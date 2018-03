Le professeur Ramadan victime d'une parodie de justice.

Depuis sa garde à vue, toutes les règles de procédure ont été bafouées. C'est à l'accusateur de fournir des preuves et non à l'accusé de fournir les preuves de son innocence. Sinon, n'importe quelle femme peut accuser, elle a 10 ans pour le faire, tout personnage public ou grand patron par exemple, de viol et se voir écroué sur la base des seules paroles de l'accusatrice.



"La plus grande faiblesse est de croire autrui sur parole, rien n'est plus ordinaire que le mensonge."

Etienne François de Vernage ; Maximes et réflexions (1690)



Ramadan a été incarcéré le 2 fevrier pour une durée indéterminée alors que les faits ne sont pas établis.

Pire encore, les faits prouvent au contraire que ces deux femmes racontent des histoires tant leur récit est changeant et contradictoire.



Les droits de l'universitaire Tarik Ramadan ont été pietinés, il n'y a pas eu d'enquête sur les antécédents psychiatriques averés des deux accusatrices internés à plusieurs reprises.

Les faits et les temoignages qui innocentent cet homme ont été ignorés par les enqueteurs et les juges. Ces deux femmes, ex-fans de Ramadan ont cherché à avoir des relations sexuelles avec lui. Ce dernier les a rejetées et aujoud'hui manipulées par Fourest et ses acolytes, elles inventent des viols qui n'ont aucune base factuelle.



L'alibi de l'universitaire pour le 12.11.2009 disqualifie l'accusarice anonyme. Voilà pourquoi cet alibi a été frauduleusement ignoré afin de l'emprisonner et que les medias puissent le presenter comme coupable. Cela disqualifie une enquête et une justice partiale.

Un fonctionnaire assermenté temoigne qu'Henda Ayari a employé les mêmes méthodes à son encontre, elle l'a harcelé et menacé de porter plainte contre lui car il refusait de coucher avec elle !

Henda Ayari cherche à rencontrer Ramadan deux ans apres le soi-disant viol, lui témoigne son attachement et les juges ne voient aucune contradiction avec un récit de viol ! Elle a envoyé 280 messages sur Facebook à Ramadan apres qu'il ait supprimé son premier compte car elle le harcelait et le menaçait.



Voici l'extrait d'un échange :



.."« Salam Tariq comment vas-tu ? » débute Henda Ayari en ce mois de juin 2013. « Salam. J’espère que tu vas bien. Que me vaut l’honneur ? » répond Tariq Ramadan. « Ça fait longtemps, je voulais avoir de tes nouvelles », reprend-elle.

« Et pourquoi ? Insultes et menaces ont été tes derniers mots. Pourquoi revenir ? » questionne Ramadan.

Henda Ayari s’épanche : « Nous sommes des êtres humains avec nos failles. J’étais dans une période difficile et instable et des personnes qui te haïssent m’ont monté la tête contre toi en te faisant passer pour un monstre pervers et sans cœur. »Plus loin, la fondatrice de l’association Libératrices poursuit dans cette même veine : « Une certaine personne m’a vraiment monté contre toi et m’a dit des choses très graves sur toi. Je l’ai crue et je le regrette car par la suite j’ai constaté que c’était une folle et une hystérique. Je pense qu’elle m’a menti sur beaucoup de choses te concernant. » A aucun moment Henda Ayari ne révèle le nom de cette « personne ».

« C’est trop tard. Tu as trop parlé et tu as fait du mal. Avec des gens aux mauvaises intentions. Sois heureuse maintenant », rétorque l’intellectuel qui vient d’être mis en congé de l’université d’Oxford.

Le lendemain, le 6 juin 2013, après avoir été bloquée par Ramadan, elle lui écrit à nouveau. « Je te demande pas d’oublier mais juste de me pardonner […] je n’ai pas la moindre rancœur contre toi […] je ne souhaite plus que tu reviennes dans ma vie ni qu’on se revoit mais je veux qu’on conserve un esprit fraternel et bienveillant. Tu as tes défauts comme moi mais aussi des qualités alors stp ne me bloque plus. Ne me prive pas de ta page et laisse-moi juste lire tes beaux écrits que j’ai toujours aimés tant lire pour méditer dessus. »





Soit les juges n'ont rien vérifié, mené aucune enquête minutieuse, à charge et à decharge, et alors ils sont coupables de graves negligences et doivent etre demis et sanctionnés ; soit ils avaient connaissance des faits qui démentent les accusations, les ont ecarté afin de justifier son incarceration et alors ils se sont rendus coupables de forfaitures, et ils doivent être jugés. Dans les deux cas, ils ont usurpé la justice dont ils ont la charge.





Ramadan doit être libéré sans déla et les accusatrices incarcérées pour leurs faux témoignages.



L'enfermer c'esr aussi l'empêcher de se defendre lui-même sur les plateaux de tv. Contrairement à Nicolas Hulot qui lui peut se defendre sur tous les medias, on entend son avocat, une ministre Chiappa vilipendé la presse, des journalistes invoqués la présomption d'innocence. Tandis que pour Ramadan, ce sont uniquement les 2 accusatrices, leurs avocats, qui ont pu deverser leurs fiels haineuses et vengeresses sur les medias. Jamais Ramadan n'a pu se defendre sur les tv, radios et journaux, devant le tribunal mediatique ou les journalistes grimés en juge populaire ont prononcé sa culpabilité à coup de fausses informations, de fakes news. Quelques exemples.



Il n'a pas de passeport égyptien, il n'a jamais été interrogé sur sa cicatrice, il n'a jamais "nié les faits" car il n'y a pas de faits établis à la base de ces accusations, il a toujours denoncé des calomnies et des mensonges. En toute logique, il n'a pas signé un procès-verbal qui répète les mensonges des deux ex-internées.





L'enfermer a aussi pour but de l'isoler et de le briser psychologiquement. Depuis le 31 janvier, il est placé à l'isolement et sa famille se voit refuser le droit d'accès pour une visite et même un simple contact telephonique. Ces procédés inhumains sont réservés au prisonnier politique, ils sont toujours la règle.





C'est extrêmement grave. Cela prouve la volonté de jeter Ramadan en prison par tous les moyens. En l'enfermant, ils veulent le salir alors qu'aucun fait, aucune preuve de sa culpabilité n'a été apportée, ils cherchent à encourager d'autre femmes déséquilibrées à fournir d'autres témoignages mensongers : " Porter plainte, nous vous croiront sur parole, nous rejeterons les faits à decharge, vos accusations, vos paroles constituent des preuves " Les juges ne se comporten-ils pas t comme des partisans de Fourest ?





Nous sommes dans un jugement poltique, de type néo-colonial. Cest à dire grossier et vulgaire, qui ne s'embarasse pas d'apparence de règles de droits.



Tous les faits à la decharge de Ramadan prouvent le caractère mensonger de ces accusations, la dissimulation d'un alibi factuel, les contradictions flagrantes dans le recit du soi-disant viol, le temoignage d'un fonctionnaire assermenté devrait conduire la ministre de la justice à la destitution des juges pour leur négligences coupables dans leur décision.

Que ce soient pour Darmanin, Haziza ou Hulot, il n'y a jamais eu de garde à vue, ni de poursuite par le parquet, ni d'emprisonnement sur la base des paroles de l'accusatrice.



Seule la volonté d'emprissonner Ramadan en raison de ses opinions politiques et religieuses, a motivé la décision des juges. C'est pourquoi, ils se sont appuyés sur les seules histoires des accusatrices.



C'est extrêmement grave. D'autant plus qu'ils ont justifié leur motivation de l'incarcerer pour encourager d'autres femmes à produire des accusations, des recits de viols afin de nourrir les deux premiers recits que les faits démentent. Ce qui reviendrait à considérer comme vrai les premieres accusations infondees, par d'autres temoignages dont les juges se moquent de verifier s'ils sont etablis ou non. Ainsi, pour que le scandale de ses faux temoignages n'eclatent pas, ils ne voient pas d'autres solutions de produire d'autres mensonges qui viendraient confirmer les premiers mensonges. Sa detention à durée indéterminée prendra fin lorsque les accusateurs auront fini de collecter de faux temoignages que ces juges considereront comme parole d'évangile pour pouvoir le condamner à une lourde peine d'enfermement , pense-t-il ?





Aujourd'hui les vieux reflexes racistes, institutionnalisés au plus haut niveau, peuvent laisser croire que seules les arabes importants, les "ennemis musulmans" peuvent être traités comme des voyous de cité par des juges partiaux et militants, les cas Hulot et Darmanin semblent le confirmer. C'est un arabe, que des juges, des medias le traitent comme un criminel sans produire le moindre fait, alors que les preuves demontrent le caractere mensongers des accusartrices, ne choquera pas l'opinion public.







En verité des groupes politiques ont compris, comment on pouvait faire chanter et emprissonner si nécessaire n'importe qu'elle gêneur, adversaire, concurrent grace à une justice d'exception reservée aux seules femmes à qui l'on donne le statut de victime par nature.

Ce que l'on pense reservé aux arabes et aux etrangers, tres vite s'étendra au reste de la populaion.







Le monde regarde la France . Il serait sain et salutaire pour la Republique que d'autre juges, que le syndicat de la magistrature, des partis politiques dit progressistes, des intellectuelles ne laissent pas une pareiille forfaiture, une telle parodie de justice ou la calomnie se transforme en fait recevable , se mener tranquillement au nom de la France contre un grand intellectuel suisse, mondialement connu pour ses ideaux de paix et de fraternité.



C'est cette image de l'Islam et des musulmans, pacifiques, tolerants et rationnels que les islamophobes tentent de detruire à travers le professeur Tarik Ramadan. Afin de presenter l'Islam et les musulmans comme les ennemis à abattre.





Cette caricature de justice ne manquera pas de se retourner contre ses épigones.





L'affaire de la belle et talentueuse Manel chassée de The Voice pour son voile et ses opinions politiques est une autre illustration du poids de l'extreme-droite.





"On peut faire beaucoup avec la haine, mais encore plus avec l'amour" . Shakespeare W.