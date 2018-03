Propos cyniques du député néerlandais - raciste antimusulman

"Parti pour la liberté" qui est connu pour ses positions hostiles à l'immigration a affirmé que "si les musulmans veulent rester ici, ils doivent déchirer la moitié du Coran et le jeter".



Selon le quotidien Entekhab, le député néerlandais a poussé l’impertinence jusqu’à ajouter :"Si Mahomet - Que la salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants - vivait ici aujourd'hui, je proposerais de le chasser du pays, tout humilié »



Le mouvement palestinien Fatah, le Caire et Riyad y ont affiché des réactions officielles ; mais une riposte officielle des responsables iraniens reste encore à attendre.



L'ambassade d'Arabie saoudite à La Haye a demandé à M. Wilders de présenter ses excuses, ce que le Néerlandais a refusé. « L’objectif est de mettre fin aux insultes faites à la religion musulmane » , a précisé Walid Abdulkarim al-Kharidji, ambassadeur saoudien à La Haye. Selon Elwatan qui parait en Arabie saoudite, l’ambassade a demandé aux Pays-Bas de reconnaître un maximum des limites dans des propos ou actes de ce genre.