PALESTINE/ISRAEL : Un sénateur Irlandais se lève contre Israël

Les Irlandais ont, depuis près d’un mois, affirmé leur soutien à la cause palestinienne. Qu’il s’agisse de campagnes percutantes, de rassemblements ou encore en retirant les produits israéliens des rayons du supermarché Sainsbury, cette population s’est bel et bien démarquée et n’en est pourtant qu’à son coup d’essai.



« Il est temps que les gens sachent la vérité sur ce qui est dit en Israël »

David Norris, sénateur irlandais et homme politique indépendant, s’est levé avec courage contre la politique d’Israël lors d’une assemblée qui a eu lieu le 31 juillet dernier.