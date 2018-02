MANIF « POUR TOUS » : « BARJOT AND CO » ONT BEL ET BIEN ÉTÉ RESPONSABLES DE L’ECHEC.

En république française où il suffit en général que quelques milliers « d’anarcho-gauchistes » défilent dans les rues en cassant un peu les vitrines et en brulant quelques voitures, pour faire plier les gouvernements, l’échec de la manif qui comptait pourtant plus d’un million de manifestants peut de prime abord sembler être une énigme. La manif « pour tous » qui avait tout pour réussir aura au final lamentablement échoué. Pourquoi ?



Il est essentiel de comprendre que la grande force (et au fond la seule) de la manif pour tous était la foi catholique inébranlable de ses participants. Ce mouvement était avant tout catholique ; pour réussir, il devait le rester. Au nom de Dieu, au nom du Christ, la France éternelle chrétienne a refusé d’emblée d’accepter cette loi « contre Dieu et nature » qui est la légalisation du mariage homosexuel. Or, cela n’a pas été pris en compte par ses organisateurs. Ainsi, ce magnifique engagement aura été littéralement torpillé par des personnes comme Frigide Barjot qui (Par lâcheté, manque de foi et cédant à la pression) en se distançant des catholiques ont semé (et c’était dès lors inévitable) la confusion et ont démotivé tout le monde. Bref, ils ont tué le vrai nerf de la guerre qui cette fois n’était pas l’argent mais la foi dans une action catholique commune. Il aurait fallu au contraire assumer cette évidence que seuls les catholiques pouvaient s'opposer sérieusement à cette nouvelle avancée de la culture de mort. En voulant élargir le mouvement à toutes les bonnes volontés, on a fini par le javelliser, on a fini par lui enlever sa substantifique moelle. C’est pourquoi, cela n'est pas un hasard si les gens qui ont « l’autorisation » du système de défendre la France éternelle sont ou bien juif (Zemmour) ou bien musulmans (Belghoul) ou bien des cathos « tièdes » plus ou moins illettrés (Barjot). De grâce, dans le pays de René Girard et Charles Péguy, que l’on ne me dise pas que cela est un hasard… C’est qu’en réalité, ces gens sont utilisés par la dictature comme « soupapes de sécurités » dont le seul but est d'empêcher que ça pète vraiment. Ils génèrent, au fond, une sorte d’effet placebo « apaisant » pour les masses et dont le but est de les maintenir dans l’inaction. Les rebelles tièdes, en effet, empêchent la vraie révolution. En cela non seulement ils sont du pain bénit pour la dictature mais, quand bien même à leur insu, c’est même elle qui les installe.

Frigide Barjot qui rappelons-le est favorable à l’union civile entre gays (ce qui est à peine mieux que le mariage du même sexe) a aussi soutenu le traître et l’odieux François Fillon (qui a refusé de faire campagne contre l’assassinat des enfants à naître et le mariage contre nature tout en faisant semblant de représenter les cathos) était le pantin idéal, l’instrument parfait pour la dictature. C’est qu’en canalisant « un peu » le mécontentement, Mme Barjot ne pouvait, in fine, que faire échouer la manif « pour tous ». C’est pour cela que la dictature lui a permis de monter médiatiquement en puissance. C’est tout. Puisse ce gâchis nous aider à comprendre que le combat contre la culture de mort féministo-maconnique-LGBT planétaire, reste avant tout un combat entre le bien et le mal et en cela, il ne peut être mené que par des catholiques. Les « Barjot and Co » qui prétendent le contraire, nuisent énormément à la cause. Cette approche est la condition « sine qua non » sans laquelle nos combats futurs seraient à nouveau voués à l’échec. Ces bouffons auront réussi l’exploit de faire capoter un mouvement qui ne pouvait que réussir.