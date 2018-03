Ma Fukushima

chercher à en savoir un peu plus que ce que nous disent les autoritésUmberto Eco avait écrit dans un journal que l'intellectuel devait se taire,qu'il y avait trop de bruit, trop de gens qui parlaient.Il ajoutait que les intellectuels faisaient preuve d'arrogance quand ilsréclamaientle droit de savoir au-delà de l'évidence et il utilisait cette métaphore :"l'intellectuel est un citoyen comme les autres et, si son appartementbrûle,son devoir est d'appeler les pompiers, comme tous les autres citoyens.Moi, j'ai répondu en deux mots que, si mon appartement brûlait,j'appellerais bien sûr les pompiers,mais j'aimerais savoir en plus si l'incendie est dû à un court-circuit ouà un cocktail Molotov.Et je crois que c'est cela, le rôle de l'intellectuel : chercher à ensavoir un peu plus que ce que nous disent les autorités".Antonio Tabucchi.