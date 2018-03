Press TV victime de cyber-attaques israéliennes

Au cours des 10 derniers jours, le site internet de Press TV a été la cible

de milliers d’attaques DDOS (Denial of service) en provenance d’Israël. Ces

attaques, cependant, n'ont pas réussi à compromettre le site, grâce à son

très efficace système de sécurité.

Une attaque DDoS est une tentative pour submerger un site internet de

requêtes qui «épuisent» le serveur et le rendent hors service et donc

indisponible pour ses utilisateurs potentiels.



Un autre site populaire basé en Iran , Al-Alam, a également été la cible

de cyber-attaques à partir de sources situées en Israël et dans quelques-uns

des états arabes soutenus par les Etats-Unis.

Press TV et Al-Alam sont parmi les sources indépendantes les plus importantes

et actives pour la couverture des récents soulèvements au Moyen-Orient et

Afrique du Nord.



Ces sites web basés en Iran fournissent également une large couverture des

événements dans les territoires palestiniens occupés.



Les documents divulgués en 2010 par le site Wikileaks ont révélé que la

Grande-Bretagne avait multiplié ses efforts pour empêcher Press TV Ltd

(filiale anglaise) de produire des programmes critiques de l'impérialisme

occidental.



Dans un article intitulé « La Campagne secrète pour censurer Press TV au

Royaume-Uni », un journaliste britannique , Lauren Booth, a décrit les efforts

du Royaume-Uni et leur soutien aux États-Unis pour fermer la société qui

distribue les documentaires et les séries produits par la chaîne iranienne.



N'ayant pas réussi à trouver une justification légale concernant la

qualité ou le contenu des émissions produites par Press TV, la Banque

Nationale Westminster du Royaume-Uni (NatWest) a gelé le compte bancaire de

Press TV Ltd sans aucun préavis le mois dernier et a déclaré que son compte

serait définitivement fermé à compter de février 2011.



Press TV a également été interdit de diffusion dans plusieurs états de la

région soutenus par l’occident, pour avoir couvert les soulèvements

populaires au Moyen-Orient et Afrique du Nord.



En Mars 2011, Bahreïn a interrompu la diffusion de la chaine de

divertissement iranienne iFilm, après sa violente répression des

manifestations anti-gouvernementales dans le pays.



Press TV a gagné en popularité pour sa couverture juste et en profondeur des

révolutions dans le Moyen-Orient et Afrique du Nord, notamment à Bahreïn.



Le journaliste indépendant Johnny Miller, qui a couvert le soulèvement à

Bahreïn pour Press TV, a été arrêté, harcelé et finalement expulsé du

pays au début du mois sans raison particulière. Son matériel a également

été confisqué par les autorités de Bahreïn.