et l'équipement technique à la Grèce. Notre société de chemins de fers russes est en pourparler pour prendre part à la modernisation du port de Thessalonique.

Il est de tradition que nous avons un niveau élevé des liens culturels et humanitaires. L'année prochaine, nous tiendrons l'Année de la Russie en Grèce et l'Année de la Grèce en Russie. Le programme de ces événements offrira un riche choix des projets dans l'éducation, les arts et la culture. Il y aura des événements pour promouvoir les langues russe et grec.

La célébration de 1000 ans de présence russe sur la sainte Mont Athos en 2016 sera un événement majeur. L'Eglise orthodoxe russe jouera un grand rôle dans la préparation de ces événements. Nous sommes convenus avec le gouvernement grec de travailler ensemble pour organiser les célébrations de cet anniversaire qui a une grande importance pour les deux pays.

Lors de la conférence de presse après des entretiens avec le Premier ministre de la Grèce Alexis Tsipras nous nous sommes convenus qu’Il serait bon de voir que la coopération entre nos pays soit de plus en plus forte.

Les contacts dans le secteur du tourisme font une grande partie de nos relations bilatérales. La Grèce qui est l'une des destinations les plus populaires est en demande de vacances pour les Russes. L'année dernière, plus de 900 000 citoyens russes ont visité les sites et centres de villégiature de la Grèce.

Nous avons discuté de l'agenda international en détail. Nous pensons que la recherche d'un règlement juste et global de la question chypriote doit être fondée sur les résolutions pertinentes des Nations Unies et les intérêts de tous les habitants de Chypre, sans intervention de l'extérieur.

Nous avons échangé des vues sur les perspectives des relations entre la Russie et l'UE. Nous avons informé nos amis grecs en détail sur la situation dans le sud de l'Ukraine et avons souligné l'engagement de la Fédération de la Russie à la pleine mise en œuvre des Accords de Minsk.

La Russie et la Grèce accordent une importance particulière à la 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle les peuples de nos pays ont combattu coude à coude contre le nazisme. Dans notre déclaration commune, nous avons souligné notre profond respect pour tous ceux qui se lève pour défendre la paix et la liberté de l'humanité. C’est pourquoi il est si important de célébrer l'anniversaire de la Victoire de façon digne.

En conclusion, je tiens à remercier une fois de plus le Premier ministre de la Grèce Alexis Tsipras et nos collègues grecs pour ce débat de fond, constructif et très ouvert. Merci de votre attention.



* Conférence de presse après l’entretien avec le Premier ministre de la Grèce Alexis Tsipras.

Question: lors de la dernière visite du premier ministre grec en Russie, les conseils de Moscou pour résoudre la crise grecque était d'aller au FMI. Avez-vous discuté aujourd'hui de la sorte de l’aide financière de la Russie à la Grèce, ou détenez- vous toujours votre position précédente?

Une autre question: pourriez-vous nous dire à quels secteurs la Russie porte son intérêt dans les projets d'investissements en Grèce, en particulier en ce qui concerne la privatisation?

Vladimir Poutine: Tout d'abord, la Grèce n'a pas fait de demandes d'aide.

Deuxièmement, nous avons discuté de la coopération dans divers secteurs économiques, y compris les possibilités pour la réalisation de grands projets dans le secteur de l'énergie. Ces projets pourraient créer des possibilités pour nous de fournir non seulement des prêts pour les plans dont nous avons discuté aujourd'hui, mais aussi pour des relations de crédit dans un contexte plus large dans la mise en œuvre de ces projets.

Pour rendre cela plus clair, permettez-moi de vous expliquer davantage. Si nous réalisons un grand projet qui va générer des revenus pour la Grèce, une partie de ces recettes pourrait être utilisée pour rembourser les prêts possibles que j’ai mentionnés. En d'autres termes, ce dont nous parlons n’est pas une aide, mais de la coopération, y compris dans le secteur financier, par rapport à de grands projets spécifiques.

En ce qui concerne une éventuelle participation de sociétés russes à la privatisation de certaines installations industrielles ou d'infrastructures en Grèce, je répète que si le gouvernement grec décide de procéder à des privatisations en Grèce, de l'économie grecque, nous sommes prêts à prendre part dans les offres. Nous espérons si cela ne va de l'avant, que les entreprises russes prendront part dans les mêmes conditions que les autres soumissionnaires. Nous ne demandons rien de plus que cela.

Avons-nous intérêt à investir en Grèce? Oui, nous le faisons, surtout dans le secteur des infrastructures, ports, aéroports, réseaux de pipelines, mais pas seulement dans ce seul secteur. Nous sommes également prêts à continuer à travailler dans le secteur de l'énergie, la production d'énergie et la fourniture de ressources énergétiques, et dans l'industrie. Il y a un éventail de secteurs qui pourrait être d'intérêt mutuel. Le premier ministre et moi avons discuté de tout cela aujourd'hui en détail.

Question: Monsieur le Président, ne craignez-vous pas que si la Russie abandonne les mesures restrictives qu'elle a prises après les sanctions qui ont été imposées à la Russie, cela pourrait nuire et ralentir le développement du secteur agricole russe?

Vladimir Poutine: Permettez-moi de dire quelques mots à propos de notre coopération dans le secteur agricole. Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec la Grèce. Je n’entrerai pas dans les détails maintenant, mais croyez-moi, c’est vraiment le cas en pratique. Nous comprenons que la Grèce n’ avait pas d'autre choix que de voter pour les sanctions contre la Russie. Nos mesures d'intervention ont frappé la Grèce aussi, mais ce ne est pas notre faute. Les produits agricoles représentaient 50 pour cent des exportations grecques vers la Russie. Cependant, nous n’avions pas d'autre choix que de prendre cette route et ne pouvions pas faire une exception pour un seul pays membre de l'Union européenne.

Nous avons discuté tout à l'heure de la possibilité d'étendre notre coopération dans ce secteur, notamment en créant des coentreprises. Je ne pense pas que ce serait au détriment de nos producteurs agricoles parce qu'ils seraient impliqués dans le processus.

De plus, et c’est le plus important, la meilleure façon de résoudre l'ensemble du problème c’est de mettre fin à la guerre des sanctions en général et ainsi nous serons en mesure de mettre fin à nos mesures d'intervention.

Question: Nous entendons souvent des commentaires par les médias européens ainsi que dans des déclarations publiques que la Grèce et la Russie sont maintenant entrain d’approfondir leurs relations, que nous observons aujourd'hui. Pourquoi alors la Russie veut utiliser la Grèce comme un cheval de Troie pour rectifier les relations de refroidissement avec l'UE et sa position?

Vladimir Poutine: En ce qui concerne la mythologie, les chevaux de Troie et autres, vous savez, cette question serait juste si j’été en visite à Athènes. Nous ne essayons jamais de persuader quiconque ou d'imposer nos vues. Nous sommes tout simplement ouverts à un travail constructif conjoint visant à obtenir des résultats positifs dans l'intérêt de nos populations et nos économies.

Si le gouvernement grec, dirigé par M. Tsipras, estime qu'il est possible de restaurer et d'élargir les relations avec la Fédération de Russie, nous saluons pleinement cette initiative et, bien sûr, nous sommes prêts à prendre des mesures réciproques dans les domaines dont nous avons discuté aujourd'hui, à la fois dans les relations internationales et la coopération humanitaire, d'autant plus que cette coopération n'a jamais été interrompue. Naturellement, nous allons travailler à élargir nos liens économiques.

Je pense que chaque nation a le droit de prendre des décisions conformément à ses intérêts nationaux. Je ne peux pas être d'accord avec les observateurs et analystes politiques qui considèrent comme normal la visite des dirigeants d'autres pays à la Russie, alors que la visite du premier ministre de la Grèce est, pour une raison quelconque, vu comme un événement absolument extraordinaire. Moi je ne peux pas donner un sens à cela, de la sorte. Ou peut-être ils suggèrent que la Grèce est tellement endettée de la main au pied et qu'elle est ligotée de la sorte qu’elle le reste aussi bien politiquement, et qu'avec sa souveraineté si limité elle ne peut pas mener une politique étrangère indépendante. Je ne crois pas à cela et toutes les mesures prises par le Premier ministre grec montre que l'inverse est vrai.

Je veux vous assurer que nous n’allons pas utiliser quoi que ce soit au sein de l'Union européenne à la recherche d'une solution fragmentaire du problème pour l'amélioration des relations avec l'Union européenne dans son ensemble. Nous sommes en faveur de travailler avec l'ensemble de l'Europe unie, de façon ouverte, avec une approche basée sur la confiance dans le cadre de nos stratégies à long terme.

Comme vous le savez, j’ai parlé de la nécessité de créer un espace économique et humanitaire commun de Lisbonne à Vladivostok. Récemment, le président de la France m'a même corrigé: "N’oubliez pas que cette idée appartenait initialement à Charles de Gaulle. Seulement, il a parlé de l'espace commun s’étendant de Lisbonne à l'Oural. Vous venez élargi cette idée un peu »Je n’ai pas discuté cela car c’est tout à fait vrai.

En tout cas, cette approche stratégique à long terme pour notre coopération a toujours soutenu nos plans conjoints. Cela m'a été dit par l'ancien chancelier de l'Allemagne, M. Helmut Kohl, qui était un fervent promoteur du développement des relations russo-allemandes.

Dans l'ensemble, il n'y a rien de nouveau ici, et je ne vois rien d'inhabituel à ce que l'actuel premier ministre de la Grèce est en train de faire dans ce domaine. Nous soutenons tous ces efforts.

Incidemment, je peux ajouter ce qui suit. Rappelez-vous la crise à Chypre? Tout le monde nous a demandé d'aider Chypre. Alors les parties intéressées à développer la coopération avec la Grèce ne sont pas seulement la Russie, mais tous les pays créanciers, y compris toutes les nations européennes. Après tout, si l'économie grecque est renforcée par le développement des relations avec la Russie, la possibilité d'un remboursement en temps opportun de la dette et le règlement des obligations de la dette aux créanciers, le FMI et l'UE va devenir plus facile pour la Grèce. Tout le monde s’intéresse à la normalisation de la situation économique de la Grèce. Pour moi, il est effectivement étrange d'entendre que quelqu'un exprime des doutes à ce sujet. Ceci est dicté exclusivement par les notions politiques opportunistes actuelles qui n’ont rien à voir avec les intérêts de la grecque ou du peuple russe, ou toutes nations européennes.

Question: Vous avez parlé de dialogue sur l'énergie. Dois-je comprendre que vous parlez de la participation de la Grèce dans le flux de la Turquie et que la question a déjà été décidée? Avez-vous discuté de la question de la création d'une plaque tournante de l'énergie à la frontière entre la Grèce et la Turquie au cours des pourparlers? S’ il vous plaît parler nous en avec plus de détails. Dans quelles conditions la Grèce participera à ce projet? Que pourrait-il entraîner en volumes, et comment cela bénéficiera aux deux parties?

Vladimir Poutine: Nous en avons naturellement assez largement discuté. Mais il est difficile de dire quelque chose de concret en ce moment, car il nécessite des détailles, quand à la préparation professionnelle au niveau des entités économiques concernées - au niveau de Gazprom et de ministères et départements correspondants de la Fédération de Russie et leurs partenaires en Grèce.

Vous connaissez la position des pays des Balkans. Je pense qu'il a été dit très clairement hier. Mais si oui ou non la Grèce participera à la mise en œuvre de ce projet cela dépendra entièrement de l'analyse du gouvernement grec de toutes les questions techniques et économiques.

De mon point de vue, et je ai toujours dit cela publiquement, cela permettrait d'améliorer la situation politique en Grèce. Ainsi elle deviendra un pays de transit majeur pour l'ensemble de l'Europe méridionale, et pas seulement dans le Sud mais peut-être même en Europe centrale. Elle recevra de l'argent pour le transit. Nous parlons de centaines de millions d'euros par an, simplement pour le transite. En outre, cela signifie la création de nouveaux emplois et des revenus à tous les niveaux des systèmes fiscaux dans le pays. Il est risqué, de projeter plusieurs milliards d'euros à grande échelle mais, nous avons parlé des moyens d'assurer le financement.







