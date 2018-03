Opération « la Sirène » Pour Noyer Kadhafi … Et Repêcher DSK !?

"Sirène"... Fée de la mer ou sonnerie d’alerte de l’ assaut final, , le message semble sorti de l’ ésotérisme d’ une kabbale talmudique, judicieusement synchronisée pour anéantir un chef d’ Etat ( si dictateur soit-il) arabo-africain. Et comme cela tombe le même jour que « la rumeur » persistante sur l’ acquittement de DSK , je ne peux m’ empêcher de relever la coïncidence , du « sauvetage » d’ un prétendant à la fonction suprême, franco-juif doublé d’ un militant sioniste et violeur avéré d’ une femme de chambre africaine !

D’ un côté, nous avons deux africains écrasés par l’ arrogance dominatrice des armes, du pouvoir et de l’ argent - ( Kadhafi /Nafissatou) et de l’ autre, l’ impunité érigée en victoire d’ une paire de juifs puissants : DSK et Benjamin Bafman, l’avocat le plus sulfureux des États Unis, juif orthodoxe, très proche du milieu new-yorkais et maître es en Kabbale , (master of Kabbalah).

La traque fait feu de toutes les ordures dans lesquelles, elle sait trouver sa pitance pour détruire les plus faibles !

le procureur de New-York, Cyrus Vance, tient le rôle de l’OTAN

Cette "révolte Arabe", à l' image de celle inspirée, et conduite par Lawrence d’Arabie, a déjà troqué son habit de lumière tunisienne, pour le voile noir de tous les intégrismes …

celle du plus lâche,

Mais, il faut dire, que si l’OTAN, avait en face de lui des peuples soudés autour de dirigeants issus de la volonté souveraine des peuples, cette organisation criminelle n'aurait jamais osé attaquer aucun de ces pays.

Finalement, la boucle de l’arnaque « révolutionnaire » est bouclée… il n’y aura pas d’effet « domino » (comme l' espèrent certains des agitateurs caractériels dans nos pays) , par l’intervention des criminels de guerre qui gèrent les destinés de l’Occident, mais seulement, s’il le faut, par les peuples eux-mêmes, contre ces dictateurs arabes aussi incapables que veules, qui ont permis ce terrible déshonneur des guerres fratricides !

Je n’aurai jamais cru, qu’un jour, j’allais prendre la défense de Kadhafi ! Jusqu’ à ce que je subisse, comme tout le monde, jour après jour, durant six mois, la diabolisation frénétique par les médias occidentaux, de Kadhafi, un « innocent », comparé aux criminels de guerre, tels George W. Bush, Ariel Sharon , tous les généraux israéliens, Donald Rumsfeld, Dick Cheney et même Tony Blair, impunis aux yeux del’ injuste CPI !!Ceci, avec l’escalade de la destruction terrifiante de la Libye par l’OTAN ! Jusqu’à hier quand le pays a pratiquement atteint l’âge de pierre comme l’Irak, et que le carnage de ce qui fut un peuple pacifique, qui avait un niveau de vie supérieur à celui de beaucoup d’ européens, a commencé… Plus de 1300 morts et 5000 blessés en une nuit ! Et d'après les médias français, le peuple est heureux!!Les forces spéciales de l’OTAN et ses mercenaires liés à Al-Qaïda ont investi plusieurs quartiers. Ils tirent sur tout ce qui bouge.( Lybian Deaths, Media Silence) http://www.fair.org/index.php?page=4379%29 Aussi, au-delà de la personne de Kadhafi qui ne fut jamais « ma tasse de thé », c'est le crime absolu de l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures d’un Etat souverain qui doit êtredénoncé inlassablement ! Depuis l’Irak, jusqu’ en Libye, le monde arabe, musulman, terres et peuples sont méthodiquement détruits, les uns après les autres, sauf les pires d’ entre eux, qui pour ne pas périr, se font les « harkis » des seigneurs de guerresde l’Occident sioniste !En ce moment même,une opération est en cours à Tripoli, baptisée « opération sirène », pour isoler le colonel Mouammar Kadhafi dans la capitale jusqu’à obtenir sa capitulation ou son départ.