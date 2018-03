Rassemblement massif anti-Israël au Caire

Ils ont promis de rester aux côtés desouis, qui souffrent sous les attaques israéliennes et quatre années d'un siège étouffant.De nombreux manifestants se sont dirigés vers l'ambassade des États-Unis pour protester contre les attaques meurtrières d'contre. Ils ont déchiré le drapeau israélien puis ont essayé d'accrocher le drapeau palestinien sur l'ambassade israélienne.Les manifestants ont également exigé que les responsables ayant appartenu à l'ancien régime - principalement le président déchu Moubarak et sa famille, soient poursuivis en justice.Sous Moubarak, le régime égyptien servait les intérêts d'en l'aidant et en gardant le silence sur les assassinats desouis. L’Égypte a imposé un blocus dedepuis que le gouvernement Hamas démocratiquement élu ait pris le contrôle du territoire en 2007. Depuis lors,a imposé un blocus étouffant sur le territoire qui est à l'origine d'une crise humanitaire.L'important parti politique égyptien des Frères Musulmans a récemment demandé que le Conseil suprême des forces armées agisse pour briser le siège deLes partis politiques d’Égypte disent que le blocus desert les intérêts d'et des États-Unis et menace la stabilité et l'indépendance régionales.Pendant ce temps, des responsables israéliens ne cessent de menacer de lancer une nouvelle offensive massive contre. Ils ont dit que cette attaque pourrait même être plus destructive et meurtrière que celle de fin 2008-début 2009, qui a tué 1.400 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.JR/HGH/MMNArticles en arabe sur AlJazeera.net et Arabs48

Source : Press TV





Traduction : MR pour ISM