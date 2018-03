Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager MONDE Les 58 Propositions Pour l’évangélisation du monde !

Zeinab Abdelaziz

Le texte se compose d’une introduction, de quatre parties, d’une conclusion, et s’étend sur 24 pages, format A4. Ces parties ont pour titres : la nature de la nouvelle évangélisation ; contexte du ministère de l’église aujourd’hui ; réponses pastorales aux circonstances actuelles ; acteurs/participants à la nouvelle évangélisation. Vu la longueur du texte pour un article, ne seront relevées que quelques phrases pour montrer à quel point l’Eglise, le Vatican ou cette Entité blindée, qui travaille de pair avec les forces de l’Empire qui domine actuellement le monde, prépare une croisade à l’envergure mondiale pour éliminer l’Islam. Car qui impose, qui crie haut et fort en appelant à la christianisation du monde, prépare essentiellement le déracinement de l’Islam, la seule Révélation du monothéisme qui soit restée intacte, et qui, par sa présence elle gêne, puisqu’elle comporte les accusations Divines des manipulations commises dans les deux autres monothéismes (cf. Le



Dans la première partie intitulée : la nature de la nouvelle évangélisation, on trouve : « L'Église et sa mission évangélisatrice ont leur origine et leur source dans la Très Sainte Trinité selon le plan du Père, l'œuvre du Fils, qui a abouti à sa mort et sa résurrection glorieuse, et la mission du Saint-Esprit. L'Église continue cette mission de l'amour de Dieu dans notre monde » (4) ; «La nouvelle évangélisation appelle aussi l'Eglise à tendre la main à ceux qui sont loin de Dieu et de la communauté chrétienne pour les inviter à entendre à nouveau la Parole de Dieu afin qu’ils puissent rencontrer le Seigneur Jésus d'une manière nouvelle et profonde (…) [elle] requiert une attention particulière à l'inculturation de la foi (…) implique un effort pour permettre à l'Evangile de s'incarner dans la culture de chaque peuple » (5) ; «l'évangélisation est nécessaire pour le salut de tous (…) les hommes, trompés par le démon, se sont égarés dans leurs raisonnements, ils ont délaissé le vrai Dieu pour des êtres de mensonge » (6) ; « l'Église proclame la dimension missionnaire permanente de sa mission dans le monde entier dans le but d'encourager toutes les Eglises particulières à évangéliser (…) à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ » (7) ; «nous ne pouvons rester indifférents au processus de sécularisation » (8) ; « Proclamer la Bonne nouvelle et la personne de Jésus est une obligation pour tout chrétien (…) En même temps, c'est un droit inaliénable de toute personne, quelle que soit sa religion ou son absence de religion, d'être en mesure de connaître Jésus-Christ et l'Evangile » (10) ; « Les pères synodaux reconnaissent que l'enseignement de Vatican II est un instrument essentiel pour la transmission de la foi dans le contexte de la nouvelle évangélisation » (12)



Dans la seconde partie contexte du ministère de l’église aujourd’hui on trouve : « Les pères synodaux réaffirment que la liberté religieuse est un droit de l’homme fondamental. Ce droit comprend la liberté de conscience et aussi la liberté de choisir librement sa religion » (16) ; « Il est nécessaire non seulement de montrer que la foi ne s'oppose pas à la raison, mais aussi de mettre en évidence un certain nombre de vérités et de réalités qui relèvent d’une anthropologie correcte, éclairée par la raison naturelle (…) de montrer que la foi ne s'oppose pas à la raison » (17) ; « Un plan pastoral de l'Eglise pour les migrants ne devrait pas seulement accueillir les migrants et promouvoir leur dignité humaine, mais, avant tout, les aider à s'intégrer dans la vie de l'Eglise (…) les personnes immigrés ne sont pas seulement les destinataires, mais aussi les protagonistes de la proclamation de l’évangile dans le monde moderne » (21) ; « L'Eglise reconnaît que les villes humaines et la culture qu'elles expriment, ainsi que les transformations qui s’y produisent, sont un lieu privilégié de la nouvelle évangélisation (…) Elle entend adapter ses célébrations liturgiques, ses expériences de vie communautaire et son exercice de la charité au contexte urbain, afin d'incarner l'Evangile dans la vie de tous les citoyens » (25).



Le troisième titre réponses pastorales aux circonstances actuelles comprend surtout des points concernant catéchèse et théologie : « Afin d'apporter à tous les peuples la Bonne nouvelle de Jésus, comme le requiert la nouvelle évangélisation, toutes les paroisses et leurs petites communautés devraient être des cellules vivantes, des lieux pour promouvoir la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ » (26) ; «L'option préférentielle pour les pauvres nous conduit à aller chercher les pauvres et à travailler en leur nom pour qu'ils puissent se sentir chez eux dans l'Eglise. Ils sont à la fois les bénéficiaires et les acteurs de la nouvelle évangélisation » (31) ; « les malades jouent un rôle très important dans la nouvelle évangélisation. Toutes les personnes qui sont en contact avec les malades doivent être conscientes de leur mission » (32) ; « Le synode remercie le Saint-Père pour la création du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation comme instrument au service des Eglises particulières » (40).



Le quatrième point concernant les acteurs/participants à la nouvelle évangélisation comprend : « l'Eglise particulière est la manifestation concrète de l'Eglise du Christ et, comme telle, elle initie, coordonne et réalise les actions pastorales qui mettent en œuvre la nouvelle évangélisation (…) L'Eglise permet à chacun de ses membres d’être conscients de sa responsabilité d'être comme le levain dans la pâte » (41) ; « un projet organique missionnaire, capable de communiquer la plénitude de la vie chrétienne à tout le monde, surtout à ceux qui se sentent loin de la sollicitude de l'Eglise (…) Il faudrait également susciter chez tous les individus une adhésion généreuse de la foi, et une volonté d'accepter l'appel à être des témoins » (42) ; « Depuis Vatican II, la nouvelle évangélisation a grandement bénéficié du dynamisme des nouveaux mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles » (43) ; « La paroisse, dans et à travers l'ensemble de ses activités, doit stimuler ses membres pour qu’ils deviennent des acteurs de la nouvelle évangélisation, témoignant à la fois par leurs paroles et leur vie (…) Dans la même veine, les « agents pastoraux » dans les hôpitaux, les centres de jeunes, les usines, les prisons, etc. doivent garder à l'esprit que la nouvelle évangélisation doit avoir sa place dans ces lieux » (44) ; « La vocation et la mission propre des fidèles laïcs est la transformation des structures terrestres, pour que tout comportement et toute activité humaine soient informés par l'Evangile (…) Vatican II identifie quatre aspects principaux de la mission des baptisés : le témoignage de vie, les œuvres de charité et de miséricorde, le renouvellement de l'ordre temporel et l'évangélisation directe » (45) ; « Le christocentrisme trinitaire est le critère le plus essentiel et fondamental pour la présentation du message de l'Evangile dans les trois temps de l'évangélisation, que ce soit pour la première annonce, la catéchèse ou la formation continue. Tout l'enseignement et les ressources doivent être évalués dans cette optique » (47) ; « Les pères du synode encouragent les évêques et les prêtres à connaître de façon plus personnelle les vies du peuple qu’ils servent » (49) ; « Le synode demande aux Ordres et Congrégations d’être pleinement disponibles pour aller vers les frontières géographiques, sociales et culturelles de l'évangélisation. Le synode invite les religieux à se déplacer vers le nouvel aréopage de la mission » (50) ; « Les célébrations des JMJ et Youcat sont des instruments spéciaux de la nouvelle évangélisation » (51) ; « Les Pères synodaux sont reconnaissants pour le progrès du dialogue œcuménique depuis le Concile Vatican II. Malgré les difficultés passées, ce dialogue a été particulièrement illustré dans ce synode » (52) ; « Le dialogue avec tous les croyants fait partie de la nouvelle évangélisation. L'Eglise invite en particulier les chrétiens à persévérer et à intensifier leurs relations avec les musulmans selon l'enseignement de la Déclaration Nostra Aetate. Malgré les difficultés, ce dialogue doit se poursuivre. Il dépend toujours de la formation adéquate des partenaires, de leur fondement ecclésial authentique comme chrétiens et d’une attitude de respect de la conscience des personnes et de la liberté religieuse pour tous. Fidèle à l'enseignement de Vatican II, l'Eglise respecte les autres religions et leurs adeptes et elle est heureuse de collaborer avec eux dans la défense et la promotion de la dignité inviolable de chaque personne » (53).



Quant à la conclusion, elle précise : « Dès le début, l'Eglise a compris sa responsabilité de transmettre la Bonne Nouvelle. La tâche de la nouvelle évangélisation, suivant en cela la tradition apostolique, est la transmission de la foi. Le Concile Vatican II nous rappelle que cette tâche est un processus complexe qui implique la foi et la vie de chaque chrétien » (57) ; « Le Concile Vatican II a parlé de la Vierge Marie dans le cadre du mystère du Christ et de l’Eglise et elle a été déclarée par Paul VI « l’Etoile de l’Evangélisation » (...) Aujourd’hui, elle est la «Missionnaire» qui va nous aider dans les difficultés de notre époque, et par sa proximité, elle ouvre les cœurs des hommes et des femmes à la foi (...)Elle va nous aider à proclamer le message du salut à tous les hommes et les femmes de façon à ce qu’ils deviennent à leur tour des acteurs de l’évangélisation. Marie est la mère de l’Eglise. Par sa présence, puisse l’Eglise devenir la maison de beaucoup et la Mère de tous les peuples » (58).



Toute cette mascarade de Nouvelle Evangélisation est basée sur Vatican II et ses documents, qui sont tous rédigés pour la réalisation de ce but inhumain. Et toutes ces dites « propositions » se basent sur des textes forgés, à ne citer que la Trinité inventée au quatrième siècle, la Résurrection que personne n’a vu (Mc 16 : 8), ou la fameuse phrase de Jésus demandant d’évangéliser le monde au nom de la Trinité qu’il ne connaissait point puisqu’il n’a cessé de déclarer la différence entre lui et le Créateur ! Justifier cette infernale implantation d’un christianisme qui n’a rien à voir avec la logique, que ses propres adeptes quittent depuis la découverte de ses fraudes et ses manipulations, bien avant le Siècle des Lumières, vrai problème de l’Eglise que le Synode n’a point abordé, est une autre supercherie.



L’Eglise est contre la sécularisation, qu’elle entend combattre de toutes ses forces, au lieu de se demander la raison pour laquelle son « peuple » lui tourna et lui tourne encore le dos, que même quelques honnêtes personnes de parmi son clergé ne se contentèrent point de s’éloigner en silence, mais mirent à nu ses égarements. Là aussi l’Eglise va combattre sans jamais se demander le « pourquoi » de cette sécularisation.



Pour l’Islam et les musulmans, les gentils pères synodaux commencèrent par lancer une apostrophe, sous cape, les accusant d’adorer un faux dieu, un dieu de mensonge qui les prive de voir « le vrai Dieu », suivant les pas du discours de Benoît XVI à Ratisbonne, dans lequel il blasphéma carrément et intentionnellement l'Islam, et fixèrent la marge des relations avec les musulmans selon la grande imposture de la



Les pères synodaux, tout comme Vatican II, vont encore enrégimenter tous les chrétiens pour participer à cette lâche croisade, qui, au lieu de combattre de front quitte à affronter la mort, comme dans les croisades du Moyen-Age, ont recourt à la couardise, de concert avec un pape muni d’une armada de juridictions internationales pour imposer sa Foi, comme il l’a dit ! La plus grande couardise ne consiste-t-elle pas à éprouver sa puissance sur la faiblesse d’autrui ? Nul n’ignore comment la plupart des pays musulmans ont des chefs attenants aux meneurs des ficelles. Cependant, hâbleries, rodomontades et couardises ne pourront jamais étouffer la Vérité.



Faire de Marie l’étoile de l’évangélisation, c’est une autre fourberie, profitant de l’honorable place qu’elle a dans le Qur’ân, place qu’elle ne connait nullement dans les évangiles, où elle est presque inexistante, n’a d’autre sens que de faciliter l’adhésion des musulmans ! Quant à faire de « l’Eglise la Mère de tous les peuples », malgré tous les scandales qu’elle porte sur le dos, il me semble que personne ne voudra d’une Mère pareille, une Mère qui vit et se nourrit de double géométries, à ne citer que son combat de l’homosexualité alors qu’elle en est la productrice à cause de ses dogmes inventés…



N’est-t-il pas plus humain et plus logique de consacrer tous ces efforts et toutes les sommes inimaginables que cela va nécessiter, pour éradiquer la pauvreté, les famines, les maladies et l’ignorance de sur terre, au lieu de s’en servir comme prétexte pour éliminer l’Islam ou pour évangéliser le monde ?!



7 novembre 2012





