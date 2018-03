Meli melo constitutionnel français. Instrumentalisation de l'histoire et des malheurs des peuples.

La loi punissant le négateur du génocide arménien est retoquée par le Conseil Constitutionnel.



"Il est loisible au législateur d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers", explique le Conseil. "Toutefois, les atteintes portées à l'exercice de cette liberté, qui est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi", ajoute-t-il.



Les Sages se sont appuyés notamment sur l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui stipule que "la liberté de communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme".



Soit ! Et alors ?



Il se trouve un descendant du matérialisme historique - soucieux je présume de l’administration des opinions - pour s’en plaindre : Pour Roland Muzeau (PC), président du groupe Front de gauche, le Conseil constitutionnel "ne s'honore pas en estimant que la contestation d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité ressortirait de la liberté d'expression."



L’insulte faite à l’Islam pendant des années dans ces Républiques, Royaumes et Principautés exemplaires, sous le prétexte de la liberté d’expression, n’a indigné aucun de ces augustes représentants du peuple. Des soldats grossiers pissent sur des cadavres d’Afghans, d'autres font des autodafés de leur livre saint, comme au bon vieux temps des nuits qui brouillaient les idées, tout cela passe pour des civilités de haute tenue.



Certes, des cadavres d’Afghans ne votent pas aux présidentielles françaises ou américaines...



Et il suffit que le Conseil Constitutionnel français récuse une loi encadrant les consciences pour déclencher l’indignation. C’est d’autant plus grotesque que cela arrange tous ces hypocrites, Erdogan compris.



Cela va soulager les Turcs et surtout les entreprises françaises investies en Turquie. Entreprises qui, dans les coulisses ont tout fait pour se débarrasser de la lubie électoraliste de Sarkozy.



Il n’empêche que cet arrêt est hypocrite car il laisse ouvert tout large l’arbitraire de l’interprétation : à partir de quelle limite l’abus commence-t-il ? A partir de quelle limite l’exécutif est-il fondé à considérer l’exercice de la liberté d’expression comme abusif? Quelle différence entre réflexions, expressions, opinions, informations, connaissances, savoirs… ?



On sait qu’il est impossible de penser ou décrire quoi que ce soit sur l’histoire de la de seconde guerre mondiale sans l’imprimatur d’un conclave universel d’évêques autoproclamé qui le délivre en toute exclusivité. Il est interdit de péter en allemand et que toute interrogation sur le vérités révélées est suspecte.



Hypocrisie encore quand le Conseil botte en touche, à la fois en déclarant ignorer la loi reconnaissant le génocide arménien, précisant qu'ils ne pas s’être « prononcés dans cette décision sur la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien » car « cette loi ne (leur) était pas soumise ». Le Conseil n'a donc « formulé aucune appréciation sur les faits en cause ».



Et celle concernant le « génocide juif » : le communiqué souligne que « le Conseil n'avait pas à connaître de la loi du 13 juillet 1990 (la loi Gayssot) ». Nous savons pourtant combien c'est bien là l'enjeu de tout ce tintamare. Derrière l'Arménien ou l'émigré (merci SOS Racisme!), se planquent nos manipulateurs "cousins"...



Tout compte fait, dans cette république de magouilleurs tout le monde y trouve son compte. La Turquie qui se contentera de la loi du 29 janvier tout en continuant à la nier. Les Arméniens dont on a reconnu le génocide. Sarkozy qui pourra se prévaloir d’avoir tout fait pour, mais « que voulez-vous, on ne peut aller contre le Conseil Constitutionnel… » et pourra toujours espérer les suffrages des Arméniens travaillés dans les coulisses par leurs « grands frères juifs » experts en matière d’exploitation et de fructification « industrielle » des génocides. L’Etat de droit français continuera de bomber le torse en montrant que nul n’est au dessus des lois attestant de la séparation démocratique des pouvoirs et patati et patata… Les patrons français, embêtés dans leurs affaires par ces politicards soucieux de leur élection, pourront alors reprendre tranquillement l’exploitation des travailleurs turcs.



Noter au passage l’anagramme entre « turcs » et « trucs ».



Il reste à espérer que les autorités algériennes feront valoir les intérêts et la dignité de leur pays face au vote ratifié par le Sénat français de la loi protégeant les harkis protégés désormais contre toute insulte ou remise en cause de leur martyr (cf. dépêche ci-dessous).



L’Etat algérien paraît en ce 50ème anniversaire de notre indépendance, ne plus avoir comme priorité la défense de la mémoire de ceux qui ont permis à ces ploucs qui nous gouvernent d’être là où ils sont. Sans doute, tous les harkis ne sont pas en France…



Ils ont avalé la loi de février 2005 : car ce sont les historiens français qui l’avaient dénoncée, notamment l’équipe des Droits de l’Homme de Toulon parce qu’ils ont le sens de la dignité de leur métier (qu’ils soient ici salués), les diplomates algériens dont la mission est la protection de leur pays et de ses citoyens à l’étranger et la veille informationnelle, avaient d’autres priorités…



Un jour je m’occuperai de ces zozos incompétents, payés avec des émoluments de sénateurs, qui gaspillent les deniers publics…



Les Algériens doivent garder à l’esprit que dorénavant, s’ils s’avisaient de critiquer les harkis chez nous, ils pourraient se retrouver devant un tribunal à leur arrivée à Panam et ils sont nombreux à le faire (à débarquer à Panam et non à reprocher quoi que ce soit à leur frères harkis… qui prolifèrent de ce côté-ci de la méditerranée.



Faudra-t-il attendre dans cette République de lâches et de lavettes que des Cubains, des Vénézuéliens ou des Iraniens (inutile d’espérer quoi que ce soit de nos « frères arabes ») viennent au secours de l’honorabilité de nos martyrs ?



Si c’est pour des danses du ventre qui vont coûter la peau des f…, avec l’Unique comme tambour qui sonne (comme d’habitude) aussi creux que les cervelles qui la dirigent, qu’ils les gardent leurs festivités commémorant le 50ème anniversaire.



Djeha,

Mardi 28 février 2012.





Le Parlement français vote un texte protégeant les "harkis"



Reuters, L. 27 février 2012, 21h30



PARIS (Reuters) - Le Parlement français a adopté définitivement lundi un texte pénalisant les injures et les diffamations publiques envers l'ensemble des anciens membres des formations supplétives de l'armée française, notamment les "harkis".



Le Sénat a adopté en nouvelle lecture cette proposition de loi UMP telle que l'avait modifiée l'Assemblée le 20 février. Elle est donc définitivement adoptée par le Parlement.

Tous les groupes, à l'Assemblée comme au Sénat, ont voté ce texte du sénateur UMP Raymond Couderc, à l'exception des élus du Front de gauche qui n'ont pas participé au scrutin.



Ce texte, qui complète la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse, prévoit que la diffamation contre les formations supplétives sera punissable de 45.000 euros d'amende et que l'injure sera punie de 12.000 euros d'amende.



Le texte prévoit également la possibilité pour les associations de défense des intérêts et de l'honneur des supplétifs de se constituer partie civile.



Cette proposition de loi fait suite aux propos tenus le 11 avril 2006 par le président de la région Languedoc-Roussillon Georges Frêche (divers gauche), aujourd'hui décédé, qui avait insulté un groupe de "harkis" et n'avait subi aucune sanction pénale faute de dispositions précises.



Le terme "harki" désigne les membres des forces supplétives qui, en Algérie, servaient dans des unités appelées "harkas".



D'une manière plus générale, il fait référence à ceux qui appartenaient à des groupes d'autodéfense, aux éléments de police chargés de la protection des sections administratives ("moghazni") ainsi qu'aux membres des groupes mobiles de sécurité et les groupes mobiles de protection rurale.



L'appellation concerne de 150.000 à 160.000 hommes, selon un rapport de la commission des Lois de l'Assemblée. Beaucoup de ces supplétifs ont été torturés et assassinés au moment de l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962.



Emile Picy, édité par Sophie Louet