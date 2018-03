Le président iranien : le Liban cristallise l'école de la résistance face aux oppresseurs du monde

Le président de la République Islamique d’Iran, Mahmoud Ahmadinejad a déclaré mercredi soir que le" Liban cristallise l'école de la résistance et de la bravoure face aux oppresseurs du monde."

S'exprimant lors d’un meeting au stadium d'Al-Rayah à Beyrouth, le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad a réitéré que «l'Iran et le Liban partagent des idéaux et des objectifs et qu'ils sont tous deux les hérauts de la résistance ».



«La grandeur et la prospérité du Liban est la grandeur et la prospérité de l'Iran et nous nous considérons comme vos partenaires en temps de bonheur mais aussi quand vous êtes dans la peine et nous nous tiendrons toujours à vos côtés" a assuré le président iranien.



Il a souligné combien il était fier de souligner que la nation libanaise n’a pratiquement connu que le monothéisme auquel elle a goûté dans le vrai sens du mot décourageant les démons."



Réagissant aux défaites consécutives du régime israélien lors de sa rencontre avec la résistance dans la région, en fin de journée, le président Ahmadinejad a pris la parole lors d'un meeting organisé dans la banlieue sud de Beyrouth déclarant que le régime israélien aurait à payer le prix de toute nouvelle agression.



Israël, a-t-il dit, "a le sentiment d'être dans une impasse, et pourrait organiser de nouvelles actions perfides pour sauver son existence et se créer des occasions. (Mais) j'annonce ici et maintenant que toute nouvelle action perfide ne fera qu'écourter l'existence scandaleuse de ce régime fabriqué."



Le Président de la République islamique d'Iran d’ajouter: «aujourd'hui, le front de la résistance est bien établi parmi les nations de la région allant de la Turquie et du Liban, en passant par la Syrie et l’Irak, formant avec l'Iran et devant les nations unies une résistance qui se renforce."



Le président iranien a entamé hier une visite en Liban où lui a été réservé un accueil triomphal. Il doit se rendre aujourd’hui jeudi dans le sud du pays.



Si son séjour est critiqué par le camp des puissances de l’Arrogance, Mahmoud Ahmadinejad a été accueilli hier par des dizaines de milliers de personnes, tout le long de la route le ramenant de l'aéroport. Du toit ouvrant de sa voiture, il a salué la foule qui poussait des cris de joie et jetait du riz et des pétales de rose sur le convoi en criant « Khosh Amadid , bienvenue en farsi, Allah Akbar, Dieu est grand en arabe».