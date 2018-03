Le président iranien transmet ses vœux à l’occasion du nouvel an iranien

Le président Mahmoud Ahmadinejad a transmis, dans un message, à l’occasion du Nouvel An iranien « Norouz » symbole du renouveau de la nature, ses meilleurs vœux au peuple iranien, à tous les persanophones, à l'humanité tout entière et au Guide suprême de la Révolution.





Dans son message, le chef d’Etat iranien a précisé que l'année 1387 du calendrier persan a été une année marquée par des hauts et des bas ainsi que de grandes victoires pour le peuple iranien.





«L'année dernière a été confrontée à d'importantes évolutions sur les scènes mondiales » a-t-il souligné avant d'ajouter : « le peuple iranien a obtenu de grands acquis dans les domaines des sciences, des technologies, des projets de développement et de l'économie et de la politique étrangère ».





Selon le Président de la République, la mise en place de grands chantiers, de réformes structurelles, d’innovations scientifiques et technologiques face à la crise économique mondiale mais aussi une présence active et efficace sur la scène internationale, l'élimination des menaces et la stabilisation de l'indépendance d’un peuple iranien déterminé constituent quelques-uns des acquis enregistrés par l'Iran durant l'année écoulée.





«Le monde connaît de grandes crises politiques et sécuritaires et la crise économique touche actuellement, la plupart des pays du monde, ce qui traduit l'échec de la politique, de la pensée et des objectifs expansionnistes des puissances matérialistes » a affirmé Mahmoud Ahmadinejad également dans son message.