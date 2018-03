Mechaal : la résistance palestinienne est en pleine forme

Dans une allocution prononcée la nuit dernière et retransmise par la télévision syrienne, le chef du bureau politique du mouvement de la résistance nationale palestinienne Hamas, Khaled Michaal, a affirmé que les objectifs de l'agression israélienne contre de Gaza ont commencé de s'épuiser avec le temps et que la résistance est en bonne forme. Soulignant que la résistance est en pleine forme, son moral est haut, et elle est plus déterminée que jamais à lutter pour la liberté de Gaza.

Mechaal a indiqué que l'agression israélienne contre Gaza n'est pas une guerre contre Hamas, comme le propage les sionistes, mais une guerre contre le peuple palestinien, sa cause et toute la nation arabe.

Il a rappelé comment l’entité sioniste parvient à couvrir ses pertes humaines dans cette guerre en empêchant les médias étrangers d'entrer à Gaza et en diffusant des images trompeuses et fabriquées sur son offensive terrestre.

Il a ajouté, à cet effet, que l’entité sioniste a échoué sur les deux plans, humain et moral, et son agression a crée une résistance dans chaque maison et chaque pays au lieu de la déraciner, et a éliminé toute chance de parvenir à un règlement ou de tenir des négociations.

Mechaal a réitéré la position de Hamas, cie, ne permettre à aucun responsable arabe ou palestinien de commercialiser un règlement ou des négociations avec l’ennemi sioniste car les peuples arabes sont lassés de tel règlement.

Il a réaffirmé les conditions de Hamas pour une éventuelle trêve, notamment : l’application par l’occupation israélienne du cessez-le-feu, retrait des forces d’occupation israéliennes immédiatement de Gaza, levée du siège injuste et réouverture de tous les passages, notamment celui de Rafah.

Il a affirmé que la résistance palestinienne ne traitera avec aucune initiative ou décision et n'acceptera aucune négociation sur l'accalmie tant que le peuple palestinien est le cible du feu israélien.

Il a ajouté, à cet effet, que la résistance n'acceptera pas une accalmie permanente car elle confisque le droit du peuple palestinien à la récupération de ses droits et à l'élimination de l'occupation.

D'autre part, Mechaal a refusé le déploiement des forces internationales à Gaza, précisant qu'elles visent à protéger la sécurité de l’ennemi sioniste et de tuer la culture de la résistance.

Pour ce qui est de la délégation de Hamas au Caire, il a précisé que le but de la visite c’est de discuter de l'initiative égyptienne, soulignant qu'il est temps de reconsidérer l'accord 2005 sur le passage de Rafah, qui a consacré le blocus actuel imposé à Gaza.

Mechaal a encouragé, les Cisjordaniens, notamment les étudiants qui ont embrasé deux Intifada, à commencer un etroisième pour soutenir la fermeté de Gaza.

Au niveau arabe, Michaal a appelé à la tenue d'un sommet arabe urgent accusant qu’’il n’y a pas de raison pour le reporter.