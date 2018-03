Nuages sous-marins de pétrole dans le Golfe

Après que des chercheurs universitaires ont découvert des nuages sous-marins de pétrole, le gouvernement leur a dit de se taire... et puis a essayé de les discréditer

Washington’s Blog, 10 août 2010

Comme je l'ai indiqué précédemment, un analyste politique principal de l’EPA affirme que la NOAA et l'EPA ont été dans cette affaire des « marionnettes » de BP.

La NOAA a nié à plusieurs reprises l'existence de panaches sous-marins de pétrole (voir ici et là), a évalué la fuite à seulement 5.000 barils* (500 mètres cubes) par jour, et a enterré les données de base sur la marée noire.

[* Ndt : Jusqu’à 24 fois plus selon certaines estimations officielles.]

À présent, des chercheurs universitaires révèlent que la NOAA use de tactiques musclées pour étouffer toute information sur les nuages sous-marins. Tel que le rapporte le St. Petersburg Times [de Floride] :

À l’annonce de l'université de Floride du Sud (UFS), de la découverte d'immenses nuages sous-marins, la réaction des organismes fédéraux qui ont parrainé sa recherche, la Garde côtière et la National Oceanic and Atmospheric Administration, a été : La ferme !

« J’ai été engueulé par la Garde côtière et la NOAA pour avoir dit qu'il y a du pétrole sous-marin, » a gémi William Hogarth, le doyen des sciences marines de l’UFS. Certains officiels lui ont même conseillé de se rétracter dans un communiqué public de l’UFS, s’est-il épanché en comparant ça à un « tabassage » des responsables fédéraux.

Les scientifiques de l’UFS ne sont pas les seuls. Vernon Asper, un océanographe de l'université du Sud du Mississippi, a fait part d'une démarche similaire, qui s’est heurtée à une réaction similaire. « Nous nous attendions à ce que la NOAA soit enchantée, puisque nous avions découvert quelque chose de très, très intéressant, » a pleurniché Asper. La réaction de la NOAA a été à la place d’essayer de nous discréditer. Ce fut un choc pour nous. »

Dans ses commentaires faits devant la presse en mai, l’administratrice de la NOAA Jane Lubchenco, a exprimé de fortes réserves quant à l'existence de panaches sous-marins de pétrole, tout comme l'avait fait Tony Hayward, alors directeur général de BP.

« En fait, elle nous traité d’idiots incompétents, » a bêlé Asper. « Nous avons encaissé ça de manière très personnelle. »

Jane Lubchenco a confirmé lundi que son agence avait dit à l’UFS et à d'autres établissements universitaires engagés dans l'étude des panaches sous-marins, qu'ils devaient s’abstenir de jacasser aussi ouvertement de ce sujet. « Ce que nous avons demandé, c'est que les gens arrêtent de spéculer avant d’avoir l’opportunité d'analyser leurs découvertes, » a précisé Lubchenco. « Nous pensons que c'est dans l'intérêt de chacun... Nous voulons juste essayer d’être certains de connaître les choses avant de philosopher à leur sujet. »

« Nous avons des preuves solides comme le roc, » a grommelé Asper. « Nous ne spéculons pas. » Si c’était à refaire, a-t-il dit, il referait tout exactement de la même façon, malgré la colère de Lubchenco.

Le premier voyage en mer de l’UFS sponsorisé par la NOAA pour prélever des échantillons après le cataclysme de Deepwater Horizon, celui qui a relevé des preuves de nuages sous-marins, était destiné à réunir des preuves pour un éventuel recours en justice contre BP et les autres compagnies pétrolières impliquées dans la catastrophe. À la fin de l’excursion, l'UFS a rapporté les échantillons à la NOAA en s’attendant, soit à participer à leur analyse, soit à ce que les échantillons lui soient restitués. Jusqu'à présent, s’est plaint Hogarth, l’UFS n’en a reçu aucun.

Steve Murawski, le scientifique supérieur de la NOAA affecté à la marée noire, a déclaré lundi être « sûr qu’ils allaient laisser sortir les données » à un moment ou à un autre. Toutefois, a-t-il dit, quant aux échantillons de l’excursion de l’UFS en mai, comme la NOAA a prélevé des échantillons tant au long des trois derniers mois, « Je ne sais pas exactement où ils sont. »



Voilà une responsable scientifique du gouvernement nommée « Lubchenco, » fortement armée pour s’aligner sur la position officielle du parti, et un organe administratif qui « perd » les échantillons au lieu de partager les résultats de leur analyse avec les scientifiques qui les ont relevés.

Ça ressemble assez à l'Union soviétique, non ?

Dommage que ça se passe en Zunie.

Original : www.washingtonsblog.com/2010/08/when-university-scientists-found.html

Traduction copyleft de Pétrus Lombard