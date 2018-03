Livre: L'ODYSSÉE DES COMBATTANTS SÉNÉGALAIS 1914-1918

# TRANS-EUROPA MEDIAS / HISTOIRE / L'ODYSSÉE DES COMBATTANTS SÉNÉGALAIS 1914-1918Agence TEM/ Trans-Europa MédiasJoe LunnEditeur : L'HarmattanEntre 1914 et 1918, plus de 140.000 hommes de l’ A.O.F furent enrôles dans l’armée française et déployés sur le front de l’ouest. Le recrutement en temps de guerre eut des répercussions sociales profondes tant en France qu'en Afrique. L'auteur de ce livre s'est intéressé au Sénégal pour mesurer, en privilégiant ce point de vue unique, l'impact de la guerre sur les Africains de l'Ouest.S'appuyant sur une vaste recherche d'archives et fondé sur les récits de 85 Africains, témoins ou combattants de la Première Guerre mondiale, l'ouvrage de Joe Lunn apporte un éclairage nouveau sur les sujets suivants : la nature de l'ordre colonial d'avant-guerre, la conduite des campagnes de recrutement dans les colonies et l'impact qu'elles eurent sur les Africains, les conditions du service des soldats outremer, enfin la façon dont l'expérience de guerre modifia les attitudes que les Africains avaient précédemment entretenues vis-à-vis d'eux-mêmes, de leurs sociétés et de la France.Ce livre contribue également de façon significative à l'étude du caractère changeant des relations franco-africaines de la période coloniale, en adoptant comme point de référence ce moment charnière que fut la Première Guerre mondiale.L’AUTEURJoe Lunn est professeur d'histoire africaine et d'histoire de l'Europe contemporaine à l'université Michigan-Dearborn. Il est spécialiste d'histoire interculturelle comparative et d'histoire orale. Sa recherche est axée sur l'expérience sénégalaise pendant la Première Guerre mondiale. Chercheur-boursier sénior Fulbright, Joe Lunn a obtenu le Prix Alfred Heggoy du meilleur livre, décerné par la Société d'histoire coloniale française pour Memoirs of the Maelstrom : A Senegalese Oral History of the First World War ?Date de parution : 01/12/2014Editeur : L'HarmattanISBN : 978-2-343-04934-2EAN : 9782343049342Présentation : BrochéNb. de pages : 318 pagesTEM / 16 février 2015 /____________________TEM / Trans-Europa Médias* TEM Website :* TEM Blog / Revue de Presse :* TEM Profil Facebook :* TEM Page Facebook :