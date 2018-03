Manifestation contre les attaques israéliennes



vendredi 02 Septembre 2011 de 16h a 18h,



Place Schuman à Bruxelles



Friday, 02 September 2011. 16:00 to 18:00 Place Shuman, Brussels. In front of the European Union



يوم الجمعه الثانى من سبتمبر 2011 من الساعة الرابعه الى الساعه السادسة





Manifestation pour exprimer le rejet de l'attaque israélienne sur les soldats égyptiens dans le Sinaï et à arrêter l'agression contre la bande de Gaza



A protest to express the rejection of the Israeli attack on Egyptian soldiers in Sinai and to stop the aggression on Gaza Strip



وقفه احتجاجية للتعبير عن رفض الهجوم الاسرائيلى على الجنود المصريين بسيناء ووقف العدوان على قطاع غزة





Organisateurs

Organizers

المنظمون



Hany Fehmy

هانى فهمى

Badr Hamad

بدر حماد

Zineb Farag

زينب فاج

Amani hamada

أمانى حماده

Wael Gad

وائل جاد

Mohamed Abdellatif

محمد عبد اللطيف



Le Mouvement Citoyen Palestine soutient activement cette manifestation

https://www.facebook.com/event.php?eid=226592864060010