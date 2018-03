Rudy Reichstadt (Conspiracy Watch), complotiste islamophobe déguisé en "anti-conspirationniste"

Rudy Reichstadt, qui vient d'attaquer violemment Mennel, la jeune chanteuse de The Voice, présente son site "Conspiracy Watch" comme un "observatoire du conspirationnisme". En réalité il y promeut et publie de nombreux auteurs complotistes anti-palestiniens et anti-musulmans (Eric Zemmour, Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, Pierre-André Taguieff...) très proches de l'extrême-droite.



Voici quelques citations d'auteurs publiés sur Conspiracy Watch:

"Mediapart est entre les mains des Frères Musulmans" (Bruckner)

Le mouvement féministe #BalanceTonPorc n'est qu'une excuse pour "noyer le poisson de l'islam" (Finkielkraut)

"La nation palestinienne est une invention du KGB et des gauchistes" (Zemmour):