Les USA s’apprêtent à attaquer les sites nucléaires iraniens à partir de bases en Bulgarie et en Roumanie

En français dans le texte.







«Les Forces armées usaméricaines pourraient utiliser leurs deux bases aériennes en Bulgarie et une autre sur la côte roumaine depour lancer une attaque contre l'Iran en avril», indique l'agence de presse bulgare Novinite.Le déploiement militaire usaméricain le long de, couplé avec le déploiement récent dans le Détroit d’Hormuz de deux groupes expéditionnaires de porte-avions US, semblent indiquer que le Président Bush a manqué de patience face aux déclarations frauduleuses de Téhéran [concernant le dossier] nucléaire de même qu’à son insoumission à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. [Pour sa part,] le Président iranien Ahmadinejad a fait monter la tension dans la région enexposant publiquement son système de défense antimissiles russe de dernier cri TOR-MI, récemment acquis. Que les nouvelles publiées en Bulgarie soient une tactique de diversion ou un événement stratégique est difficile à discerner à ce stade. Mais, en même temps que sont renforcées des bases US en Italie et queetacquièrent des systèmes de défense antimissiles, ces développements dans les Balkans semblent indiquer une nouvelle phase dans la guerre globale contre le terrorisme de Bush.Les nouvelles de Sofia sur les préparatifs avancés de guerre le long desont confirmées par quelques détails effrayants. L’un concerne l'établissement de nouvelles stations de réapprovisionnement en combustible pour les bombardiers US Stealth, qui seraient le fer de lance d’une attaque contre l'Iran. «Le positionnement dans des endroits inhabituels des équipements vitaux de ravitaillement en combustible pour les bombardiers B-2, y compris, entre dans la perspective d'une telle attaque», a déclaré, selon Novinite, le colonel Sam Gardiner, «un officier des services secrets US posté en Bulgarie ».Curieusement, bien que le rapport souligne que Tony Blair, l'allié principal de Bush dans la guerre globale contre le terrorisme, est sur le point de quitter ses fonctions, le président a choisi d’insister sur le projet d’attaque contre l'Iran en avril.Avant fin mars, il est prévu que 3000 hommes de troupe US arriventpar rotationsur les bases US en Bulgarie.Selon l’accord de coopération militaire USA-Bulgarie, signé en avril 2006, une base aérienne à, un deuxième terrain d'aviation à Graf Ignitievo et une aire de tir à Novo Selo ont été loués au USA. De manière significative, les négociations de l’année dernière sur ces bases ont à un certain point achoppé sur la demande de Sofia «de savoir à l’avance si Washington prévoit utiliser le sol bulgare pour attaquer d'autres nations, en particulier l’Iran»., l'autre pays hôte depour les militaires US, bénéficie d’un pactole de dollars depuis que sa base deest transformée en «place d’arme (1)» usaméricaine. Cette base est également vitale dans le scénario [d’une guerre contre] l'Iran.La semaine dernière, le quotidien de Bucarest Evenimentual Zilei a indiqué que l’US Air Force est sur le pointde diriger plusieurs vols d'avion F-l5, F-l6 et Al0 sur la base de Kogalniceanu. L’Amiral Gheorghe Marin, chef d’État-major de l’armée roumaine, a confirmé que «jusqu'à 2000 hommes de troupe usaméricains seront temporairement postés en Roumanie».En Europe centrale,etse sont également trouvées dans la mire de la stratégie du Pentagone. La semaine dernière, le Premier ministre tchèque Mirek Topolanek de même que le Conseil de sécurité nationale du pays ont donné leur accord pour le déploiement d'un système US de défense antimissiles par radar à Nepolisy.a également donné son accord pour avoir une base US de missiles antimissiles et une force d’interception aérienne postés dans le pays.Cependant,ne perçoit pas cet ensemble de nouvelles bases US à sa porte comme un « bouclier défensif ». Le chef de la défense russ a blâmé les sites d’emplacements prévus de missiles antimissilessur le sol tchèque et polonais comme étant une « menace ouverte envers».Sergueï Ivanov, ministre derusse, a été plus circonspect en exprimant les inquiétudes de Moscou. Il a dit : «La Russie n’est aucunement inquiétée. Ses forces nucléaires stratégiques peuvent assurer en toute circonstance sa sécurité. Mais puisque ni Téhéran ni Pyongyang ne possèdent des missiles intercontinentaux capables de menacer les USA, de qui ce nouveau bouclier de missiles est-il censé protéger l'Ouest? Tout ceci ne vise qu’à une chose : démontrer la loyauté de Prague et Varsovie à l’égard à Washington. »Le plan d'attaque contre l'Iran de Bush a mis en lumière le prix qu’auraient à payer l’Europe Centrale et de l’Est pour être des « piliers de».