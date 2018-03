Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager Néolibéralisme et conséquences Nouveau symptôme alarmant de la folie guerrière venu des États-Unis

Le dernier scandale en provenance des États-Unis est à peine croyable. La chaîne de télévision NBC n’a pas trouvé mieux que de lancer une nouvelle émission de « télé-réalité » [ sic ], annoncée à grand fracas publicitaire durant les Jeux Olympiques de Londres, qui met en scène huit célébrités nationales, en équipe avec d’authentiques militaires qui les entraînent et les encadrent pour de pseudo-missions militaires.



Rappelons que la chaîne de télévision NBC (National Broadcasting Corporation) se classe actuellement troisième en termes d’audience au niveau national (derrière CBS et ABC) et qu’elle est possédée par deux groupes américains : Comcast (51 %) et General Electric (49 %).

François Asselineau

LES NOUVEAUX PRÊTRES DE LA « COLLAPSOLOGIE » ET DE L’EFFONDREMENT UNE ÉMISSION « EN HOMMAGE AUX FORCES ARMÉES »



L’émission s’appelle « STARS EARN STRIPES ».



Ce titre repose sur un jeu de mots :



il signifie littéralement « Des stars gagnent leurs galons », ce qui est conforme au « jeu » de l’émission ;



mais il fait irrésistiblement penser à l’expression « STARS AND STRIPES » ( littéralement « Étoiles et Bandes »), qui est la formule consacrée pour désigner à la fois l’hymne national américain et le drapeau américain lui-même. ( Les Américains donnent aussi à leur drapeau le qualificatif de « Star-Spangled Banner« , que l’on traduit en français par « bannière étoilée »).



Or il se trouve que « STARS AND STRIPES » est également le titre du journal officiel des forces armées des États-Unis.



Lequel consacre régulièrement, depuis plusieurs semaines, sa Une à la Syrie, à l’Iran, et au soutien de l’Iran au régime de Damas.



Sous couvert de jeu de mots, cette émission pour grand public diffusée par NBC s’immisce donc de façon extrêmement malsaine dans un contexte diplomatique et militaire mondial des plus périlleux. Elle entretient d’emblée une confusion délibérée entre « télé-réalité » et militarisme teinté de nationalisme.



Pour justifier une pareille idée, NBC a d’ailleurs présenté cette nouvelle émission comme se voulant un « hommage aux forces armées » durement éprouvées par les pertes en hommes en Irak et en Afghanistan.



UNE ÉMISSION QUI CONDITIONNE ET PRÉPARE LES ESPRITS À LA GUERRE



L’émission mélange, et met en scène, des vedettes de la politique, du sport, de la télévision et de la chanson connues nationalement, avec d’authentiques militaires. Et elle fait jouer à tout ce petit monde de véritables scènes de guerre, comme s’il s’agissait d’un passe-temps éducatif et d’une excitante distraction.



Le premier épisode a été diffusé lundi 13 août 2012 au soir sur NBC, quelques heures après qu’une manifestation de protestation se fut déroulée devant les studios de la chaîne de télévision à New York ( cf. ci-infra ). Elle a mis en scène les 8 célébrités nationales suivantes :



1°) – Dean Cain est un acteur, réalisateur, scénariste, et producteur né en 1966 au Michigan. Très connu du public américain pour son rôle de Superman/Clark Kent dans la série télévisée Loïs et Clark.



2°)- Dolvett Quince est un acteur qui a joué dans une série télévisée américaine connue, intitulé « The biggest loser ». Spécialiste du « body building », il a ouvert à Atlanta (Georgia) une entreprise de « body fitness » très médiatisée, où se pressent les célébrités comme Janet Jackson, l’acteur Michael Jai White, etc.



3°)- Eve Torres est une catcheuse américaine née en 1984 à Denver (Colorado), qui travaille à la World Wrestling Entertainment après avoir remporté le très populaire concours « Diva Search » en 2007. Elle a ensuite remporté le « Championnat des Divas » en 2010 puis en 2011, devenant la première gagnante du Diva Search à avoir remporté plus d’un titre à la fédération. Immensément célèbre, Eve Torres est l’un des « sex-symbol » de la société américaine contemporaine.



4°)- Laila Ali est une boxeuse américaine née en 1977 à Miami Beach (Florida). Sa grande célébrité résulte, d’une part du fait qu’elle est la fille de Mohamed Ali, d’autre part de ce qu’elle est une championne de boxe à fort tempérament comme son père (Championne du monde poids super moyens WIBA, IWBF, IBA et WBC et des mi-lourds WIBA, son palmarès est impressionnant : 24 combats et 24 victoires dont 21 avant la limite). Enfin, son nom attire d’autant plus les foules qu’elle a aussi été la présentatrice du jeu télévisé American Gladiators en 2008.



5°)- Nicholas Scott – dit « Nick » Lachey – est un chanteur de pop-rock né en 1973 dans le Kentucky. Auteur-compositeur-interprète, acteur et producteur américain, il est surtout connu pour être membre du groupe « 98 Degrees » depuis 1997, et pour avoir participé – déjà – à une émission de télé-réalité appelé Newlyweds (Nick and Jessica avec son ex-femme Jessica Simpson). En chanteur solo, Nick Lachey a vendu plus de 600 000 albums. Avec son groupe, il a vendu plus de 10 million d’albums dans le monde entier. Il a également eu un rôle récurrent dans la série télévisée Charmed.



6°)- Picabo Street est une championne de ski alpin née en 1971 dans l’Idaho. Elle est célèbre outre-Atlantique pour avoir notamment gagné la médaille d’or au Super G des Jeux Olympiques d’hiver de 1998 à Nagano (Japon) ainsi que quatre autres médailles olympiques ou de championnats du monde. Elle a ensuite publié son autobiographie et a gagné sa vie en faisant la promotion de plusieurs entreprises de produits de consommation.



7°)- Terry Crews est un ancien joueur de football américain né en 1968 dans le Michigan, qui a joué sept saisons en Ligue Nationale de Football avec les « Rams » de Los Angeles, les « Chargers » de San Diego, les « Redskins » de Washington et les « Eagles » de Philadelphie. Il s’est ensuite reconverti dans le cinéma et la télévision comme acteur, et est surtout connu pour son rôle de Julius Rock dans la série « Tout le monde déteste Chris« .



8°)- Enfin, cerise sur le gâteau, Todd Palin, né en 1964, est le mari de l’ex-gouverneur de l’Alaska Sarah Palin, qui fut la candidate du parti républicain à la vice-présidence lors de l’élection présidentielle américaine de 2008. Il est opérateur dans le domaine de la production pétrolière ainsi qu’opérateur commercial dans le domaine de la pêche. Il est également champion de motoneige.



Mais les concepteurs de l’émission ont encore fait mieux. Ils ont sollicité et obtenu, probablement à grands coups de dollars, la participation du général Wesley Clark en personne, ancien commandant suprême des forces alliées en Europe de 1997 à 2001,

et ancien candidat démocrate à la présidence des États-Unis.



Devant des dizaines de millions de téléspectateurs américains à travers tout le pays, la fille du boxeur Mohamed Ali, la médaille d’or au slalom géant des JO d’hiver de Nagano, ou le mari de l’ancienne candidate à la vice-présidence américaine Sarah Palin, et leurs concurrents, ont ainsi rampé dans la boue, sauté, lourdement chargés, d’un hélicoptère dans un lac, tiré pour détruire une guérite, éventré des portes à la hache…



La dépêche de l’agence précitée affirme que rien n’a manqué : ni les treillis, ni les armes automatiques, ni les corps souillés de boue, ni les explosions spectaculaires, auxquelles les concurrents échappent en fuyant accrochés à un filin d’hélicoptère.



Pourtant, la dépêche se trompe. Si, il a manqué quelque chose : la Mort.



Dans cette série aseptisée, la guerre n’est présentée que de façon ludique, comme une attraction de Disneyland grandeur nature. On n’y voit personne frappée d’une balle en pleine tête ni aucun corps déchiqueté par une explosion. Aucun flot de sang ne vient gâcher le plaisir pernicieux du téléspectateur.



Les héros de l’émission, après avoir tué le camp ennemi jusqu’au dernier et avoir fait sauter leur dépôt d’armes (de destruction massive probablement…) parviennent à s’échapper du carnage en étant hélitreuillés par hélicoptère. Ouf ! Tout est bien qui finit bien.



LE GENERAL WESLEY CLARK, ACTEUR EN PERSONNE DANS L’ÉMISSION



Dans l’émission, le général Wesley Clark supervise l’action des vedettes de la politique, du sport, du cinéma et de la chanson, soudain transformées en soldats combattants de la Bannière étoilée



Il n’est pas inutile de remarquer que le général Wesley Clark s’est fait connaître sur Internet par les déclarations qu’il a faites, le 2 mars 2007, au sujet d’un document secret défense qui lui aurait été montré en 2001 par un gradé du Pentagone. Selon les dires du général Clark en personne, l’administration américaine aurait décidé à l’époque, dans la foulée des attentats du 11 septembre, de prendre le contrôle de 7 pays en 5 ans : l’Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et l’Iran.



Que ce soit ce même homme qui pilote désormais cette singulière émission de « télé-réalité » a de quoi faire froid dans le dos.

UN MÉLANGE DES GENRES SPÉCIALEMENT PERVERS, DIGNE DE LA PROPAGANDE GUERRIÈRE DES ÉTATS TOTALITAIRES



Il est bien connu que les vedettes d’émissions de télévision, les chanteurs, les grands sportifs – ou plus globalement ce que les Américains appellent les « people » -, exercent généralement une fascination sur le commun des mortels. Sous l’effet du mimétisme des comportements et de la puissance hypnotique de la télévision, cela leur confère ce que les spécialistes de la manipulation appellent un rôle de « prescripteur » ou de « leader d’opinion » très important auprès des foules.



Toutes les publicités ayant recours aux services d’une star de cinéma ou du sport pour vanter tel ou tel service ou produit de consommation fonctionnent sur ce modèle ( cf. en France les exemples récents de Johnny Halliday faisant la publicité des lunettes vendues par la chaîne de magasins franchisés sous l’enseigne Optic2000 et Alain Delon faisant de même avec les lunettes vendues par la chaîne concurrente Krys).



Du reste, comme je l’ai rappelé supra, la championne de ski alpin Picabo Street, qui intervient dans cette série télévisée, a gagné précisément sa vie de cette façon, après avoir quitté la compétition : elle a monnayé auprès d’entreprises de produits de consommation le capital de sympathie et de « leader d’opinion » que lui avaient conféré ses médailles aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques.



C’est dire si le procédé utilisé par NBC est d’une grande perversité. Quels que puissent être les éventuels démentis de ses concepteurs ( qui n’ont pour l’instant rien démenti du tout ), cette émission ne peut avoir qu’un seul effet : par mimétisme avec des vedettes du sport, de la chanson ou de la télé, donner envie à des millions d’Américains moyens de faire eux aussi la guerre, en se mettant inconditionnellement au service de Stars-earn-stripes / Stars-and-stripes, c’est-à-dire des objectifs de domination impériale des États-Unis.







Dans cette scène extraite de la bande-annonce, la championne de ski médaillée d’or olympique Picabo Street commente ses impressions enthousiastes à côté d’un authentique militaire, Brent Gleeson, membre de la Marine américaine, qui participe avec elle aux pseudo-combats. Il faut remarquer le parfait appariement des tailles, des âges, des physiques, des maquillages, des émotions et des postures de ces deux acteurs. Consciemment ou non, l’esprit du téléspectateur ne peut pas manquer de penser que cette femme et cet homme forment un « couple idéal ». Chef-d’œuvre de propagande, cette scène touche l’Inconscient des masses, en leur suggérant les épousailles de la société civile américaine ( assimilée à une femme énergique mais finissant par se soumettre ) avec son armée ( assimilée à un homme mûr bienveillant mais dominateur).





Autre chef-d’œuvre de propagande : dans cette scène extraite de la bande-annonce, le sympathique et populaire chanteur de pop-rock Nick Lachey – filmé en gros plan – contemple les scènes de guerre avec un regard candide et émerveillé, comme s’il avait vu le Père Noël ou comme s’il s’agissait de faire la publicité pour une nouvelle attraction de montagnes russes dans un parc à thèmes. C’est une façon admirablement subtile et perverse de donner envie de faire la guerre à un jeune public influençable.

Le recours à des célébrités du sport, du cinéma ou de la musique pour pousser toute une société dans un délire guerrier ne constitue pas une innovation sans précédent. C’est au contraire l’un des outils de la propagande auquel les régimes totalitaires du XXe siècle ont essayé d’avoir recours.





Adolf Hitler avec la berlinoise Leni Riefenstalh. Danseuse de formation et de profession, celle-ci devint très vite très renommée après ses premiers ballets. Une grave blessure ayant mis fin à sa courte carrière, elle sut rebondir en entrant dans le monde du cinéma en tant qu’actrice, en 1926. Elle est restée célèbre pour les films de propagande en faveur du régime nazi, notamment La Victoire de la Foi (Sieg des Glaubens, 1933) et surtout Le Triomphe de la volonté (Triumph des Willens, 1934). Ces films esthétiquement remarquables ont fait dire à Liam O’Leary, historien du cinéma : « Artistiquement, elle est un génie, et politiquement, elle est une imbécile. »

Juillet 1936 : À Berlin, Hermann Göring, président du Reichstag et principal adjoint de Hitler, fait cadeau d’une épée à Charles Lindbergh. Ce dernier, qui reste dans l’histoire comme ayant été le premier homme à réussir l’exploit de traverser l’Atlantique en avion (en 1927), cacha mal ses sympathies pour le régime nazi.

9 PRIX NOBEL DE LA PAIX DEMANDENT L’ARRÊT DE L’ÉMISSION DE NBC



L’émission Stars-earn-Stripes, ayant été annoncée à grands renforts de publicité, a soulevé l’indignation de quelques milliers d’Américains.



Une centaine d’entre eux se sont rassemblés lundi 13 août, soir de la première diffusion, devant le siège de la NBC à New York. pour protester contre cette irréelle « télé-réalité » qui présente scandaleusement la guerre comme une distraction amusante, sans en montrer les atrocités réelles.



Mais l’opposition la plus spectaculaire est venue de 9 Prix Nobel de la Paix, qui ont officiellement demandé la suppression pure et simple de cette émission.



Avec huit autres Prix Nobel de la Paix, l’archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu (Prix Nobel de la Paix 1984) a dénoncé lundi dans une lettre ouverte au président de NBC Entertainement le fait que cette émission « essaye d’une certaine façon d’aseptiser la guerre en l’assimilant à une compétition sportive » .



Et la lettre poursuit en précisant : « La vraie guerre est infiniment mortelle. Les gens – militaires et civils – meurent d’une façon qui n’a rien de divertissant. »



Pour l’instant, la chaîne de télévision n’a rien répondu à cette démarche solennelle et sans précédent. Il est plus que douteux qu’elle y réponde jamais.



Les 9 Prix Nobel de la Paix signataires de l’appel demandant la suppression de l’émission de télévision « Stars earn stripes ».



De gauche à droite et de haut en bas :



1 et 2 – les Nord-Irlandaises Betty Williams et Mairead Maguire (Prix Nobel de la Paix 1976)



3- l’Argentin Adolfo Perez Esquivel (Prix Nobel de la Paix 1980)



4- le cardinal anglican sud-africain Desmond Tutu (Prix Nobel de la Paix 1984)



5- le Costaricien Oscar Arias Sanchez, également président du Costa Rica, s’exprimant à la tribune de l’ONU (Prix Nobel de la Paix 1987)



6- la Guatémaltèque Rigoberta Menchu (Prix Nobel de la Paix 1992)



7- l’Est-Timorais Jose Ramos-Horta (Prix Nobel de la Paix 1996)



8- l’Américaine Jody Williams (Prix Nobel de la Paix 1997)



9- l’Iranienne Shirin Ebadi (Prix Nobel de la Paix 2003).



MAIS D’AUTRES PRIX NOBEL DE LA PAIX RESTENT MUETS



Parmi les signataires, on notera l’absence remarquable de plusieurs Prix Nobel de la Paix spécialement célèbres et encore en vie : le Polonais Lech Wałęsa, le 14e Dalaï Lama, la Birmane Aung San Suu Kyi, l’Américain Elie Wiesel, le chef d’État d’Israël Shimon Peres, l’ancien président américain Jimmy Carter et… l’actuel président Barack Obama.



Force est ainsi de relever, avec inquiétude, que les deux chefs d’État américains et le chef d’État israélien qui sont également Prix Nobel de la Paix n’ont pas signé cette condamnation de l’émission de NBC, tandis que l’Iranienne Shirin Ebadi, pourtant une opposante au régime de Téhéran, elle, l’a signée.



Parmi les signataires de l’appel de Mgr Tutu, on doit aussi noter plus particulièrement l’absence du 14e Dalaï Lama et de Mme Aung San Suu Kyi. Car des deux derniers sont membres de Peace Jam, une initiative lancée en février 1996 pour apporter aux lauréats du Prix Nobel de la Paix un moyen de travail en équipe pour enseigner l’art de la paix aux jeunes. [ source : http://fr.wikipedia.org/wiki/PeaceJam ]



Or, sur les 11 Prix Nobel de la Paix vivants que regroupe actuellement ce programme, le 14e Dalaï Lama et Mme Aung San Suu Kyi sont les deux seuls à ne pas avoir signé l’appel de Mgr Desmond Tutu. Il ne fait donc quasiment aucun doute que le 14e Dalaï Lama – qui est régulièrement reçu à la Maison-Blanche – et la Birmane Aung San Suu Kyi – qui a été reçue récemment par la Secrétaire d’État Hillary Clinton – ont été sollicités par Mgr Desmond Tutu et qu’ils ont refusé de se joindre à cet appel.



Chacun appréciera.

CONCLUSION : SORTONS LA FRANCE DE L’UE ET DE L’OTAN AU PLUS VITE POUR NE PAS NOUS LAISSER ENTRAÎNER DANS LA DÉMENCE AMÉRICAINE



Certains de nos adversaires politiques reprochent parfois à l’UPR de faire de « l’anti-américanisme primaire ». (Récemment encore, à l’occasion d’un article sur la commémoration des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki où je rappelais qu’ils avaient été décidés alors que le Japon avait déjà entamé des pourparlers pour sa reddition – c’est ce qu’ont prouvé les documents américains « Secret défense » rendus publics dans les années 1990 -, il s’est trouvé un internaute pour nous écrire en s’indignant de mon analyse, pour l’estimer partisane et infondée, pour me considérer comme un imbécile ayant la phobie insane« des méchants Américains », et en un mot pour justifier l’assassinat de 300.000 civils de sang froid par Harry Truman.)



Je note au passage que cette même accusation d’« anti-américanisme » fut lancée régulièrement par les médias contre Charles de Gaulle, notamment après sa conférence de presse du 4 février 1965 sur l’étalon-or, puis sa décision ultérieure de faire sortir la France du commandement militaire intégré de l’OTAN.



Nous avons déjà répondu à cette accusation : http://www.u-p-r.fr/vos-questions-nos-reponses/upr-et-anti-americanisme-primaire.



Je rappelle que l’UPR fait, évidemment, la différence entre un peuple et ses dirigeants. Nous sommes les premiers à savoir qu’un peuple peut être entièrement manipulé par ses élites dirigeantes, qu’elles appartiennent à la sphère politique, médiatique, industrielle ou financière.



De la même façon qu’il serait injuste que les Afghans reprochent collectivement au peuple français les crimes commis par les troupes de l’OTAN dans leur pays, il serait également injuste de reprocher collectivement au peuple américain, si divers par ailleurs, les exactions et les menées guerrières de leurs élites dirigeantes.



Nous l’avons déjà dit et redit et cela figure même noir sur blanc dans notre Charte Fondatrice, adoptée lors de la création de l’UPR le 25 mars 2007 : « Le peuple américain, pour lequel nous éprouvons reconnaissance et amitié, est également victime de cette situation ». ( cf. la note 2 en bas de la page 3 : http://www.u-p-r.fr/wp-content/uploads/2011/02/UPR-CHARTE-FONDATRICE-FR-2011.pdf )



Du reste, nous approuvons pleinement et nous témoignons notre gratitude à ces milliers d’Américains, plus conscients que leurs concitoyens du naufrage actuel de la démocratie américaine, qui ont le courage de protester, de descendre dans la rue et de manifester.



À cet égard, des Américains connus comme le responsable politique Ron Paul, l’intellectuel Noam Chomsky ou la femme Prix Nobel de la Paix 1997 Jody Williams ( co-signataire de l’appel de Mgr Desmond Tutu à NBC ), ou de nombreux citoyens américains anonymes, comme ceux qui ont manifesté devant le siège de NBC, sauvent l’honneur de la patrie de Thomas Jefferson et d’Abraham Lincoln.



Mais, une fois que cette précision fondamentale a été rappelée, nous nous devons de tirer, aussi, les conclusions des dérives de plus en plus inquiétantes qui se déroulent outre-Atlantique.



Imaginons que TF1 décide de programmer une émission de prétendue « télé-réalité », où l’on verrait par exemple Yannick Noah, Carla Bruni-Sarkozy, Calogero, Dany Boon, Laure Manaudou, Claire Chazal, Jamel Debbouzze et Jean-Luc Delarue se traîner dans la boue en treillis avec des armes automatiques pour tirer sur des ennemis invisibles, en compagnie d’authentiques militaires et sous la direction du général Henri Bentégeat, ancien chef d’état-major des armées françaises, le tout dans une émission qui s’appellerait « Vive la Marseillaise ». Que n’entendrait-on pas ! Les mêmes qui nous reprochent de faire preuve d’anti-américanisme seraient sans doute les premiers à s’indigner d’une telle émission, dont ils fustigeraient le caractère propagandiste, nationaliste et belliqueux.



Si les États-Unis étaient une société, non seulement démocratique mais authentiquement responsable, les élites américaines utiliseraient la notoriété des « people » pour donner envie au peuple américain de se mobiliser pour de grandes causes pacifiques et humanitaires. Les émissions de« télé-réalité » y présenteraient par exemple des acteurs de cinéma, des sportifs ou des artistes de variétés en train de faire de l’alphabétisation dans des pays très pauvres, ou de se mobiliser pour lutter contre la faim dans le monde et pour l’accès aux ressources en eau.



Une authentique « télé-réalité » présenterait aussi aux dizaines de millions de téléspectateurs américains ce que sont en réalité les conséquences de la guerre. Loin d’être un excitant divertissement, la guerre apporte partout et toujours la souffrance, la tragédie, la malheur et la mort à des milliers, parfois des millions d’être humains.



C’est parce qu’ils l’oublient que les dirigeants américains, et leurs vassaux européistes, sont sur la pente fatale qui conduit aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité.

12 janvier 2012 : Cette photo de soldats américains urinant sur les cadavres de villageois afghans a soulevé l’indignation et la haine dans tout le monde musulman. Voilà à quoi la France mêle son image en restant dans l’OTAN.



[source : http://www.dailymail.co.uk/news/article-2085378/US-troops-urinating-dead-Afghan-bodies-video-used-Taliban-recruitment-tool.html ]

22 mars 2011 : des « escadrons de la mort » américains se font photographier en train de jouer en riant avec les cadavres d’enfants afghans. Ce cliché appartient à une série de photos, plus insoutenables les unes que les autres, publiées par le journal britannique « The Guardian » du 22 mars 2011

10 février 2012 : cette photo prise par des soldats américains en Afghanistan, qui ont posé devant le drapeau américain et un symbole des SS nazis, a soulevé un scandale mondial. Mais ce geste n’est-il pas la conséquence psychologique prévisible de l’attitude perpétuellement dominatrice et agressive du discours impérial américain ?

Février 2012 : 8 enfants sont massacrés et plusieurs autres atrocement mutilés après une énième « bavure » commise par une frappe aérienne de l’OTAN dans la province afghane de Kapisa. La France se rend odieuse à des millions d’hommes en restant dans l’OTAN.



Toute la douleur humaine se lit dans ces visages en larmes et ces regards pathétiques de villageois afghans devant les cadavres d’un enfant ou d’un proche, après l’attaque de l’OTAN. Quels que soient la religion, le peuple ou la couleur de la peau, y a-t-il une souffrance plus indicible que celle de voir son enfant assassiné ?



C’est la raison pour laquelle nous sommes parfaitement légitimes :



à faire nôtre l’indignation des 9 Prix Nobel de la Paix et à faire part de notre inquiétude devant cette émission scandaleuse de NBC. Nous sommes d’autant plus fondés à être inquiets de ce type d’embrigadement de tout un peuple que les États-Unis sont actuellement la puissance militaire la plus écrasante que le monde ait jamais connue, puisque leur budget militaire est égal, à lui seul, au total des budgets militaires des 192 autres États membres des Nations-Unies.

- à réaffirmer hautement l’urgence et la pertinence de notre programme, qui consiste à retirer au plus vite la France de l’Union européenne et de l’OTAN, qui sont les deux faces de la même médaille, celle de la soumission passive à la volonté impériale de domination mondiale des États-Unis.



http://www.u-p-r.fr/non-classe/nouveau-symptome-alarmant-de-la-folie-guerriere-venu-des-etats-unis









