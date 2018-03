# LUCMICHEL. NET/ QUAND LA FRANCE DES DROITS DE L'HOMME ET DE "JE SUIS CHARLIE" AIDE A REPRIMER LE PEUPLE DU BAHREIN !KH/ En Bref/Avec Irib - PCN-SPO/ 2015 03 07/Le Bahrein est sans doute la seule véritable révolution du soi-disant "Printemps arabe", durement réprimée par les monarchies du Golfe et l'Armée saoudite.La France de Sarkollande, si prompte à s'auto-proclamer championne des droits de l'homme (occidental), aide à cette répression :Un rapport a été remis au Parlement français, dont une section s'occupe de l'exportation en 2012 à Bahreïn des armes qui se rangent parmi les armes ML7 (interdites à l'exportation au Bahrein). Le rapport précise que les balles à gaz lacrymogène se trouvent sur la liste de ces armes et équipements militaires. Le gouvernement français n'a pas tardé de répondre en prétendant "que les équipements de répression et de dispersion des manifestants ne font pas partie des équipements militaires et que le gouvernement ne voit donc aucune raison pour contrôler la vente de ces armes d'autant plus que les compagnies productrices de ces balles ne suivent pas les règles courantes" (sic). Une justification en totale absurdité, car les pays membres de l'UE ont précisément préparé une liste des armes et équipements interdits à exporter à Bahreïn parmi lesquels les balles au gaz lacrymogène ainsi que les armes du groupe ML7.Une fois de plus, la France de Sarkollande prise en flagrant délit de double langage et d'hypocrisie !KH_________________________Luc MICHEL /PROFIL Facebook https://www.facebook.com/pcn.luc.michel.2 Twitter https://twitter.com/LucMichelPCN PAGE OFFICIELLE Facebook https://www.facebook.com/Pcn.luc.Michel Website http://www.lucmichel.net/