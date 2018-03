D’importantes manifestations en faveur de la Grande Jamahariya arabe libyenne et de son guide Mouammar Kadhafi ont eu lieu au Mali, vendredi 14 octobre 2011.



La Jamahariya a été attaquée par une coalition internationale en mars, prétendument pour protéger les civils du tyran, en réalité pour installer un gouvernement fantoche.



Les manifestants arboraient des T-shirt et des pancartes à l’effigie du colonel Kadhafi et scandaient leur volonté de mourir pour sauver la Libye. Des brigades internationales sont en cours de formation pour s’opposer à la recolonisation de l’Afrique.



La Jamahariya consacrait une part de sa rente pétrolière au développement d’États africains, dont le Mali [1]. L’aide libyenne au développement de l’Afrique était plus importante que la totalité de l’aide occidentale.