Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager Croyances et société Pensées pour la nouvelle année (2) : l’intelligence

Dans la même rubrique: < > Le poème (le visa) qui a fait pleurer le monde arabe [Hicham El Jakh] Réunion de l'Organisation de la coopération islamique sur le statut de Jérusalem (vidéo)

Si on me trouvait cynique et bien que dira-t-on de moi en cette nouvelle année 2010 ? Ah je vois encore des gens plein d’espoir ! Des gens qui espèrent que les choses redeviendront comme avant la crise ! Que certains pourront vivre leur petite vie, peinards sans se soucier de crises financières ou autres. C’est beau de rêver…. Mais parfois il faut se réveiller et comprendre le cauchemar éveillé dans lequel on vit !

cybermoine3000@yahoo.fr

Autres articles Hey now

Le poème (le visa) qui a fait pleurer le monde arabe [Hicham El Jakh]

Réunion de l'Organisation de la coopération islamique sur le statut de Jérusalem (vidéo)

Que l’Eglise avec son Plan de Salut cesse d’être missionnaire ?

TU DEMANDES TROP A DIEU : ÉVÉNEMENTS, DIVAGATIONS ET PARADOXES Comprendre le monde Une « secte » américaine les 5% (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Nation_of_Gods_and_Earths ou ici : http://www.blackapologetics.com/fivepercentfaq.html) pense que dans le monde 10% sont des personnes qui ont de grandes connaissances et qui rêvent de contrôler le monde. Elle pense aussi que 5% des humains sont des « achozen », des gens illuminés qui œuvrent eux pour le bien de l’humanité et que 85% de l’humanité est un troupeau de moutons crédules. Je pense personnellement qu’une minorité d’humains a une idée précise de ce qui se passe dans le monde et quels sont les enjeux. Je pense qu’il est possible en effet que 10% soient des « démons », 5% soient « angéliques » et que le reste est entre les deux. Je pense que certains choisissent sciemment le mal car ils sont en quête de richesse et de pouvoir dans ce bas monde. Certains sont des dégénérés comme ceux qui ont construit cette « tour de Babel » de 800 m de haut à Dubaï. Et voilà nous dit-on que le « milliardaire » saoudien Al Walid rêve de construire une tour de un km de haut ! (voir ici : http://www.liberation.fr/economie/0101613271-al-walid-veut-battre-le-record-de-tour). Je ne sais pas ce que vous en pensez moi ça me donne la nausée. A quoi peut servir une tour de un km de haut ? Déjà quand on voit comment sont traités à Dubaï les gens qui construisent les monuments indécents de cette enclave maudite, je ne peux qu’être perplexe. D’ailleurs ça me rappelle une citation d’Einstein que je pourrais faire mienne à savoir : « Le culte de la personnalité reste à mes yeux toujours injustifié. ». Que de gaspillage pour flatter l’égo inhumainement démesuré de quelques fous en quête d’immortalité terrestre. Chacun de ces « grands hommes » veut laisser sa trace ! Mitterrand sa pyramide de verre du Louvre, Houphouët-Boigny sa cathédrale « notre dame de la paix » en Côte d’Ivoire, Hassan II sa mosquée « Hassan II » de Casablanca etc…. Franchement je pense qu’il y a mieux à faire avec l’argent. Mais bon comme on dit toujours, ces personnes sont-elles humaines ? Je parle bien sûr au niveau de l’esprit. Notre cher ami Jovanovic semble penser qu’elles sont folles ! Ces banquiers, ces politiciens etc… Moi je dis qu’un peuple qui est prêt à accepter que des personnes accumulent des fortunes colossales, qui est prêt à accepter que les amuseurs publics (sportifs, chanteurs) soient payés aux salaires auxquels ils sont payés, un peuple qui est prêt à prendre des crédits immenses sans réfléchir à comment rembourser, n’aura que ce qu’il mérite. Et ce qu’il mérite sera de finir comme un troupeau d’esclaves ! Car beaucoup ont cautionné un monde où la solidarité n’existait plus, uniquement par pur égoïsme ! De plus ce peuple refuse de comprendre l’histoire et que l’élite ne veut pas son bien ! Quand un peuple ignore l’histoire il se prépare à des lendemains difficiles. Et si des parents n’ont pas tiré des leçons de l’histoire pour les transmettre à leurs enfants et bien c’est qu’ils sont bien irresponsables. Beaucoup de peuples ont accepté que des gens sans aucune morale les dirigent (on me trouve parfois puritain, mais je ne peux pas cautionner qu’un être immoral comme Clinton soit président et je ne fais pas seulement allusion à ses galipettes qui ne sont la partie émergée de l’iceberg ! Et que dire des gens qui ont revoté pour Bush ?), peuvent-ils être surpris de ce qui se passe aujourd’hui ? Il faudrait que chacun comprenne que la vie sur terre n’a pas vocation à être paisible et que la nature a horreur du vide. Et je pense que chacun doit prendre ses responsabilités ! Quoique je me demande si certains ont la capacité de comprendre cela ! • Pas de pitié pour les lâches et les idiots Le monde n’a pas de pitié pour les irresponsables ! Si vous ne comprenez pas que vous êtes intelligent alors vous serez traité comme une bête. Un être intelligent a un cerveau et il doit s’en servir. Un organe qui n’est pas utilisé s’atrophie disait un de nos professeurs au collège montrant pour illustrer cette affirmation son ventre qui il est vrai était « gras » car le monsieur n’était pas sportif. Si vous n’utilisez pas votre cervelle vous devenez une bête (pas un animal car contrairement à ce que certains ignorants pensent les animaux réfléchissent en général) ! Je le dis pour moi la conscience, le sens des responsabilités, le bon sens et la logique font partie de l’intelligence. Une personne qui en est dépourvu est une bête. Cette minorité qui dirige le monde et j’en suis sûr n’a aucune conscience, aucun sens des responsabilités et sans aucun doute aucun bon sens ! Donc pour moi ce ne sont pas des gens intelligents. Quelqu’un d’intelligent ne construit pas une tour de « un kilomètre » de haut, car l’intelligence est l’aptitude à résoudre les problèmes pas en créer d’autres qui peuvent évoluer selon la théorie du chaos. Je pense de toute façon qu’une bonne partie de cette élite est complètement coupée des réalités comme ces milliardaires dans le Titanic. Mais cela peut être compris ! Confiez déjà un petit pouvoir à certains sans que n’existe de contre-pouvoir réel et ils se comportent comme des despotes. Sarkozy déjà ministre de l’intérieur se comportait comme un roitelet, maintenant qu’il est président… Les gens « qui regardent sans rien faire » dont parle Einstein dans sa citation (« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire ») sont les gens intelligents qui refusent le « rôle » que la nature (d’autres diront Dieu) leur a confié. La vie n’a pas du tout vocation à être simple pour les gens intelligents, d’où le fait qu’ils aient leur intelligence. A de grandes capacités, de grandes responsabilités ! Les gens intelligents ont le devoir de comprendre qu’il y a des bêtes en face de nous, des bêtes sans cœur, sans pitié qui sont prêts à tous les coups pour réaliser leurs « rêves » (qui sont autant de cauchemars pour les simples humains). Les gens intelligents ne peuvent être surpris par les coups diaboliques de cette élite de bêtes et même doivent anticiper ces coups comme dans une partie d’échec. Donc nous sommes en guerre contre eux, une guerre de l’esprit cela me paraît évident, une guerre entre l’intelligence et la bêtise. Soit les gens intelligents parviennent à convaincre « la masse » soit ils n’y parviennent pas ! Et s’ils n’y parviennent pas les ténèbres recouvriront probablement la terre. D’ailleurs c’est en cours ! J’ai dit à des français qu’ils feraient mieux de regarder certains pays africains car ça pourrait être leur futur. Cela les choquait dans le temps mais quand certains regardent à quel point la France va à la dérive sous le règne impitoyable et cynique du Tsar Kozy de l’Elysée, ils commencent sérieusement à avoir peur. L’histoire a tendance à se répéter pourquoi est-ce si difficile pour certains de comprendre cela ? • Un monde cyclique Certaines personnes disent que certains membres de l’élite ressemblent à des figures du passé ! Certains trouvent qu’Obama ressemble au pharaon Akhenaton (http://www.youtube.com/watch?v=vHrHBJD8PKo) ! De même il semble que Michael Jackson ressemble à une figure de l’Egypte ancienne (http://www.youtube.com/watch?v=XvVBvb6rPQw). Certains vont encore plus loin (http://www.stargods.org/ReincarnationOfTheSpirits.htm) et pensent que ce sont des esprits qui se réincarnent. D’autres pensent que ce sont des clones, bien que je sois ouvert d’esprit je ne rentrerais pas dans ce débat aujourd’hui. Mais je pense que le monde est cyclique et que le fait que certains rêvent de construire des tours gigantesques ou autres monuments pharaoniques nous indiquent clairement dans quel genre « d’ère » nous sommes. Je pense que nous sommes de retour au temps des pharaons et des empires. Je vois venir ce monde (d’ailleurs n’est-il pas déjà présent ?) où une élite aura tout et la masse rampera à leurs pieds. Regardez ce qui arrive à Haïti obligé de mendier « l’aide international » après ce séisme. Je repense aussi à ce qui s’est passé en Nouvelle Orléans avec Katrina avec une élite impitoyable qui n’a pas vraiment levé son petit doigt pour secourir des gens dans la détresse. Alors les gens intelligents auront vite fait de comprendre vers quoi on se dirige et auront pour responsabilité d’en prévenir la masse voire de lui proposer des solutions. Ce ne sera pas facile mais comme a dit le roi Hassan II en parlant du règne de son fils, si c’est facile c’est ce que l’on n’a pas besoin de lui. Les intelligents verront que les « bêtes » chercheront soit à les corrompre, soit à les effrayer, soit à les faire taire. Les bêtes (humaines ?) ne veulent pas que la masse comprenne clairement ce qui se passe et il est facile de comprendre pourquoi. Car à la masse on essaie de faire signer des contrats où la vérité est écrite en minuscule de sorte que les personnes inattentives se fassent avoir. Le procédé qu’ils utilisent est dans le fond le même, mais les vigilants peuvent difficilement se faire berner. Quand on sait qu’un magicien utilise des artifices pour faire croire qu’il a des pouvoirs, on sait qu’il est un imposteur. Se faire avoir un million de fois par la même astuce prouve le degré de crétinisme auquel on est arrivé. Est-ce que je veux dire que la majorité du genre humain n’est pas intelligente ? Je ne suis pas loin de le penser ! Elle pourrait être (un peu) intelligente, mais sans aucun doute trouve que c’est trop difficile de l’être (intelligente) ! Comme je le pense la vie n’a pas vocation à être facile et si on refuse cela on ne fait que repousser les difficultés qui s’accumuleront et vous pèteront à la figure avec beaucoup plus de violence. Est-ce que vous pouvez vivre décemment dans une maison que vous n’entretenez pas du tout ? Alors peut-on croire que des choses puissent être « automatiques » ? Rien n’est automatique, rien n’est gratuit, tout a un but. Et même les choses nuisibles apparaissent pour nous faire comprendre que si on se laisse aller on est perdus. Le passé nous renseigne, le présent nous enseigne que pour les crétins le futur saigne. • L’élite est en guerre contre l’intelligence L’élite veut détruire les familles, je pense que l’une des raisons est d’éviter que les familles ne se transmettent certains savoirs de génération en génération. Il y a des « recettes de famille » très intéressantes qui permettent de soigner certains maux par exemple. On connaît le terme des « recettes de grand-mère » qui sont dans bien des cas des savoirs ancestraux particulièrement utiles. La connaissance fait aussi partie de l’intelligence et l’ignorance est pour moi un crime. L’élite veut breveter toutes les connaissances et posséder tout ce qui pourrait rendre le peuple indépendant. Elle veut détruire les communautés qui échappent à son contrôle. Je considère que l’affaire Coupat (mais je peux me tromper) suit cette logique. L’élite se moque du monde en accusant ceux qui sont suspicieux à son égard d’être des paranos, mais elle-même n’est-elle pas parano avec ses histoires à dormir debout de Ben « David Copperfield » Laden ou encore cette histoire débile du jeune « terroriste » nigérian. Mais venant de gens qui ont par exemple essayé de faire passer la bande à Coupat pour des terroristes, est-ce étonnant ? Ils veulent nous rendre paranos contre un ennemi imaginaire pendant que nous penserons que nos véritables ennemis (l’élite) sont nos amis. Ça pourrait marcher si leurs coups tordus étaient bien ficelés… Mais c’est tellement grotesque que ça fait rire..jaune. Quand on veut tourner une série télé il faut un scénario qui tienne la route et de bons acteurs et eux ils n’ont ni l’un, ni l’autre. Alors soit ils font exprès, soit ils sont tellement cons que ça fait peur ! Dans tous les cas je pense que l’élite met en place les outils pour la future dictature mondiale et en même temps essaie de montrer l’inefficacité et le côté dégoûtant des modes de gouvernance actuels, mais ceci est une hypothèse. Une autre hypothèse est que l’élite est constituée d’une bande d’idiots brouillons qui pensent qu’ils sont affaire à une population plus idiote qu’eux (et par moment je me dis qu’ils n’ont pas tort de raisonner ainsi). Sachant tout ceci les gens intelligents doivent préparer des stratégies contre cette élite. Mais je le pense notre plus grand ennemi est nous-mêmes, notre peur. Notre peur est comme une nourriture pour l’élite et un poison pour nous. L’élite nous a montrés son horrible visage comment se fait-il que certains en soient encore à courber l’échine devant elle ? Je pense que certains sont nés pour apporter de la sagesse à l’humanité appelez-les comme vous voulez moi je les appelle les « grands esprits » ! Tandis que d’autres semblent nés pour persécuter appelez-les comme vous voulez aussi moi je les appelle les destructeurs. C’est comme un pôle négatif et un pôle positif et la plus grande partie du genre humain doit choisir. Le pôle négatif est apparemment le plus fort, il est tel le côté obscur décrit dans l’intéressante saga « Star Wars ». Il est plus rapide, plus simple et semble plus efficace. Le pôle positif est plus long, plus fatiguant mais il respecte les rythmes naturels. Peu de gens sont apparemment (le terme est important) capables de faire la différence entre ces deux pôles d’autant plus que même dans le pôle négatif il y a des extrémistes et des modérés (ou qui donnent l’impression d’être plus souples, disons qu’ils sont sans doute plus subtils). Le pôle positif est selon moi, le pôle de l’intelligence avec une conscience affirmée, un bon sens développé, un sens de la logique aigu et un sens des responsabilités confirmé quand le pôle négatif est celui de la ruse et bien souvent de la bestialité. Il va s’en dire que pour arriver à un tel « état » (je parle d’être dans le pôle positif), il faut être ouvert à la connaissance et être patient (ou apprendre à l’être). Car avant de construire quelque chose on réfléchit longuement aux conséquences. Quant un problème est posé on prend son temps pour trouver des solutions. Je pense et c’est un point de vue que chaque humain naît avec des caractéristiques particulières et donc un rôle à tenir. Ainsi nous avons des capacités pour tenir un rôle bien défini dans le monde. Certains sont nés pour être des leaders, d’autres des soldats etc… Mais chacun a sa pierre à apporter à l’édifice. Et quand vous empêchez quelqu’un de tenir le rôle pour lequel il est né, ça peut le rendre fou. Et quand vous tenez un rôle qui n’est pas celui auquel vous êtes destinés, vous pouvez avoir des problèmes mentaux aussi. Quand des jeunes ne sont pas destinés à faire la guerre et ils la font on voit où cela peut mener et dans quel état ils reviennent (mais est-ce que l’humain existe pour commettre les atrocités dans les guerres ?). Un de mes amis du collège et du lycée était un leader né et d’ailleurs il a été chef de classe pratiquement du début du collège à la fin du lycée. Tout le monde lui reconnaissait une certaine aura et avait envie de lui faire confiance. Il est charismatique, éloquent et sait amener les gens à le suivre voire à se surpasser. D’ailleurs je suis sûr que s’il voulait faire de la politique, il le pourrait. Alors ce n’est pas dénigrer les gens que de dire ce que je dis, c’est à mon avis être réaliste. Tout le monde ne peut-être astrophysicien ou médecin par exemple. Tout le monde ne peut-être pompier (et croyez-moi j’ai énormément d’estime pour ces humains prêts à sacrifier leur vie pour en sauver d’autres) qui est un métier qui demande du courage et l’amour du prochain. Et beaucoup dans l’élite ne sont pas nés pour être des leaders (à ce sujet je suis catégorique) ! Je pense qu’Obama pourrait être un leader mais ses mensonges ont considérablement terni son « aura messianique » et l’ont rangé dans la catégorie des « bonimenteurs » sans scrupule, ce dont une bonne partie de l’humanité ne veut plus. Une bonne pub peut faire acheter un produit, mais pas racheter un produit si celui-ci est mauvais. Cependant vu que la « pub » a pu faire acheter à certains américains deux fois le même produit (le tandem Bush-Cheney), il faut être prudent avec ces affirmations. Un mauvais produit peut-être racheté « faute de mieux ». Obama est probablement un de ses « leaders-nés » qui malheureusement sont tournés vers le pôle négatif du genre humain (il est d’ailleurs très affilié à Goldman Sacchs voir ici : http://www.algerie-dz.com/forums/economie/136134-la-mafia-goldman-sachs-manipule-obama-et-regne-sur-le-monde.html). Peut-être qu’Obama est aussi là pour montrer à quel point on ne peut faire confiance aux politiciens et que donc il faut remplacer le système par autre chose. Rien ne me dit qu’Obama ne sera pas sacrifié pour l’émergence de l’ordre nouveau. L’élite a sans aucun doute un but et c’est ce que beaucoup cherchent à connaître ! • Pourquoi l’élite roule ? Certains (dont moi) pensent que l’élite anticipe probablement une catastrophe de grande ampleur dans les années à venir. Je suis de ceux qui pensent qu’il est fort probable qu’un cataclysme de proportion apocalyptique frappe notre belle planète bleue. Certes l’humanité survivra mais dans quelle proportion ? C’est la question que moi et d’autres nous nous posons. Alors certains vous parleront du passage de la « comète Nibiru », d’autres vous parleront de changement de pôle, d’autres voient sans doute une catastrophe à la 2012 (le film) etc… Bon l’élite essaie de nous faire croire qu’il y aura un problème avec le soleil (voir les films « 2012 » et « prédictions ») ! Une étrange théorie m’est passée en tête d’ailleurs : L’élite se fiche bien que toute l’humanité périsse, mais sans doute conservera-t-elle des humains pour qu’ils la servent. Alors je me dis que peut-être que la catastrophe qui aura lieu rendra la surface de la terre impropre à la vie humaine pendant un certain temps. L’élite se planquera dans des bunkers sous-terrains, le temps que la surface redevienne viable. Et pendant qu’elle sera dans ces bunkers elle utilisera des « avatars » un peu comme ceux du film de James Cameron « Avatar » où ceux du film « clones » pour marcher à la surface de la terre. Ainsi cette catastrophe les débarrassera de tous les « humains indésirables », tandis que les autres seront avec eux dans les bunkers. Alors l’élite essaie de concentrer toutes les ressources dont ils (les membres de l’élite) auront besoin pour un nouveau départ après la catastrophe. La construction de l’arche de Noé végétal suit peut-être cette logique. Mais ils veulent que l’humanité « inutile » crève à l’issue de cette catastrophe voilà pourquoi ils détruisent les pays structurés pour affaiblir les humains et ne leur laisser aucune planche de salut. Allez-y savoir si des « évènements » comme le cyclone Katrina, le tsunami ou maintenant le tremblement de terre en Haïti ne leur servent pas de « tests » et de laboratoire grandeur nature pour voir comment l’humanité « inutile » s’en sort face à ces désastres et comment il faut faire pour que ces catastrophes « naturelles » soient plus efficaces dans leur pouvoir de destruction. Ceci n’est qu’une théorie alors que certains ne montent pas sur leurs grands chevaux. J’ai bien d’autres théories en tête. D’ailleurs je me dis que ce genre de films de propagande tels que « 2012 » ou « Deep Impact » (où l’élite est présentée comme voulant sauver le genre humain de l’extinction en sauvant quelques humains minutieusement sélectionnés, encore que le film « 2012 » est plus cynique car les « élus » ont payé un milliard d’euros pour monter dans les « arches » salvatrices) peut servir à donner un visage humain à une élite inhumaine dont le but est purement égoïste et qui a compris en fait que le monde ne « suffit pas » pour elle et pour le reste de l’humanité. Cette élite a sans aucun doute besoin d’un grand espace vital et trouve que les humains parasitent celui-ci. D’ailleurs je crains pour les haïtiens après cette catastrophe ! Ne va-t-on par leur injecter des vaccins contenant des substances curieuses, un peu comme le vaccin de la grippe A ? J’espère qu’ils (les larbins de l’élite) ne vont pas profiter pour faire des expériences sur les survivants, lesquels survivants vont sans doute bouffer des OGM en veux-tu en voilà ! D’ailleurs je crains que ce genre de catastrophes ne soit des opportunités pour l’élite ! Le fait d’ailleurs que les américains y envoient des militaires sans doute nous dira-t-on pour « sécuriser » l’île en vue de l’acheminement « civilisé » des vivres, ne me dira rien qui vaille. Mais au fond de moi je me pose une question doit-on comprendre l’élite ? Ma réponse est évidemment oui ! Si on ne la comprend pas comment pourrions-nous lutter contre elle ? C’est comme une partie d’échec où vous devez anticiper les attaques de l’adversaire, vous devez comprendre son but. Voilà un article qui m’amuse bien : http://www.lefigaro.fr/sante/2009/12/11/01004-20091211ARTFIG00648-trop-d-hygiene-pourrait-nuire-a-la-sante-.php. Trop d’hygiène serait problématique ? L’excès en toute chose nuit, cela est une évidence. Soit l’élite est ignorante soit elle agit en ayant conscience des dégâts qu’elle fait, dans les deux cas la situation est problématique. Elle suit sans aucun doute une logique mais n’est pas pour autant intelligente. Mais il me semble évident que si une seule force domine se sera la catastrophe car la nature elle-même semble partisane de la diversité. Il suffit même d’ailleurs que des peuples parlant exactement la même langue soient séparés pendant un certain temps pour que leurs langues divergent. Alors que souhaite l’élite, un monde unique ? N’est-ce pas puéril et enfantin ? Quel âge mental ont ceux qui souhaitent une telle chose ? Voilà sans doute ceux que nous affrontons des gamins qui n’ont aucune maturité spirituelle mais qui disposent de « joujoux destructeurs » ! Ils ont choisi le chemin de la facilité et de la destruction. Mais comme on dit une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible, alors cherchons le maillon faible de leur chaîne et brisons-là (je pense que leur faille est leur trop grande confiance en eux). Toutes leurs victoires ne peuvent d’ailleurs qu’être éphémères comme le serpent qui s’avale la queue finira par mourir avant de finir son acte insensé ! Peut-être aussi sont-ils une force qui est là pour rééquilibrer les choses sur terre… Bref tout est possible et toutes les hypothèses sont sur la table… Je voudrai terminer avec quelques citations d’Einstein : « Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement » « Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion, mais les problèmes qu'il engendre ne sauraient être résolus à ce même niveau » « Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. » « Un problème sans solution est un problème mal posé » « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. » « Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. »







Coup de gueule | Croyances et société | Reflexion | insolite, humour, conspiration...