Livre: SYRIE, LA FORCE D'UNE IDÉE

# SYRIE, LA FORCE D'UNE IDÉE

Editeur: L'Harmattan
Auteur: Karim Atassi

« Un Proche-Orient sans la Syrie serait une terrible régression pour tous. Malgré ses imperfections, le modèle syrien a prouvé être un élément stabilisateur, protecteur des minorités et un antidote à la désintégration de la région. Un ordre régional sans la Syrie donnerait libre cours aux instincts primaires et aux exclusions sectaires »
- Karim Atassi.

A travers l'analyse de ces textes, cette étude aborde de manière inédite les moments clefs de la construction de l'Etat syrien, ses acteurs fondamentaux, ses enjeux majeurs, ses acquis ou ses occasions manquées et débouche sur un décryptage des événements les plus actuels.

La Syrie est un pays complexe et cela se reflète dans l'histoire de ses constitutions et de ses régimes politiques. Avec moins d'un siècle d'existence, la Syrie a connu sept constitutions permanentes, cinq constitutions provisoires, deux constitutions et une charte panarabes, trois arrangements à caractère constitutionnel et quatre projets de constitution. Cette multitude de textes à caractère constitutionnel reflète l'intensité de l'histoire politique du pays.

Les régimes politiques syriens furent très variés (monarchique ou républicains, libéraux ou autoritaires, de droite ou de gauche, militaires ou civils, unioniste ou souverainiste, etc.). Afin de pouvoir les comprendre il faut d'abord en connaître les causes, la finalité et en disséquer l'architecture interne. Malgré leurs différences, tous les régimes politiques successifs partagèrent depuis près de cent ans le même Projet national dont les grandes lignes furent tracées par le Pères fondateurs de la Syrie moderne en 1919 soit un an après la séparation des provinces arabes de l'Empire ottoman.

Lors du déclenchement de la crise de 2011, provoquée par l'ingérence occidentale, le système politique syrien « nécessitait des réformes profondes, mais cela justifiait-il pour autant une guerre civile qui risque, ne serait-ce que par mégarde, de sonner le glas du Projet national des Pères fondateurs », interroge l'auteur ? Qui sous-estime, et c'est la faiblesse du livre, l'ingérence occidentale et l'importation de la dite « guerre civile ». « Ce dont la Syrie avait besoin ce n'était pas d'une guerre civile, mais d'un processus de développement politique, graduel, réfléchi, négocié, qui préserverait son unité nationale et l'idée de Syrie » répond-il.

« A moins que l'objectif non avoué de cette guerre soit précisément d'en finir avec le Projet national des Pères fondateurs et peut-être avec l'existence même de la Syrie », interroge-t-il encore avec lucidité. Il ajoute avec raison qu'« Un Proche-Orient sans la Syrie serait une terrible régression pour tous. Malgré ses imperfections, le modèle syrien a prouvé être un élément stabilisateur, protecteur des minorités et un antidote à la désintégration de la région. Un ordre régional sans la Syrie donnerait libre cours aux instincts primaires et aux exclusions sectaires ».

L'AUTEUR :
Docteur en droit public; diplômé d'études approfondies en science politique; licencié en information et communication; ancien élève étranger de l'Ecole Nationale d'Administration-promotion Montaigne

Broché: 448 pages
Editeur : Editions L'Harmattan (22 octobre 2014)
Langue : Français
ISBN-10: 2343047782
ISBN-13: 978-2343047782