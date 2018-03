Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager Coup de gueule Les Sinistres de l'Intérieur... Et ils le sont!

L'écologie d'un Hulotberlu A regarder tous ces ministres de l'intérieur des dernières années qui ont défilés, à partir du nain sarkozy dirons-nous, je me demande comment un pays si imprégné de culture a pu engendrer de tels "sinistres mec de l'intérieur". sarkozy donc, hortefeux, guéant, valls, cazeneuve et maintenant collomb (pour une raison que j'ignore, mon clavier refuse les majuscules pour ces sujets là). Cette brochette, ce sont bien sûr les plus emblématiques et les plus affreux depuis l'ère Chirac.

Pas plus tard que le 8 février, Gérard, "Nosferatu" collomb, affirmait qu'il n'y avait pas de mineurs refugiés trainant dans les rues de Paris, et que les quelque uns y étaient par choix.

Sarkozy, dit "grincheux", lui voulait nettoyer les banlieues au karcher, saupoudré de gaz paralysants maybe?

Hortefeux dit "rougeot 1er", et sa politique d'évacuation de campements illégaux... Explicitement visant les Rom; sans oublier à propos des magrébins "Quand il y en a un ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes." Serait certainement partant pour foutre toute cette engeance apatride dans des wagons à bestiaux, pour une destination inconnue...

Et le guéant dit "valises à cash": «Les Français à force d’immigration incontrôlée ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux, ou bien ils ont le sentiment de voir des pratiques qui s’imposent à eux et qui ne correspondent pas aux règles de notre vie sociale». Pour lui, catho, aimant le cash, s'embarrasser de toute cette France bleu, blanc, beurre est un gâchis Parmentier juste bon à donner à son chien.

Le valls dit, "white Blanco": « L’antisionisme, c’est la porte ouverte à l’antisémitisme. ». Cui là, c'est Israël qui avait ses entrées direct sans passer par les huissier à l'Elysées; si on l'avait écouté, shabbat serait devenu obligatoire sous peine d'être traité d'antisémitisme. Le mec est d'ailleurs éternellement attaché à Israël par sa meuf qu'il nous balançât.

Cazeneuve, dit "Toto" (dixit Valls), n'est que la doublure du triste sire valls, ils se sont suivit du ministère de l'intérieur à Matignon. Lui, c'est la serpillière du "socialisme" sauce hollandaise, ils lui ont tous marché dessus, et avec mépris, et il sait encaisser le gnome binoclard.

Zonzon tous en commun, un racisme assumé, un sionisme tout autant, une dureté de cœur infaillible, un mépris souverain à tout ce qui touche "le peuple", s'en foutent de l'état des prisons et ont un amour invétéré pour la violence matraqueuse contre ces manifestants qui feraient mieux d'aller bosser et fermer leur grande gueule, et le plus drôle c'est qu'ils voudraient être aimés, compris, pour "leurs taches écrasantes blablabla", ces povres mectons "intérieurs" là!

Revenons à l'actuel ministre de l'un thé rieur.

Le pauvre chéri, qui a des vapeurs de jeune fille et des états d'âme: "J'en ai un peu marre de passer pour le facho de service" - bou-snif-snif qu'il pleuroit. Et les gros sanglots continuent, comme un cri "aimez moi, aimez moi!" "Je suis bien seul aux avant-postes, et, lorsque je me retourne, j'ai l'impression qu'il n'y a personne derrière moi (…) Du côté du gouvernement, on ne se bouscule pas pour me soutenir. J'ai plutôt l'impression qu'Édouard Philippe compte les points, reçoit les associations, mais ne se mouille pas". Ouin-ouin! c'est trop triste! Pôvre ti chaton.

Bon! 1 - ouais, faut que tu le saches t'es bien le "facho de service" d'un Gouv au service de l'oligarchie facho.

Bon! 2 - L'Edouard Philippe comme mec a l'air aussi fuyant qu'une savonnette sous la douche, donc, compte pas sur lui pour troubler sa grande lèche boule avec le nain macron.

Bon! 3 - Envoyer les poulagas gazer des migrants, détruire leur tentes et duvets et même les empêcher de bouffer ca s'appelle du fascisme organisé en bande. En fait t'es là pour faire le sale boulot et nettoyer les chiottes.

Bon! 4 - Quand tu dis: "Le procès que l'on me fait est assez malhonnête. Si l'on veut vraiment agir pour protéger les migrants qui risquent leur vie dans les pays dont ils viennent, il faut bien savoir qui est qui. Et s'ils ont droit à l'asile politique ou pas. Car si ce sont des Syriens, des Érythréens ou des Soudanais, ce n'est pas la même chose que s'ils sont Sénégalais". Ouais, t'es pour le trie du style, va à droite, va à gauche de la belle époque; donc, ouais, un GRAND OUAIS, T'ES UN FACHO!

La tite vidéo tournée par KONBINI NEWS te situe bien dans la veine du vrai facho de service: "au micro d’Hugo Clément, journaliste, sur la question de la prise en charge des mineurs réfugiés à la rue, en particulier dans le contexte de la vague de grand froid. « Il y a des mineurs à la rue, des mineurs étrangers à la rue, tous les soirs, à Paris » insiste le journaliste à Gérard Collomb sur le non respect de la France de ses obligations en matière d’accueil des mineurs réfugiés isolés. « Aujourd’hui, je ne pense pas » répond le Premier Ministre, avant de compléter suite à la dénégation du journaliste, « mais il y a un certain nombre de mineurs qui refusent d’être pris en charge »"... YES! C'est cool la rue, le cul nu! Mais tu ne fais qu'être un élément de langage de ce triste Gouv: Sylvain Maillard, député LREM de Paris, assurait lundi dernier au micro de RFI que " même dans les cas de grand froid certains SDF ne souhaitent pas être mis à l’abri. […] C’est leur choix".. Christophe Castaner qui n'en manque pas une, lui assurait que s’il restait des SDF à la rue, "c’est qu’ils refus[aient] d’être logés". Donc, collomb, t'es pas le seul "facho de service" avec toi si ca peut te rassurer, dans cette bande gouvernante la question devrait être : qui ne l'est pas, ca serait plus simple?

Pour terminer sur ton cas cher Nosferatu, tu t'es déjà illustré par des mesures impitoyables envers les SDF de ta ville de Lyon : en janvier dernier, tu refusais d’ouvrir un gymnase lyonnais pour accueillir des SDF en plein hiver et sa vague de froid.

Au cas où t'aurais pas vraiment pigé où t'as foutu tes pieds crochus avec ce Gouv de branques, regardes ça: 50 misérables millions alloués aux EPAD pour nos vieux dans les mouroirs comparés aux 300 milliards entre 2019-2025 alloués aux armés pour faire la guéguerre...Ca y est? Tu y es mon p'tit Gégé facho, ou bien t'as encore de la choucroute (de la Wehrmacht) dans le ciboulot?



Georges Zeter/février 2018









