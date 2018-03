Le parquet de Paris attaque Panamza

Narrateur expéditif et systématique de la version officielle de ces événements nimbés d'obscurité : François Molins, un magistrat cajolé par une mièvre corporation médiatique.



En février 2016, Molins avait déjà lancé -en vain- une enquête préliminaire à mon encontre pour avoir exposé l'origine israélienne de la photo-choc du Bataclan. La manoeuvre, supervisée par un autre proche du clan israélien (Gilles Clavreul) et finalement avortée, avait d'abord entraîné mon placement abusif en garde à vue.



Ami lecteur, sachez que vous êtes aujourd'hui directement insulté et diabolisé à travers cette nouvelle tentative d'intimidation judiciaire.



Dès que possible, je vais devoir recourir aux services d'un avocat disponible et spécialisé en droit de la presse. Ce procès à venir sera long, fastidieux et coûteux.



VOUS pouvez contribuer à garantir ma défense, matérielle et civique.



* En participant, quelque soit la somme, aux frais de justice -via un don sécurisé sur le site Paypal ou un simple virement bancaire.



* En vous abonnant à Panamza pour consolider le lectorat et renforcer la force de frappe du site.



Je ne compte pas sur les journalistes mainstream et les militants dits progressistes, toujours enclins à s'indigner à la moindre atteinte à leur liberté d'expression ou de manifestation mais particulièrement lâches dès qu'il s'agit d'exposer en pleine lumière les ramifications et agissements occultes de la nébuleuse pro-israélienne. Ils partagent avec leurs adversaires la même soumission au terrorisme intellectuel en vogue de "l'anticomplotisme", cette nouvelle et risible chasse aux sorcières visant à discréditer sans le moindre argument de fond tout citoyen mettant en doute une version officielle.



Je compte sur VOUS, lecteur bienveillant de Panamza : votre solidarité et votre mobilisation feront la différence.



Il est grand temps que la peur change de camp.



Contrairement aux élites aujourd'hui au pouvoir, la nouvelle génération en gestation de citoyens engagés en politique devra se confronter –franchement, précisément, radicalement– à l'emprise et la nocivité du lobby sioniste dans l'appareil d'État français.



NOUS sommes le nombre, ils sont la minorité.