Les marins britanniques reconnaissent dans de nouvelles entrevues qu'ils étaient bien dans les eaux territoriales iraniennes

Téhéran a diffusé un nouvel enregistrement vidéo dans lequel les marins britanniques reconnaissent à nouveau qu'ils étaient bien dans les eaux territoriales iraniennes quand ils ont été capturés le 23 mars dans le golfe Persique.



Dans les dernières images que la télévision iranienne a diffusé des Marins britanniques capturés, on peut voir deux des quinze soldats, indiquant devant une carte du golfe persique la zone où ils ont été saisis.





De nouveau ils reconnaissent qu'ils étaient dans les eaux

iraniennes et ils assurent qu'ils sont bien traités.





La carte établit clairement les positions de plusieurs bateaux

près de la bouche du canal d'Arvand Rud (Shatt El-Arab), qui forme la frontière sud entre l'Iran et l'Iraq. Sur la carte on peut lire un document en

anglais stipulant "le lieu précis où les navires ont encerclés et les marins britanniques capturés".





Le premier Britannique qui apparaît à l'écran, le capitaine Chris Air, déclare en effet que d'après des données de positionnement par satellite, ils se trouvaient dans les eaux iraniennes au moment de leur interception. "Vers 10h00 du matin nous avons été capturés (...) à cet endroit, là (...) où le GPS a montré que c'était dans les eaux territoriales iraniennes (...). Jusqu'ici nous avons été très bien traités par tout le monde. Ils se sont occupés de nous et ont fait en sorte qu'on nous donne assez de nourriture et nous avons été très bien traités donc nous vous en remercions."



Le deuxième marin britannique a déclaré : "mon nom est

lieutenant Felix Carmen (...) et j'aimerais

dire au peuple iranien puis comprendre pourquoi ils

sont tellement fâchés de notre ingérence dans

leurs eaux territoriales (...)".





Vendredi, la chaine de télévision Al-Alam a montré des parties de

l'enregistrement d'un marin britannique, Nathan Thomas

Summers qui a admis avoir pénétré "sans

autorisation" dans les eaux iraniennes.





Mercredi, la même télévision a transmis pour la première fois un enregistrement des marins britanniques y compris

de Faye Turney, la seule femme parmi les 15 marins

britanniques captifs.





Faye Turney a été vu également à la télévision admettant que les marins britanniques sont illégalement entrées " dans les eaux territoriales iraniennes".