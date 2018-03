Le plan soutenu par les EAU pour faire couronner un jeune prince saoudien

Des analystes de l’Arabie saoudite ont toutefois déclaré à MEE qu’annuler le rôle de l’establishment religieux serait une tâche difficile pour le jeune prince.



« Ben Salmane pourrait bien être l’homme qui mettra fin à ce pacte de gouvernement qui a été initié il y a 60 ans par le roi Fayçal », a déclaré Christopher Davidson, auteur de After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf Monarchies.



« Cependant, ce sera beaucoup plus facile à dire qu’à faire. »



Le Conseil des grands savants a été officiellement créé en 1972 par Fayçal, et depuis lors, il exerce un pouvoir politique important. Il est responsable de l’émission d’une décision religieuse déclarant chaque nouveau souverain légitime.



Cependant, il y a déjà eu des initiatives visant à affaiblir le pouvoir de l’establishment religieux. En avril dernier, la police religieuse s’est vue privée de sa capacité à arrêter les gens et il lui a été demandé de faire respecter les valeurs islamiques « avec bienveillance et ménagements ».



Andrew Hammond, ancien chef du bureau de Reuters à Riyad, a déclaré à MEE que si le « wahhabisme d’État » pouvait être « acheté », cela pouvait avoir des répercussions dans la société au sens large.



« Ce sont ceux qui sont en désaccord, les érudits indépendants – voilà le problème », a-t-il affirmé. « Si vous leur faites la guerre si ouvertement en tant qu’institution, quelle légitimité avez-vous ?



« Il n’y a pas de vote, il [Ben Salmane] est jeune et nouveau au pouvoir. Cela semble être une décision irréfléchie qui pourrait avoir l’effet déstabilisateur d’un retour de bâton religieux à moins qu’il intervienne dans le cadre d’un effort plus large visant à redéfinir la légitimité du régime par le biais d’un vrai Parlement. Et je ne pense vraiment pas que ce soit ce qu’il a à l’esprit. »



La deuxième stratégie conseillée par Ben Zayed pour gagner les faveurs de Washington était moins surprenante pour les analystes : tenter de développer une communication étroite avec Israël.



L’année dernière, il a été signalé que Riyad et Tel Aviv auraient effectivement coopéré – bien qu’ils n’aient officiellement aucun lien diplomatique – pour essayer d’empêcher les États-Unis de conclure un accord nucléaire avec l’Iran.



Les représentants des deux pays ont partagé des plateformes publiques, comme au Council on Foreign Relations en juin 2015, lorsque le général saoudien à la retraite Anwar Eshki s’est exprimé aux côtés du responsable israélien Dore Gold.



Les relations saoudo-israéliennes sont un sujet sensible en raison du fort soutien de l’opinion publique saoudienne à la cause palestinienne.



Le caractère sensible des relations avec Israël pour les États arabes a également été un problème pour Ben Zayed.



Alors que les liens entre les EAU et Israël se sont renforcés ces dernières années, leur relation est restée largement secrète. Cependant, comme l’a révélé MEE, il y a eu des vols secrets entre les deux nations et un important échange dans les domaines de la sécurité et de l’agriculture.



C’est l’impact positif des relations israéliennes perçu à Washington qui fait que cela vaut la peine de courir le risque pour les dirigeants du Golfe, notamment Ben Zayed et Ben Salmane, selon Davidson.



« Traditionnellement, les clients arabes des États-Unis ont souvent tenté de gagner la faveur des Américains en se montrant au moins en train de faire ami-ami avec l’État qui serait selon eux le plus grand ami de l’Amérique dans la région – Israël », a-t-il déclaré.



Pour l’une des sources saoudiennes, Washington pourrait être influencé et soutenir la prétention au trône de Ben Salmane s’il pouvait mettre en place une bonne communication avec Israël, même si les Américains apprécient Ben Nayef.



Ben Nayef est peut-être premier dans l’ordre de succession, mais son silence – et la proéminence de Ben Salmane – en ont conduit beaucoup à conclure que le pouvoir de ce quinquagénaire expérimenté décline.