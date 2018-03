Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager RELIGIONS ET CROYANCES Le paradigme biblique selon moi

Ma position est que je suis un croyant indépendant mais j’aime beaucoup la bible qui est un livre sur lequel je m’appuie souvent. La bible défend un certain paradigme au centre duquel se trouve un créateur tout puissant qu’elle appelle l’Eternel, Yahweh ou Jéhovah. Il est décrit comme tout puissant et incontournable. Avec la bible c’est soit on parvient à se projeter dans ce paradigme soit on n’y parvient pas (mais sommes-nous tous destinés à le comprendre ?). Mais le paradigme part donc sur ce postulat très clair, de Dieu est incontournable. Certaines personnes disent en lisant la bible et plus spécifiquement l’ancien testament que ce Dieu qui y est décrit est colérique, vengeur, mégalomane, bref un peu trop humain à leur goût ! Mais analysons ces critiques.



• Un Dieu méchant ?

Il est vrai que dans l’ancien testament l’Eternel a pris des résolutions souvent radicales contre un groupe d’humains spécifiques ou l’humanité dans son ensemble. Je passe notamment sur les problèmes de traduction qui troublent le message biblique, car par exemple ce n’est certainement pas Jéhovah que Jacob a combattu durant toute une nuit (Genèse 32.24-30) et certains en font une interprétation intéressante (http://www.lamed.fr/index.php?id=1&art=403) je pense que la bible est aussi un livre métaphorique de même qu’un livre symbolique fonctionnant à plusieurs niveaux (je crois par exemple que le sacrifice que Dieu a demandé à Abraham concernant Isaac (lire Genèse 22) avait un lien symbolique avec le christ qui est sorti du ventre d’une descendante d’Abraham à savoir Marie). Je pense aussi que certains livres dits apocryphes mais pourtant mentionnés dans la bible tels que « le livre du juste », « le livre des jubilés » ou « le livre d’Enoch » aident à mieux comprendre le message biblique. Mais revenons à l’Eternel qui a souvent pris des décisions radicales contre le genre humain ! Et on se rend compte que ses décisions radicales commencent dès le début de la bible avec le bannissement du jardin d’Eden d’Adam et Eve ou l’exode forcé de Caïn suite au meurtre de son propre frère. Mais on se rend compte déjà que Dieu prévient l’humain avant de sévir. On se rend compte aussi qu’il ne prend pas de décision à la légère (exemple de Sodome et Gomorrhe ou celui de la tour de Babel). Et il n’aime pas qu’on conteste ses ordres et vu qu’Il est cela est compréhensible dans le contexte biblique.

Et pour ceux qui l’oublient (exemple de Jonas) il le rappelle avec fracas. Mais on constate aussi qu’il a de la suite dans les idées, comme par exemple les promesses qu’il a faites à Abraham (promesse qu’il a rappelé à Jacob : «35.9 Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Paddan Aram, et il le bénit. 35.10 Dieu lui dit: Ton nom est Jacob; tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël.

Et il lui donna le nom d'Israël. 35.11 Dieu lui dit: Je suis le Dieu tout puissant. Sois fécond, et multiplie: une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. 35.12 Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi » Genèse : il est vrai qu’il y a cette confusion avec cette histoire de Dieu je crois que la traduction exacte est plutôt l’ange de Dieu qui est mentionné dans genèse 22 entre autres, sinon cela voudrait dire que Jean (lire Jean 1.18) qui dit que nul homme n’a jamais vu Dieu est un menteur), il s’est évertué à les réaliser. Il dit aussi à ses oints ce qu’il trouve abominable et ce qui lui est agréable. Il peut même écouter ceux qui lui sont agréables (Abraham (Genèse 18.24-33, on se rend compte ici que les demandes d’Abraham sont sages) et Josué (Josué 10.12-14)). Il peut oublier un mal qu’il a voulu faire quand certains se repentent de leurs fautes (les habitants de Ninive après que ceux-ci aient été prévenus par Jonas (Jonas 3)).

Je pense d’ailleurs que la bible est un recueil très détaillé de comment est Dieu, ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas. Nous avons un être qui voit tout et qui sait tout ! Qui sait qui se repentira et qui ne se repentira pas ! Un Dieu qui laisse sa chance aux peuples avant de frapper ! Un Dieu qui aime ceux qui comprennent en voyant les signes (qui a dit par exemple à Rahab, cette jeune fille de Jéricho d’aider les espions d’Israël ? (lire Josué 2) Ce qui lui a valu d’être épargnée (lire Josué 6.17 et Josué 6.23-25). On constate aussi que ce Dieu choisit ses oints, comme il a choisi son peuple qui rappelons-le est lié à Abraham, un homme qui le craignait par-dessus tout. Je pense que la bible est assez claire sur certains points notamment sur l’aspect que tout revient à Dieu et que Dieu contrôle toute chose.

Que Dieu peut mettre à l’épreuve qui il veut s’il le juge nécessaire ! Et que Dieu prévient souvent les gens de ce qui les attend s’ils continuent sur une voie précise, libres à eux de le croire ou non ! Dire qu’il est un Dieu méchant revient à ne pas accepter ce qu’il est ! C'est-à-dire l’Absolu, l’Alpha et l’Omega, le Commencement et la Fin. Il nous est incompréhensible car il n’a pas la même notion du temps que nous (un de ses jours équivaut à mille de nos ans), il a des pouvoirs illimités etc… Toute personne qui accepte cela voit ce Dieu autrement et vient à se demander qu’est-ce que ce Dieu attend d’elle, vu que toute façon elle ne peut lui échapper. Et ce qu’il attend des humains est décrit justement dans la bible.



• Les attentes de Dieu

Il demande à ce que l’on le vénère comme seul et unique Dieu. Car la bible précise que d’autres dieux étaient vénérés, des dieux à qui l’on offrait des sacrifices abominables comme « passer les enfants au feu » (http://saintebible.com/2_kings/17-17.htm).

Lui, l’Eternel ne demande pas de tels sacrifices. Il demande donc que l’on ne s’adresse qu’à lui seul, car lui seul est source de tout et peut tout. Les miracles qu’il a exercés notamment pour sortir Israël de l’Egypte en sont la preuve. Et l’entêtement de certains membres d’Israël est symptomatique de l’entêtement de certains humains.

Et oui la bible est selon moi aussi un livre pédagogique. Il a sorti Israël d’Egypte, mais aussi il accorde gratuitement le soleil par exemple a tout le genre humain or les trois jours de ténèbres qu’il a imposés à l’Egypte prouve qu’il peut plonger dans le noir le pays qu’il veut. De même il peut envoyer les maladies sur qui il veut ou laisser le diable s’acharner sur qui il veut notamment un de ses oints à savoir Job. Il est certain qu’il attend beaucoup de ses oints à qui il demande d’avoir foi en lui. Il fallait une sacrée dose de foi à Moïse pour retourner en Egypte par exemple (ce qui équivalait à aller tel un agneau parmi les loups) !

Il fallait une sacrée dose de foi à Israël pour affronter certains peuples de la terre promise. Dieu attend que l’humain ait la foi et quand on voit d’ailleurs ce que Jésus dit sur la foi : « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. » Matthieu. Les dix commandements sont à ma connaissance les seules lois divines qui ont gravées dans la pierre et sont à mon avis le socle de la loi que l’humain doit suivre. Ils résument parfaitement les attentes de Dieu envers l’humain. Mais ce n’est pas parce que l’on suit Dieu que la vie sur terre sera facile ! Car il a dit à Adam qu’il gagnera son pain quotidien à la sueur de son front et à la femme qu’elle enfantera dans la douleur (Genèse 3.16-19).

Comme je le répète, Dieu dans la bible annonce les choses à l’avance. Il ne se lève pas comme cela pour punir les gens, il y a une cause aux choses. Il a dit à l’humain que sa vie ne sera pas aisée sur terre, surtout après le péché d’Adam et Eve. Mais Dieu a des attentes spécifiques envers l’humain et il le dit. D’autres lois ont été ajoutées après mais c’est surtout à cause de la dureté du cœur de l’humain. Certains se demandent pourquoi Dieu soumet les humains à la tentation s’il sait que les humains vont chuter.

En fait je pense que c’est par souci de justice, il doit laisser des chances à l’humain de prouver sa valeur. Il l’a fait avec ses oints Abraham, Job, Joseph et tant d’autres, on ne peut pas l’accuser d’être injuste ! Il a même éprouvé Israël, le peuple qu’il avait choisi, n’hésitant pas même à le faire errer dans le désert pendant 40 ans ! Et quand il fait preuve de patience envers certains pécheurs c’est pour que ceux-ci se repentent ! Il peut même leur envoyer des signes clairs afin que ceux-ci se repentent. Il peut leur envoyer un messager comme Jonas. Je le pense d’ailleurs deux livres sont d’une importance capitale dans la bible, Genèse et Apocalypse.



• Le début et la fin

On constate d’ailleurs que beaucoup de choses se sont décidées en Genèse. La malédiction sur Canaan (Genèse 9.22-29), la « malédiction » sur les Ammonites descendant de Ben Ammi, celle sur les Moabites descendant de Moab (Rappelons de Ben Ammi et Moab sont les enfants que les filles de Lot ont eu avec leur père après qu’elles aient fait boire celui-ci lire Genèse 19.31-38, à ce propos il semble donc que certains appellent la malédiction sur leurs descendants de par leur comportement ce qui appelle les gens à être responsables). En étudiant donc attentivement la bible on se rend compte que les clés de beaucoup de mystères se trouvent en Genèse. De même on voit que les cananéens sont un peuple guère apprécié par ceux qui sont proches du Dieu de la bible et ce jusqu’à Jésus lui-même. Il a fallu d’ailleurs qu’une cananéenne montre toute sa foi et toute sa crainte de Dieu pour qu’il l’aide (lire Matthieu 15.22-28). Cela montre entre autres selon moi que Dieu tel que décrit dans la bible n’est pas fermé à la repentance et à l’imploration bien au contraire. Il écoute ceux qui sont près à s’humilier devant lui, ce qui est un grand acte de foi. Je pense qu’il sait qui s’adresse à lui sincèrement et qui l’honore du « bout des lèvres ». Il est intransigeant envers ceux qui ne reconnaissent pas ses bienfaits et peut les punir sévèrement. Apocalypse est le livre qui décrit vraisemblablement les derniers jours de l’humanité et des esprits rebelles tels que Satan. Il permettra à Satan de tenter directement les humains, poussant ceux-ci dans leurs derniers retranchements ! Un peu comme il a permis à Satan de tenter le christ ou quand il a permis à celui-ci de persécuter Job. Mais ce ne sera jamais qu’une permission qu’il donnera à Satan, une permission qui sera limitée dans le temps. De toute façon on se rend compte que dans la bible tout ce qui se passe sur « notre » terre est limité dans le temps. Le christ est resté un temps limité dans le monde et il en sera de même pour l’antéchrist. Ainsi « la lumière » a demeuré quelques années aux côtés des humains et « les ténèbres » feront de même. Les humains auront donc clairement le choix entre « la lumière » et « les ténèbres ». Je pense aussi que la bible définit clairement le rôle de chaque croyant, chaque croyant est un missionnaire de Dieu. Mais pour cela il doit être aguerri comme Moïse l’était, le christ l’était et bien d’autres aussi.



• Le rôle du croyant selon le paradigme biblique (conclusion)

Le rôle du croyant (tel que je le comprends) est de prêcher sans relâche et sans crainte la parole de Dieu. On voit dans la bible que Jonas voulait fuir cette mission sacrée et que Dieu lui a prouvé qu’il ne pouvait en aucun cas lui échapper ! Jonas s’est repenti et à accepter son rôle, allant prêcher et par là même sauvant la ville de Ninive. Un vrai croyant ne peut avoir peur puisqu’il se dit que Dieu est à ses côtés que peut-il craindre ? Une des paroles les plus célèbres de la bible n’est-elle pas : « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » (Psaumes 23.4). Si on est dans le paradigme biblique on doit avoir ses paroles à l’esprit. Alors certes les paroles venant de la bible ne plairont pas à beaucoup d’humain, mais pourtant elles doivent être dites, c’est ainsi. D’ailleurs prêcher la parole de Dieu est un acte de foi incroyable ! Mais comme je le dis ceci est un paradigme, soit on y entre soit on n’y entre pas. Ceux qui sont complètement à l’extérieur de ce paradigme ont bien souvent du mal à le comprendre, ce qui est normal puisqu’ils n’acceptent pas le postulat de base qui est le caractère incontournable de Dieu. De même quasiment tous les cas de figure sont vraisemblablement présents dans la bible. Il y est décrit comment sont les humains qui sont avec Dieu et ceux qui ne le sont pas ! Je pense que c’est un livre relativement clair, enfin ce n’est que mon point de vue….







