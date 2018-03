Tribune libre

PENSEES POUR RIEN / SUITE

Précision concernant la photo de l'enfant qui semble en prière. Ce n'est pas du tout le cas ! Cette très jeune enfant, qui ne parle pas encore, exprime par un geste glorieux sa joie d'avoir réussi à poser le torchon sur sa tête de sorte qu'il ne tombe plus. Ça lui avait pris un "certain temps", mais comme elle était encore innocente, elle n'avait pas perdu patience. Elle avait été un tout petit peu aidée, sinon on y passait la soirée ... On est moins patient dès qu'on acquiert la parole ...

saïdab

