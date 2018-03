Le sport ne peut encourager le racisme : Rassemblement à Rouen samedi (Vidéo)

Tous unis, et de plus en plus nombreux, nous devons protester à chaque fois que le sport est instrumentalisé pour blanchir le terrorisme et le racisme d’Etat. Bravo à tous ceux qui se sont fait entendre à Rouen à l’occasion de la coupe Davis de tennis France-Israël !

Pour rappel, ce rassemblement fait suite à l’interpellation vendredi, au sein du Kindarena, de militants qui ont rappelé que lse port ne peut servir de courverture au racisme israélien et à la persécution du peuple palestinien.



COMMUNIQUE DU COLLECTIF INTIFADA 76

"Ce vendredi 1er février 2013, le premier simple messieurs du match de coupe Davis opposant la France à Israël, se jouait au Kindarena (Palais des sports) de Rouen.

A cette occasion, et dans le cadre de la campagne BDS, le Collectif « INTIFADA 76 » a voulu protester symboliquement, mais avec détermination, contre la tenue de cette rencontre en déroulant dans les tribunes une banderole « FREE PALESTINE ». Comme le soulignait un des commentateurs du match, et nous nous en réjouissons, « le message est bien passé ! » A bon entendeur...

Nous pensons, en effet, qu’il n’est plus possible que la France, patrie des droits de l’Homme, continue à entretenir des relations privilégiées, sur le plan économique, militaire, culturel et sportif, avec un État qui, chaque jour, bafoue le droit international, un État qui, depuis plus de 60 ans, mène une politique brutale, répressive, criminelle, visant à chasser les Palestiniens de leurs terres, un État qui pratique l’ « Apartheid » et la torture, un État qui se dit démocratique mais qui, en toute impunité, emprisonne des enfants...

C’est INACCEPTABLE ! Le boycott d’Israël, plus qu’une liberté d’opinion, est un devoir moral !

Nous pensons que les actions de boycott sont les seuls moyens pacifiques, non-violents, dont nous disposons pour faire triompher le droit et dénoncer cette politique destructrice subie par le peuple palestinien. En effet, rappelons nous, l’ « Apartheid » en Afrique du Sud, a bel et bien été vaincu grâce à un engagement déterminé, militant, dans une campagne de boycott internationale.

Vous voulez agir en solidarité avec le peuple palestinien ? C’est MAINTENANT !

Nous vous invitons, là où vous êtes, qui que vous soyez, à venir nous rejoindre afin que des voix de plus en plus nombreuses se fassent entendre et amènent nos responsables politiques à assumer enfin leurs responsabilités."

Le Collectif INTIFADA 76



