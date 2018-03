Nucléaire: Derniers développements

Le Conseil de sécurité des Nations unies a enfin adopté au terme des semaines de pressions continues des Etats-Unis, de la Grande Bretagne et de France, une nouvelle résolution anti-iranienne. La résolution 1803 demande à l'Iran d'abandonner toute sorte d'activité liée à l'exploitation de l'énergie fissile, dont l'enrichissement d'uranium et même aux recherches et progrès scientifiques. Le texte a été adopté dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies. Quoiqu' apparemment la dissipation des ambiguïtés autour des activités nucléaires soit salué dans des parties du texte, la résolution appelle les pays à appliquer des restrictions commerciales à l'encontre d'un nombre de compagnies et des personnalités iraniennes. Bien que la résolution illégale proposée au Conseil de sécurité soit adoptée avec 14 voix pour des pays membres permanents et non-permanents de l'instance, les propos du représentant de l'Afrique du Sud à l'Onu témoignent de cette réalité que la décision du Conseil était totalement politique, et prise sous pression des Etats-Unis et de leurs alliés. "Nous déplorons aujourd'hui que les auteurs du projet de résolution ont proposé un texte, qui a été élaboré avant la publication du rapport de Mohamed El-Baradeï", a regretté le représentant de l'Afrique du Sud avant d'ajouter que l'Agence est l'unique instance compétente à confirmer la nature pacifique du programme nucléaire iranien, ce alors que le Conseil de sécurité a montré dans la pratique, qu'il n'en accordait aucun intérêt à cette question et qu'il s'est hâté à adopter une résolution durcissant les sanctions à l'encontre de l'Iran. L'Indonésie a été le seul pays à voter abstention. Selon lui, l'Iran a eu de bonne coopération avec l'Agence et dans la situation actuelle, les sanctions ne représentent pas la meilleure option. Ce explique l'abstention de l'Indonésie à voter cette résolution. En réaction à l'adoption de cette nouvelle résolution anti-iranienne, l'ambassadeur de la RII auprès des Nations unies, Mohammad Khazaï a déclaré que le texte adopté par le Conseil de sécurité était dépourvu de toute légitimité juridique". " Dotée d'une civilisation de plusieurs millénaires, la grande nation iranienne ne se pliera jamais devant les intimidations et les pressions du Conseil de sécurité. Il est hors de question qu'elle renonce à ses droits inaliénables.", a souligné Khazaï. L'ambassadeur d'Iran à l'Onu a réitéré que le monde est témoin comment le Conseil de sécurité a, une nouvelle fois, été instrumentalisé pour mener une démarche illégale contre le grand peuple iranien. Khazaï a souligné que l'ingérence du Conseil de sécurité dans la question nucléaire iranienne était injuste et injustifiable, jetant le discrédit sur l'AIEA. Khazaï a ajouté que le récent rapport d'El-Baradeï confirme que la coopération de l'Iran avec l'AIEA est largement allée au-delà de ses engagements.