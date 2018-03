Obama sélectionne un bourreau favorable à la torture et un menteur comme patron de la CIA

Une chose est sûre: avec le nommé Brennan à la tête de la CIA, les exactions et les crimes de l’agence de Wall Street ( les liens de la CIA et de Wall Street ), vont atteindre des sommets stratosphériques. Le monde doit se préparer pour de pires exactions de cette agence d’espionnage que bon nombre d’officiels au pays du goulag levant même reconnaissent maléfiques et demandent sa fermeture pure et simple et une refonte des 16 agences de renseignement de la nation.– Résistance 71 =-L’héritage (politique) d’Obama s’est très bien présumé aujourd’hui avec la nomination de John Brennan comme directeur de la CIA.Une des raisons principales de l’utilisation du slogan de campagne d’Obama “en avant” était parce que d’après lui, trop de gens regardaient “en arrière” et faisaient des comparaisons directes entres les politiques centrales d’Obama et de Bush.Dans un excellent article sur le site internet duaujourd’hui, Glen Greenwald note que c’est précisément ce genres de décrets “regardez devant pas derrière”, qui ont permis à Brennan, un homme qui soutint véhémentement les programmes de torture de Bush ainsi que le programme de rendition extraordinaire (: programme de kidnapping de “suspects” de terrorisme par la CIA ou ses sous-traitants et leur transfert dans des prisons secrètes à travers le monde pour y être torturés), de devenir le directeur de la CIA d’Obama sans susciter d’opposition notable.Brennan fut aussi intimement impliqué dans le programme des écoutes téléphoniques et électroniques de la NSA (:National Security Agency, l’équivalent de la DCRI française avec bien plus de moyens…), qui viola le 4ème amendement de la constitution des Etats-Unis (: Celui qui prévoit contre les abus contre les personnes et les biens et empêche les mandats d’enquêtes sans cause probable) et demanda que les entreprises qui violèrent la loi deviennent immunisées contre toute punition. En 2008, Brennan fut obligé de retirer sa candidature pour la direction de la CIA à cause d’une opposition forcenée à ses actions lorsqu’il était un officiel de la CIA sous l’ère Bush. Maintenant, toutes ces actions passées ne semblent plus du tout gêner grand monde et Brennan va avoir les mains libres pour augmenter plus avant la fréquence des attaques secrètes de drones sous les auspices du programme dont il a pris le contrôle ces quatre dernières années où il fut le conseiller direct d’Obama pour les mesures de contre-terrorisme.Comme Greenwald le note:Brennan a été pris l’an dernier en flagrant délit de mensonge éhonté quand il affirma que le programme d’attaques de drones d’Obama n’avait pas causé de morts civiles l’année précédente au Pakistan. Il a aussi fabulé des mensonges certes influents à la face du monde immédiatement après “l’assassinat” de Bin Laden, mensonges qui incluaient Bin Laden s’engageant dans un échange de coups de feu avec le commando des forces spéciales et “qu’il avait utilisé son épouse comme bouclier humain”. Brennan a aussi été en charge de politiques controversives et radicales d’Obama, incluant le tristement célèbre “attaque par signature” au Yémen, ciblant des gens sans même savoir qui ils sont et généralement s’attribuant le pouvoir de déterminer qui sera marqué du sceau de l’exécution sommaire, sans procédure judiciaire, sans contrôle et de manière la plus opaque.Donc, un exécuteur des basses œuvres supporteur de la torture, qui croit expressément qu’espionner les citoyens américains et les détenir sans autre forme de procès sont de très bonnes politiques gouvernementales.Qui de mieux vraiment pour diriger la CIA ?