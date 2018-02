POUR ORGANISER "L'ISLAM DE FRANCE", LE BILDERBERG MACRON FAIT APPEL AU BILDERBERG KEPEL

Le 11 février, le Journal du dimanche révélait qu'Emmanuel Macron, en cours de réflexion sur la restructuration du fonctionnement de "l'islam de France", a fait appel à l'universitaire Gilles Kepel https://www.la-croix.com/…/Emmanuel-Macron-face-defi-lislam… …}.Le 2 novembre 2016, le site de L'Obs (magazine emblématique de la "gauche caviar" pro-PS et pro-israélienne) avait publié un entretien avec Gilles Kepel { http://panamza.com/cdd }.Aligné sur le courant de pensée incarné par Valls, Fourest et Sifaoui, Kepel y exprimait alors une vive hostilité aux citoyens (qualifiés pêle-mêle de "charlatans islamo-gauchistes") qui luttent contre l'islamophobie.Le 28 février 2014, Panamza révélait que Kepel , islamologue arabisant et membre de l'association élitiste Le Siècle, collaborait discrètement aux journées du "dialogue stratégique France-Israël" organisées par ELNET { http://panamza.com/5465 http://panamza.com/cde }.Co-dirigé par l'ex-bras droit du criminel de guerre Ariel Sharon, ELNET est ce lobby israélo-américain qui subventionna -en 2011- la campagne des primaires socialistes de François Hollande et -en 2016- la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron { http://www.panamza.com/140817-macron-elnet/ }.La collaboration d'ELNET avec Kepel embarrasse visiblement ce dernier : quelques semaines après la publication de l'enquête de Panamza, le site d'ELNET avait retiré sans explication la photographie de Kepel participant à l'une de leurs conférences.Trop tard : Panamza avait sauvegardé une copie (visible à droite de l'image).À noter : ce dimanche 11 février, Kepel fut confortablement interviewé sur la chaîne sous contrôle franco-israélien BFM TV par Apolline de Malherbe, une fan revendiquée du "peuple juif", et Laurent Neumann, ex-membre de l'hebdomadaire ultra-sioniste Marianne { https://twitter.com/et_en_memetem…/status/962752775720456192 http://www.panamza.com/301015-benbarka-benamou }.Rappels :* utilisée par Kepel, "Islamo-gauchisme" est l'expression favorite des judéosionistes { http://panamza.com/islamogauchisme }.* En juin 2015, Kepel était l'un des rares Français conviés aux discussions secrètes de l'influent groupe Bilderberg { http://panamza.com/cdf }.* Macron et son Premier ministre Edouard Philippe font également partie du réseau Bilderberg, une organisation accusée par un haut-magistrat italien de pratiquer et couvrir le terrorisme sous faux drapeau { https://twitter.com/Panamza/status/948879176425197568 }.Anecdote personnelle : en septembre 2011, j'avais longuement interviewé Gilles Kepel. À la fin de l'entretien, il m'avait fait connaître en "off" -et sourire aux lèvres- son avis sur Tariq Ramadan.Selon Kepel, "DSK est un enfant de choeur à côté de Ramadan".La comparaison avec Strauss-Kahn (tombé 4 mois plus tôt dans la sombre affaire du Sofitel) m'ayant étonné, je lui demandais de développer sa réflexion. L'air gourmand, Kepel se contenta de m'affirmer qu'une "opération", basée sur la publication d'un "livre-choc", était en cours de préparation "en Belgique". La manoeuvre devait "bientôt" faire "exploser" l'image de Ramadan auprès des citoyens musulmans { http://www.panamza.com/241017-ramadan-ayari-haddad/ }.*SOUTENEZ L'INFO-PANAMZA ! http://www.panamza.com/page-de-compte/niveaux-dadhesion