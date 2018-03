Que peuvent les piverts contre l’indémontable statue ?

Plaidoyer pour le Commandant Azzedine.

Par Malik Moutak



Le Commandant Azzedine est entré de son vivant dans l’histoire par son irréfutable héroïsme pendant la guerre de libération, sa perspicacité tactique de terrain, son intelligence stratégique face à la monstrueuse puissance coloniale et ses ténébreuses tentacules sanguinaires, au prix de multiples blessures sous mitrailles dont il porte toujours, dans sa propre chair, avec un courage jamais démenti, les stigmates mortifères. Son indéfectible éthique politique en dépit des sacrifices, son inlassable défense de la cause démocratique, son indissoluble fidélité à son appartenance populaire, se donnent en exemples par les chroniqueurs de tous bords et les universitaires dans leurs indiscutables apports.



Qu’importeraient, dès lors, les allégations délétères des cafardeurs, sans d’autre titre de gloire que leur morve létifère, si le fauve blessé dans son honneur, meurtri par des machinations procédurières, traîné dans la boue par des vénalités vindicatives, ne mugissait sa douleur dans le désert. Les voilà brandir, les apprentis sorciers du malheur, misérables échotiers à la rescousse, une malheureuse affaire commerciale comme une malédiction divine. Quand les annales perpétueront l’œuvre immortelle de l’intrépide combattant, que restera-t-il des informations persifleuses, des dramatisations racoleuses, des insinuations fielleuses, sinon l’écume insignifiante précipitant leurs auteurs dans le gouffre de l’oubli ?



Le Commandant Azzedine est autant un écrivain de grande facture qu’un guérillero légendaire que généraux vaincus célèbrent après coup sans fausse honte. Sa fraternelle proximité avec Frantz Fanon imprègne durablement sa vocation littéraire. Le baroudeur retire le doigt de la gâchette le temps de suivre les conférences du maître-à-penser. Ses livres, ses articles, ses discours, portent ce souci permanent de penser ses actes et d’acter ses pensées. Ses témoignages, déclinés dans une remarquable écriture, comblent, avec bonheur, les carences d’une mémoire collective amputée de sa générosité générative et de sa vérité substantive. La langue française, patrimoine de l’humanité, appropriée dans ses subtilités sémantiques et ses splendeurs stylistiques, retrouve ses vertus émancipatrices dans le sang versé des damnés de la terre. Le vieux lion, taraudé de malveillances, troque sa vieille mitrailleuse contre une plume merveilleuse. N’est-ce pas ce que l’histoire retiendra encore, l’exceptionnelle destinée d’encre indélébile satinée. En septembre 1960, quand parut le manifeste des 121, proclamant : « La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres », les ministres obscurantistes exhortant le général de Gaulle à claquemurer Jean-Paul Sartre reçurent comme réplique cinglante : « On n’emprisonne pas Voltaire ». On n’emprisonne pas non plus le Commandant Azzedine pour les mêmes raisons transcendant les cupidités stupides. Que peuvent les piverts contre l’indémontable statue ?



© Malik Moutak