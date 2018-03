PRIX CASSES ET EMPLOYEES SACRIFIEES

En Allemagne, berceau de l’entreprise, LIDL est régulièrement décriée parrapport à son attitude quasi esclavagiste envers ses employés. Non seulementle distributeur ne supporte aucune présence syndicale dans ses murs ou liquideabruptement un magasin si celui-ci s’est mis en grève, mais il fouille,observe, contrôle chacun de ses sujets régulièrement.Le syndicat allemand Verdi a ainsi publié un "livre noir" qu’il alimenterégulièrement pour dénoncer les rythmes de travail, les manquesd’effectifs, les heures supplémentaires non payées, les pressionspermanentes et les salaires de misère. Tel employé a ainsi reçu unavertissement où il était écrit : « La semaine dernière, vous êtes alléneuf fois aux toilettes et vous y êtes resté en tout 72 minutes. C’est 27minutes de plus qu’autorisé ; elles vous seront dès lors retirées de votretemps travaillé. » En République tchèque, où LIDL est également présent,la question a simplement été résolue, en interdisant les visites au petitcoin hors des temps de pause. Une exception est toutefois autorisée : « Lesfemmes qui ont leurs règles peuvent se rendre plus fréquemment aux toilettes», stipule le règlement. Mais pour qu’il n’y ait pas d’abus, cesemployées-là devront porter un bandeau les rendant bien identifiable !En mars 2008, le grand magazine hebdomadaire allemand Stern révélait que lesdirigeants des magasins LIDL espionnaient leurs employés par l'intermédiairede caméras vidéo et d'enregistrements audio.En France aussi le personnel dénonce des conditions de travail avilissantes.En janvier 2005, l’entrepôt du magasin de Nantes était mis sous contrôlevidéo. 65 caméras pour 60 salariés ! Officiellement pour lutter contre le volde marchandises. Officieusement pour mieux contrôler les salariés. Témoignaged’un délégué syndical, cité dans Ouest France « Il n’est pas un recoinoù l’on ne puisse être vu par la caméra » dit-il. Les caméras sontreliées à un écran de contrôle unique, disposé dans le bureau duresponsable entrepôt. « Quand il voit un salarié qui prend une pause troplongue, il demande à l’un de ses agents d’intervenir. Parfois, il convoquemême le salarié dans son bureau ».Dans Politis une jeune femme chef de magasin au LIDL de Clichy-sur-Seinetémoigne : « On m’a demandé de harceler les employés, de changer leursemplois du temps en permanence, de les surveiller, de faire craquer ceux quin’étaient plus assez productifs. » Car, pour l’enseigne, « vous deveztoujours être à 100 % ». Et si les pressions ne suffisent pas, les «qualitests » arrivent à la rescousse : « Des contrôleurs piègent lescaissières en glissant des saumons sous des packs d’eau dans leurs chariots ;si elles ne soulèvent pas tout pour vérifier, elles sont immédiatementconvoquées par la hiérarchie. »Une caissière ayant travaillé aux LIDL de Saint-Ouen, Villeneuve-la-Garenneet Clichy confirme Quand la foule se presse au magasin, les caissières sontpriées de travailler debout : « Vous perdez du temps et de l’argent si vousêtes assises », leur assène-t-on. Et les gérants de ramener dare-dare deschaises quand un inspecteur du travail ou un syndicat pointe le bout du nez.Pourtant le groupe LIDL cultive la discrétion et ne publie pas ses comptes...Malheureusement, ce système de management tend à se banaliser. Le monde dutravail se déshumanise toujours plus, entrainant souffrances et frustrations.Les exigences des capitalistes à l'égard des salarié-e-s n'ont aujourd'huiplus de limites.Article sur http;2ccr.unblog.fr/ Conscience Citoyenne Responsable