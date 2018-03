Les opposants « pacifiques et démocrates » de Hama en pleine action (+vidéo)

Après d’autres nous publions une vidéo qui en dit plus en cinq minutes de visionnage que tous les articles que nous avons pu écrire sur certains aspects de l’opposition « pacifique » au régime de Bachar al-Assad. La vidéo a d’abord été mise en ligne sur le site de la chaine de télé d’Etat russe Roussia el Youm, – la Russie et son avenir – qui donne en langue arabe des nouvelles de la Fédération de Russie et promeut l’amitié entre celle-ci et le monde arabe. Un visiteur de notre site nous l’a ensuite adressée, en précisant que Roussia el Youm avait reçu ce film accompagné d’un mot expliquant en arabe qu’elle concernait des exactions commises sur des policiers syriens par des Frères musulmans, à Hama. L’agence Sana précise de son côté que ces films ont été diffusés lundi soir (1er août) par la télévision d’Etat syrienne.On y voit des hommes extraire de la plate-forme d’un camion plusieurs cadavres – au moins sept – ensanglantés, et les jeter, l’un après l’autre, depuis un pont, dans l’Oronte, le fleuve qui traverse Hama, théâtre de manifestations et de troubles violents depuis des semaines. Et bastion de l’opposition islamiste radicale des Frères musulmans syriens. Si les lieux sont très facilement identifiables par des ressortissants d’Hama, on pourrait toujours se poser des questions quant à l’identité des criminels. Mais les cris de « Allah o Akbar ! » dont ils ponctuent leurs profanations renseigne assez sur l’origine de ces hommes : des sympathisants ou des activistes des Frères musulmans dont on sait qu’ils disposent d’armes. On le voit assez bien dans une autre vidéo, envoyée par un autre visiteur de notre site ; longue cette fois de 11 minutes, elle nous promène dans un quartier de Hama livré à l’insurrection. Une insurrection armée comme en témoignent les combattants de style « moudjahidin » avec leur keffieh sur le visage et leurs armes automatiques – AK 47 – ou fusils à pompe Remington ou Franchi au poing (voir photos ci-dessous) ; on entend tout au long de ce « reportage », à l’évidence effectuée au téléphone portable, des bruits de fusillade ; on distingue aussi quelques barbus archétypaux vêtus de la djellaba traditionnelle. Ce film-là se conclut sur la vue des cadavres ensanglantés entassés sur la plate-forme du camion.